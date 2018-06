EANS-News: Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses der RBI AG zum Rückerwerb eigener Aktien § 65 Abs 1 Z 8 AktG sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowie zur Veräußerung eigener Aktien (§ 65 Abs 1b AktG) - ANHANG

Weitere Suchergebnisse zu "Raiffeisen Bank":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung gemäß § 119 Abs 9 BörseG iVm §§ 2 und 3Veröffent-lichungsverordnung 2018kein StichwortWien -Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses der Raiffeisen BankInternational AG zum Rückerwerb eigener Aktien gemäߧ 65 Abs 1 Z 8 AktG sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowie zur Veräußerung eigenerAktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentlichesAngebot unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre(§ 65 Abs 1b AktG)Veröffentlichung gemäß § 119 Abs 9 BörseG iVm §§ 2 und 3 Veröffent-lichungsverordnung 2018Die Hauptversammlung der Raiffeisen Bank International AG, Wien, FN 122119 m,vom 21. Juni 2018 hat die folgenden Beschlüsse gefasst, die hiermit gemäß § 65Abs 1a AktG iVm § 119 Abs 9 BörseG und gemäß §§ 2 und 3 derVeröffentlichungsverordnung 2018 veröffentlicht werden:"1. Der Vorstand ist nach den Bestimmungen des § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a undAbs 1b AktG zum Erwerb und, ohne das die Hauptversammlung vorher nochmalsbefasst werden muss, gegebenenfalls zur Einziehung eigener Aktien ermächtigt.Der Anteil der zu erwerbenden und bereits erworbenen eigenen Aktien darfinsgesamt 10 % des jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen.Die Dauer der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ist mit 30 Monaten ab demDatum der Beschlussfassung in der Hauptversammlung, sohin bis zum 20. Dezember2020, begrenzt.Der geringste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert beträgt EUR 1,- pro Aktie,der höchste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert darf nicht mehr als 10 % überdem durchschnittlichen, ungewichteten Börsenschlusskurs der der Ausübung dieserErmächtigung vorangegangenen 10 Handelstage liegen.Diese Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgenund in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke - mit Ausnahme desWertpapierhandels - durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 189aZ 7 UGB) oder für deren Rechnung durch Dritte ausgeübt werden.2. Der Vorstand wird gemäß § 65 Abs 1b AktG ermächtigt, mit Zustimmung desAufsichtsrats für die Veräußerung der eigenen Aktien eine andere Art derVeräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unterteilweisem oder gänzlichem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zubeschließen und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen. Das Bezugsrecht derAktionäre darf nur dann ausgeschlossen werden, wenn die Verwendung der eigenenAktien als Gegenleistung für eine Sacheinlage, beim Erwerb von Unternehmen,Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften imIn- oder Ausland erfolgt. Diese Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auchin mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch dieGesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 189a Z 7 UGB) oder für derenRechnung durch Dritte ausgeübt werden und gilt für die Dauer von fünf Jahren abdem Datum dieser Beschlussfassung, sohin bis zum 20. Juni 2023.3. Sowohl dieser Beschluss als auch ein darauf beruhendes Rückkaufprogramm oderein allfälliges Wiederverkaufsprogramm sowie deren Dauer sind zuveröffentlichen. Diese Ermächtigung ersetzt die in der Hauptversammlung vom 16.Juni 2016 beschlossene Ermächtigung gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG zum Erwerb und zurVerwendung eigener Aktien und bezieht sich hinsichtlich der Verwendung auch aufden von der Gesellschaft bereits erworbenen Bestand eigener Aktien."Den entsprechenden Veröffentlichungspflichten gemäß § 6 und § 7 derVeröffentlichungsverordnung 2018 wird durch die Veröffentlichung im Internetüber die Website der Gesellschaft, www.rbinternational.com, entsprochen.Rückfragehinweis:Herr Mag. Gregor HöplerHead of Group Executive OfficeRaiffeisen Bank International AG+43 1 71707 - 3449gregor.hoepler@rbinternational.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Anhänge zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/documents/2231/5/10172863/0/oHV_2018_Veröffentlichung_Rückererwerb_eigener_Aktien_2018.pdfEmittent: Raiffeisen Bank International AGAm Stadtpark 9A-1030 WienTelefon: +43 1 71707-2089FAX: +43 1 71707-2138Email: ir@rbinternational.comWWW: www.rbinternational.comISIN: AT0000606306Indizes: ATXBörsen: Luxembourg Stock Exchange, WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Raiffeisen Bank International AG, übermittelt durch news aktuell