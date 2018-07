EANS-News: ViennaEstate Immobilien AG / ViennaEstate hat mit EYEMAXX neuen Großaktionär ? 14 Prozent der Aktien sichern strategische Partnerschaft

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Fusion/Übernahme/Beteiligung/Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen/JointVentures/Kooperationen/Zusammenarbeit/Personalia/ImmobilienWien - 17. Juli 2018 - Die ViennaEstate Immobilien AG ("ViennaEstate") hat dieVerhandlung mit der EYEMAXX Real Estate AG ("EYEMAXX", General Standard; ISINDE000A0V9L94) für die Übernahme von 14 Prozent an der ViennaEstate erfolgreichabgeschlossen und gleichzeitig die strategische Partnerschaft mit dem deutsch-österreichischen Immobilienunternehmen fixiert. Der entsprechende Vertrag wurdenun unterzeichnet. Mittelfristig könnte der Anteil von EYEMAXX an ViennaEstateauf über 25 Prozent aufgestockt werden.Die Beteiligung von EYEMAXX an ViennaEstate erfolgt gegen Sacheinlage desEYEMAXX-B2C-Bauträgergeschäfts in Österreich und Deutschland sowie von dreibestehenden kleineren österreichischen B2C-Immobilien-Bauträgerprojekten vonEYEMAXX im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung bei ViennaEstate. Es handelt sich umBauträgerprojekte in Wien und Umgebung, die nicht zur Kernprojektpipeline vonEYEMAXX zählen. Die aktuellen B2C-Bauträgerprojekte von EYEMAXX in Deutschlandsind davon nicht berührt.Über ihre Beteiligungen an der Meine Hausverwaltung GmbH (klassischeImmobilienverwaltung), der Wiener Privatbank Immobilienmakler GmbH (Vermittlungvon Immobilien) und der Reval Vermögensberatungs GmbH (Crowdfundingplattform fürImmobilienprojekte) verfügt die ViennaEstate bereits jetzt über eine breiteProduktpalette im Immobilienbereich.Das B2C-Bauträgersegment im geringvolumigeren Wohnbereich bietet damit einesinnvolle Erweiterung zur vorhandenen Struktur und einen strategisch logischennächsten Schritt. Die Kernzielgruppe der ViennaEstate, private Abnehmer vonWohnimmobilien, kann somit noch besser bedient werden während das Unternehmenselbst gleichzeitig Synergieeffekte nutzen kann. Dadurch plant das Unternehmenin den nächsten fünf Jahren bis zu 1.000 neue Wohneinheiten zu errichten.Die ViennaEstate plant ihre Dividendenpolitik der vergangenen Jahre auchweiterhin fortzusetzen, und bietet EYEMAXX damit - neben einer möglichenWertsteigerung der Beteiligung - auch die Aussicht auf projektunabhängigeErträge in Form von Dividendenzahlungen. Ferner kann sich EYEMAXX damitzukünftig stärker auf die Kernzielgruppe institutioneller Investorenkonzentrieren.Darüber hinaus wurde der CEO der EYEMAXX Real Estate AG, Dr. Michael Müller, inden Aufsichtsrat der ViennaEstate Immobilien AG gewählt.Über Dr. Michael MüllerDr. Michael Müller ist geprüfter Unternehmensberater und "CMC" - CertifiedManagement Consultant. Nach verschiedenen Tätigkeiten im Bereich Mergers &Akquisition und in der Unternehmenssanierung, gründete er 1996 die EYEMAXXInternational Holding & Consulting GmbH - der Grundstein des heutigen Erfolgesin der Immobilienbranche.Über ViennaEstateDie ViennaEstate Immobilien AG, mit Sitz in Wien, wurde 2008 gegründet undverfügt mit ihren gruppenweit rd. 38 Mitarbeitern über rd. 350 Mio. Euro anAssets under Management. Das Unternehmen ist als Immobilieninvestor undImmobilien-Asset Manager tätig. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst alleAktivitäten des Immobilienmanagements - vom Investment über die Entwicklung undden Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufendenBewirtschaftung.Über EYEMAXXEYEMAXX entwickelt seit 2000 Immobilienprojekte, zunächst im Bereich Fachmarkt-und Logistikzentren. 2011 folgte die Einführung von EYEMAXX am FrankfurterKapitalmarkt und Dr. Müller wurde CEO, Alleinvorstand und Mehrheitsaktionär.Seither entwickelt EYEMAXX auch Wohnimmobilien, Hotels, Pflegeheime und ganzeStadtquartiere (z.B. in Mannheim und Berlin Schönefeld). Die Pipeline vonEYEMAXX wurde von 200 Mio. Euro im Jahr 2011 auf bisher 910 Mio. Euro im Jahr2018 erhöht.Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard derFrankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihenbegeben, die ebenfalls börsengelistet sind.Rückfragehinweis:Vorstand Thomas Gell MSc MScParkring 12, 1010 WienE investor@viennaestate.comT +43 1 236 01 55F +43 1 236 01 55 - 111Ende der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: ViennaEstate Immobilien AGParkring 12A-1010 WienTelefon: 01 - 236 01 55FAX: 01 - 236 01 55 - 111Email: info@viennaestate.comWWW: www.viennaestate.comISIN: AT0000A11BP8Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: ViennaEstate Immobilien AG, übermittelt durch news aktuell