EANS-News: Veränderungen im Vorstand von Kapsch TrafficCom AG.

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------PersonaliaWien - Die Kapsch TrafficCom AG informiert, dass Herr Dr. Alexander Lewald,Chief Technology Officer (CTO), das Unternehmen Ende April 2019 einvernehmlichverlassen wird. Sein Mandat wäre ursprünglich noch bis 31. Oktober 2019gelaufen. Während seiner beinahe vier Jahre bei Kapsch trug Herr Lewaldwesentlich zur Entwicklung der Gesellschaft bei. So hat er unter anderem dasglobale Produkt- und Lösungsportfolio neu ausgerichtet und auf zukunftssichereBeine gestellt. Der Aufsichtsrat und die Vorstandskollegen danken Herrn Lewaldfür seinen Einsatz und Beitrag zum Erfolg der Gesellschaft und wünschen ihmalles Gute für seinen weiteren privaten und beruflichen Weg.Herr Alfredo Escriba wird die Agenden des CTO übernehmen. Sein Mandat hat eineLaufzeit von fünf Jahren. Herr Escriba kam im Jahr 2016 zu Kapsch als dasglobale Transportation-Geschäft von Schneider Electric akquiriert wurde. Vor derÜbernahme war er für den US-Markt zuständig und deckte dabei die für KapschTrafficCom wichtigen Bereiche Maut und Verkehrsmanagement ab. Bei Kapschentwickelte Herr Escriba den Geschäftsbereich "städtisches Verkehrsmanagement"und brachte sich aktiv in Strategiediskussionen ein. So hat er seinstrategisches Denken, seine operativen Fähigkeiten und seine Führungskompetenzenwiederholt unter Beweis gestellt.Darüber hinaus teilt Kapsch TrafficCom mit, dass das Vorstandsmandat von HerrnAndré Laux, Chief Operating Officer (COO), um fünf Jahre (d. h. bis zum 31. März2024) verlängert wurde.Rückfragehinweis:Pressekontakt:Alf NetekChief Marketing Officer & Press OfficerKapsch AktiengesellschaftAm Europlatz 21120 WienÖsterreichT +43 50 811 1700alf.netek@kapsch.netAlexandra ViehHead of Marketing and PR, GlobalKapsch TrafficCom AGAm Europlatz 21120 WienÖsterreichT +43 50 811 1728alexandra.vieh@kapsch.netInvestorenkontakt:Hans LangInvestor Relations OfficerKapsch TrafficCom AGAm Europlatz 21120 WienÖsterreichT +43 50 811 1122ir.kapschtraffic@kapsch.netEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Kapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2A-1120 WienTelefon: +43 1 50811 1122FAX: +43 1 50811 99 1122Email: ir.kapschtraffic@kapsch.netWWW: www.kapschtraffic.comISIN: AT000KAPSCH9Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Kapsch TrafficCom AG, übermittelt durch news aktuell