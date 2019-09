--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Marketing/Immobilien/Wohnbau/Neubau/VösendorfWien - Die ViennaEstate Immobilien AG - als erfolgreicher Immobilieninvestor,Asset Manager und Entwickler von Immobilien - freut sich besonders, dass dasProjekt Wohnen am Kirchenplatz nun an die ersten Bewohnerinnen und Bewohnerübergeben werden kann.Das Neuprojekt Wohnen am Kirchenplatz in 2331 Vösendorf, Ortsstraße 90a,besticht vor allem durch seine hervorragende Lage. Genau gegenüber der Kirchegelegen, verspürt man ländlichen Flair, und ist doch auch gleich in Wien.Harmonisch mit der Umgebung verschmolzen entstanden auf drei Etagen 24Eigentumswohnungen mit einer Fläche von 45 bis 130 Quadratmetern. DasUntergeschoß bietet neben 48 Autostellplätzen auch Platz für Abstellräume."Die schöne Umgebung direkt gegenüber des malerischen Kirchenplatzes ist einfachidyllisch. Um sich nahtlos ins natürliche Ortsbild einzufügen, haben wir unsbewusst für eine elegante Architektur entschlossen", betont Helmut Dietler,Vorstand der ViennaEstate.Jede Wohnung verfügt über einen eigenen Garten mit Terrasse oder über einenBalkon, von dem aus man entweder in den Innenhof oder in Richtung Petersbachblickt. Der Innenhof ist ein zentrales Element, das neben großzügigenGrünflächen auch Spielmöglichkeiten für Kinder bietet.Während die ersten Eigentümer schon heute ihre neuen Wohnungen beziehen, bestehtfür Interessierte noch die Möglichkeit ihre eigenen Räumlichkeiten zurEigennutzung oder Vorsorge zu erwerben.Mehr Informationen, und eine Liste der verfügbaren Wohnungen, finden Sie unterwww.viennaestate.com/bautraeger-projekte/wohnen-am-kirchenplatz [http://www.viennaestate.com/bautraeger-projekte/wohnen-am-kirchenplatz].Über ViennaEstateDie ViennaEstate Immobilien AG, mit Sitz in Wien, wurde 2008 gegründet undverfügt mit ihren gruppenweit über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überrund 340 Mio. Euro an Assets under Management. Das Unternehmen ist alsImmobilieninvestor und Immobilien-Asset Manager tätig. Das ganzheitlicheGeschäftsmodell umfasst alle Aktivitäten des Immobilienmanagements - vomInvestment über die Entwicklung und den Handel bis hin zur Strukturierung,Finanzierung und laufenden Bewirtschaftung.Rückfragehinweis:Vorstand Helmut DietlerParkring 12, 1010 WienE info@viennaestate.comT +43 1?236 01 55F +43 1?236 01 55 - 111Ende der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Bilder zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/images/3445/5/10359671/20170717_Visualisierung_Innenhof_mitFotoCredit.jpghttp://resources.euroadhoc.com/images/3445/5/10359671/01-wz.jpgEmittent: ViennaEstate Immobilien AGParkring 12A-1010 WienTelefon: 01 - 236 01 55FAX: 01 - 236 01 55 - 111Email: info@viennaestate.comWWW: www.viennaestate.comISIN: AT0000A11BP8Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: ViennaEstate Immobilien AG, übermittelt durch news aktuell