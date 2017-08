EANS-News: Vienna Insurance Group weiter im Aufwind

Weitere Suchergebnisse zu "Vienna Insurance":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Alle Halbjahreskennziffern 2017 verzeichnen positive EntwicklungGeschäftszahlen/BilanzWien -* Prämien steigen auf knapp 5 Mrd. Euro (+0,9 Prozent)* Gewinn (vor Steuern) erhöht bei rund 221 Mio. Euro (+9,6 Prozent)* Combined Ratio klar verbessert auf 96,9 Prozent (-1 Prozentpunkt)* Solvenzquote gesteigert auf rund 225 Prozent"Mit unserem Halbjahresbericht 2017 weisen wir in allen wesentlichen Kennziffernbessere Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf. Damit manifestierenwir unsere Botschaft an unsere Stakeholder: Ein stabiler und verlässlicherPartner zu sein. Wir arbeiten dazu konsequent und effizient an unseremManagementprogramm ,Agenda 2020', wo wir seit dem letzten Quartal vor allem imAssistancebereich deutliche Fortschritte erzielt haben", zieht Prof. ElisabethStadler, Generaldirektorin der Vienna Insurance Group, ein zufriedenes Resümeezum Halbjahr 2017.Die Vienna Insurance Group (VIG) setzt mit dem Halbjahresergebnis 2017 ihrenpositiven Aufwärtstrend fort. Bei den Konzernprämien in Höhe von 4,97 Mrd. Euroerzielte die VIG einen Zuwachs von rund einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Das Wachstum wird weiterhin durch den Rückgang bei den Einmalerlägen imLebensversicherungsgeschäft (-24,4 Prozent) beeinflusst. Ohne Einmalerlägebeträgt die Steigerung erfreuliche +5,2 Prozent.Der Gewinn (vor Steuern) beträgt 220,5 Mio. Euro. Damit liegt dieser Wert umrund 10 Prozent höher als im vergangenen Halbjahr 2016.Die Combined Ratio des Konzerns nach Rückversicherung (ohne Berücksichtigung vonVeranlagungserträgen) konnte mit 96,9 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraumdes Vorjahres (97,9 Prozent) deutlich verbessert werden.Das Finanzergebnis liegt bei 488,4 Mio. Euro und um rund 9 Prozent besser als imVorjahresvergleichszeitraum.Die Kapitalanlagen des Konzerns einschließlich der liquiden Mittel lagen zum 1.Halbjahr 2017 bei36,8 Mrd. Euro (36,2 Mrd. Euro per 31. Dezember 2016).Die Solvenzquote auf Ebene der börsennotierten VIG hat sich gegenüber demJahresende 2016 von 194,5 Prozent auf 224,5 Prozent per 30. Juni 2017 erhöht.Sparten im PlusMit Ausnahme der Einmalerläge in der Lebensversicherung konnten wieder in allenSparten klare Zuwächse erzielt werden. Weiterhin konstant im Prämienplus sinddie Nachbarstaaten Tschechische Republik, Slowakei und Ungarn. In Polen konnteeine sehr erfreuliche Prämiensteigerung von +7,3 Prozent erzielt werden, die ausdem Zuwachs im Kfz-, Sach- und Krankenversicherungsgeschäft resultiert.Zweistellige Zuwachsraten konnten Georgien, Serbien und Bulgarien verbuchen. Dasextrem hohe Prämienplus im Baltikum (+132 Prozent) ist - neben einer insgesamtsehr positiven Entwicklung - auf die heuer erstmalige Berücksichtigung dererworbenen BTA Baltic zurückzuführen.In Österreich ist auf Grund der restriktiven Zeichnungspolitik im Geschäft mitEinmalerlägen insgesamt ein Prämienminus von -4,3 Prozent zu verzeichnen.Bereinigt um die Einmalerläge ergibt sich ein Prämienplus von +1,2 Prozent.Positive Entwicklungen der KennzahlenDer Konzerngewinn (vor Steuern) liegt mit 220,5 Mio. Euro klar über demVorjahreswert von 201,3 Mio. Euro. Der Gewinnanstieg resultiert vor allem ausder verbesserten Combined Ratio und der positiven Entwicklung desFinanzergebnisses. Besonders hohe Ergebnisverbesserungen weisen Rumänien (+62,9Prozent) und Polen (+58,4 Prozent) auf. In beiden Ländern greifen vor allem diegesetzten Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung des Kfz-Versicherungsgeschäfts. Zu den Ländern mit den größten Gewinnbeiträgen inabsoluten Zahlen zählen Österreich, die Tschechische Republik, die Slowakei undPolen.Die Combined Ratio liegt vorrangig auf Grund der positiven Entwicklung inÖsterreich und in Polen mit 96,9 Prozent einen Prozentpunkt unter demVorjahreswert. Der Schadensatz beträgt 65,6 Prozent, die Kostenquote 31,3Prozent.Das erwirtschaftete Finanzergebnis liegt mit 488,4 Mio. Euro um +8,7 Prozentüber dem Vorjahreswert, was vorwiegend auf höhere Erträge auf Grund derEinbeziehung der Gemeinnützigen Gesellschaften als vollkonsolidierte Unternehmensowie auf höher realisierte Gewinne aus der Veräußerung von Aktienzurückzuführen ist.Zum Stichtag 30. Juni 2017 belief sich die Solvenzquote auf 224,5 Prozent (31.Dezember 2016: 194,5 Prozent). Ein moderater Anstieg in der risikolosenZinskurve, positive Marktentwicklungen sowie die Begebung von Nachrangkapital im1. Halbjahr 2017 wirkten sich positiv auf die Solvenzquote auf Ebene derbörsennotierten VIG aus.Assistanceleistungen weiter ausgebautIm Rahmen des Managementprogramms "Agenda 2020" forciert die VIG auch denBereich Assistance. Die VIG legt hier den Schwerpunkt auf die Etablierungeigener Unternehmen. "Wo es uns möglich ist, präferieren wir, den gesamtenProzess vom Versicherungsangebot bis zur Schadenabwicklung undAssistanceunterstützung aus einer Hand anzubieten. Wir können in unserenGesellschaften die Servicequalität durch die Kontrolle des Prozesszyklus bei derSchadenabwicklung - vom ersten Kontakt bis hin zu den Entschädigungszahlungen -wesentlich beeinflussen und weiter optimieren. Zusätzlich ergeben sich durch diegezielte Zusammenarbeit mit Vertragswerkstätten und dem Entfall derInanspruchnahme von Drittanbietern weitere Kostenvorteile", erklärt Prof.Stadler.Soeben erfolgte die Gründung einer eigenen Assistancegesellschaft in Rumänien.Die 2015 in Bulgarien erfolgreich etablierte Assistancegesellschaft wird abHerbst 2017 die Reiseassistance auch für die VIG-Konzerngesellschaften inMazedonien und Serbien abwickeln. In beiden Ländern wurde diese Serviceleistungbisher von Drittanbietern wahrgenommen. Die am Markt anerkannten und vielfachprämierten Leistungen der VIG-Assistancegesellschaften werden bereits in einigenLändern auch anderen Finanzunternehmen (Versicherungen, Banken undLeasinggesellschaften) erfolgreich verkauft.Die erste VIG-Assistancegesellschaft wurde 2013 in der Tschechischen Republikgestartet. Die "Global Assistance" ist nicht nur Marktführer, sie wurde heuerbereits zum fünften Mal von der tschechischen Automobilvereinigung zumUnternehmen des Jahres ausgezeichnet. Die seit 2015 in der Slowakei tätigeGesellschaft bietet seit Anfang 2017 neben Kfz- auch eine Rechtsschutz-Assistance an. 