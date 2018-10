EANS-News: ViennaEstate Immobilien AG / Anleihe vollständig ausplatziert - gestecktes Ziel übertroffen

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Finanzierung/Immobilien/Wohnbau/AnleiheWien, den 30.10.2018 -* Maximales Volumen von EUR 10.000.000 erreicht* Kupon beläuft sich auf 3,75 % p.a. bei 5 Jahren Laufzeit* Vorstand: "Bedanken uns für das Vertrauen, sehen uns in unserer Strategiebestärkt."Die ViennaEstate Immobilien AG hat mit 25. Oktober 2018 die Emission ihrer neuenAnleihe 2018 - 2023 mit einem Volumen von EUR 10.000.000 erfolgreichabgeschlossen. Die nachrangige Anleihe, welche ein Mindestvolumen von EUR7.000.000 zum Ziel hatte, konnte auf Grund der hohen Nachfrage der Investorenmit dem maximalen Volumen von EUR 10.000.000 vollständig ausplatziert werden.Der erfolgreiche Vertrieb der Anleihe erfolgte durch die Wiener Privatbank SE.Die Vorstände der ViennaEstate, Thomas Gell MSc MSc und Helmut Dietler, zeigensich überaus zufrieden mit der Platzierung der Anleihe: "Es freut uns sehr, dassunsere Emission mit derartig großem Interesse vom österreichischen Marktaufgenommen wurde. Wir möchten uns bei den Anleihezeichnerinnen undAnleihezeichnern für das mit ihrer Investition ausgesprochene Vertrauen in unserUnternehmen und unsere Strategie bedanken. Wir sehen uns in unserem Handelnbestärkt und werden auch weiterhin vorausschauende Geschäftspolitik mitnachhaltigen Zielen verbinden."Der Emissionserlös aus der Anleihe wird wie angekündigt für die Tilgung der am01.11.2018 fälligen Unternehmensanleihe sowie für das weitere Wachstum desUnternehmens - insbesondere im Bereich B2C-Bauträgerwesen - verwendet werden.Rückfragehinweis:ViennaEstate Immobilien AGVorstand Thomas Gell MSc MScT +43 1 236 01 55E investor@viennaestate.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: ViennaEstate Immobilien AGParkring 12A-1010 WienTelefon: 01 - 236 01 55FAX: 01 - 236 01 55 - 111Email: info@viennaestate.comWWW: www.viennaestate.comISIN: AT0000A11BP8Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: ViennaEstate Immobilien AG, übermittelt durch news aktuell