EANS-News: ViennaEstate Immobilien AG / ViennaEstate beteiligt sich an Wiener Crowdinvesting-Start-Up Reval (mit Bild)

Die ViennaEstate Immobilien AG bietet seit 2008vermögenden Privatanlegern und institutionellen Investoren diekomplette Bandbreite an Dienstleistungen aus dem Bereich desImmobilien-Asset-Managements. Nun kommt ein weiteres attraktivesAngebot hinzu: Durch ein strategisches Investment hat dieViennaEstate mit Ende 2016 knapp 30 % der Unternehmensanteile vonReval, einem auf Immobilienprojekte spezialisierten WienerCrowdinvesting-Start-Up und Member des A1 Start Up Campus,übernommen. Damit können sich künftig auch Kleinanleger mit Summenvon 100 bis 5.000 Euro (mit Selbstauskunft 10.000 Euro) anattraktiven Projekten beteiligen.Ab sofort ist auf der Plattform www.reval.co.at ein Projekt in Kremsfür Interessierte offen (Landersdorferstraße 33). Die Investitionerfolgt in Form der Gewährung eines zweckgebundenen qualifiziertenNachrangdarlehens an die Fortuna Bauerrichtungsges.m.b.H. DasInvestitionsziel beträgt hier 500.000 Euro; geboten werden 5,5%Zinsen p.a. bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Schon in den nächstenWochen soll auf der Plattform ein erstes Investitionsprojekt in Wienfolgen.Die beiden ViennaEstate Vorstände Helmut Dietler und Thomas Gellerklären: ,,Reval ist ausschließlich auf Immobilienprojektespezialisiert, für uns bedeutet das eine optimale Ergänzung. Die dreiGründer sind als Bautechniker mit Branchenerfahrung ebenfallsImmobilien-Profis."Durch die Beteiligung der ViennaEstate an Revalbietet die Wiener Privatbank-Gruppe Investoren den Zugang zu einerweiteren Anlagemöglichkeit und beweist Offenheit für innovativeIdeen. Auch Immobilien-Investor Günter Kerbler ist mit dabei, ersagt: ,,Neue Formen der Finanzierung werden immer wichtiger - deshalbhabe ich mich für Reval entschieden."Reval: Einfach in Immobilienprojekte investieren Reval besteht seitMitte 2015 und ist im A1 Startup Campus beheimatet. Die drei GründerPhilipp Hain, Patrick Hollinsky und Philipp Gröfler möchten die Art,wie Immobilienprojekte entwickelt und finanziert werden, grundlegendverändern. Sämtliche Schritte im Investment-Prozess können überwww.reval.co.at online abgewickelt werden. Dadurch ist das Systembesonders benutzerfreundlich. CEO Philipp Hain betont:,,Crowdinvesting selbst ist ein extrem dynamischer Markt. Wirerwarten uns bei Privatanlegern eine Verzehnfachung des Volumens inden nächsten drei Jahren. Mit dem Einstieg der ViennaEstate ergebensich für uns auf diesem Markt neue Möglichkeiten." In Zukunft soll esauch möglich sein, dass Privatanleger über Reval in Projekteösterreichischer Entwickler in Deutschland investieren.Die Partner bündeln nun ihr Know-How in einem neu eingerichtetenImmobilien- Beirat, dem neben den Reval-Gründern auch Peter Lazar(Kerbler Holding), Helmut Dietler und Thomas Gell (ViennaEstate)angehören.Über die ViennaEstate Immobilien AG Die ViennaEstate Immobilien AG,mit Sitz in Wien, wurde 2008 gegründet und verfügt über enormesImmobilien Know-How. Die Mitarbeiter kümmern sich um dieprofessionelle Abwicklung sowie die Nutzung von Synergiepotentialeninnerhalb der Partnerunternehmen der Wiener Privatbank-Gruppe. Dergemanagte Immobilienbestand des Unternehmens umfasst aktuell Wohn-und Hotelimmobilien im Gesamtwert von rd. EUR 420 Millionen. Diewesentlichen Geschäftsbereiche betreffenImmobilienprojektentwicklung, Management von strukturiertenImmobilien-Investment-Portfolios, Development, Sanierung undAbverkauf von Zinshäusern und Wohnimmobilien.