EANS-News: Veränderung im AGRANA-Vorstand – Neuordnung der Vorstandsagenden

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Personalia/UnternehmenWien - Mit der bereits bekanntgegebenen Nachfolge für den scheidenden CEO DIJohann Marihart, Herrn Dkfm. Markus Mühleisen, MBA, treten mit 1. Juni 2021weitere Veränderungen im Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG sowie in denGeschäftsführungen der Tochtergesellschaften in Kraft.Herr Dkfm. Thomas Kölbl wird nach 16 Jahren aus dem Vorstand der AGRANABeteiligungs-AG ausscheiden, um sich voll seiner CFO-Funktion bei der SüdzuckerAG zu widmen. Ihm folgt im AGRANA-Vorstand die bei Südzucker AG seit 1. Mai 2021tätige Vorständin, Frau Ingrid-Helen Arnold, MBA nach. Sie wird bei AGRANA dasRessort Interne Revision verantworten.Im Zuge der Neuaufstellung und Verjüngung des AGRANA-Vorstandes hat sich auchMag. DI Dr. Fritz Gattermayer entschlossen, mit 31. Mai 2021, nach 12 Jahrenebenfalls aus dem AGRANA-Vorstand auszuscheiden.Der Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG setzt sich ab 1. Juni 2021 damit ausfolgenden vier Mitgliedern zusammen:* CEO Dkfm. Markus Mühleisen, MBA* CFO Mag. Stephan Büttner* CTO DI Dr. Norbert Harringer* Ingrid-Helen Arnold, MBAMit Wirkung per 1. Juni 2021 wurde Herr Dkfm. Markus Mühleisen auch in denVorstand der Südzucker AG bestellt.Dkfm. Markus Mühleisen, MBA wird neben den CEO-Agenden bei AGRANA u.a. fürVerkauf und Personal zuständig sein sowie die Segmentverantwortung Zuckerübernehmen. In dieser Funktion wird er in der Division Zucker zum CEO,verantwortlich für Verkauf, neben Mag. Andreas Schröckenstein und Mag. JosefEisenschenk, bestellt.Mag. Stephan Büttner wird neben den CFO-Agenden u.a. für Einkauf zuständig seinsowie die Segmentverantwortung Frucht übernehmen. In dieser Funktion wird erauch CEO der Division Frucht und verantwortlich für Finanzen und Verkauf, nebenBenoit Biquet und DI Michael Frey, sein. Herr Jos Kleppers wird seine Funktionals CEO der Division Frucht mit 30. Juni 2021 zurücklegen.DI Dr. Norbert Harringer wird neben den CTO-Agenden u.a. für Rohstoff sowieForschung & Entwicklung zuständig sein sowie die Segmentverantwortung Stärkeübernehmen. In dieser Funktion wird er auch CEO der Division Stärke sowiezuständig für Produktion und Rohstoff, neben Mag. Leontine Wratschko und DIHorst Hartl, sein. Der langjährige CEO der Division Stärke DI Josef Granner hatsich entschlossen, seine Geschäftsführerfunktion in der Division Stärke zum 30.Juni 2021 zurückzulegen und in den Ruhestand zu treten.Mit dieser Neuordnung wird die AGRANA-Führung gestrafft, der Vorstandoperationalisiert und durch die Verschränkung von AGRANA-Vorstand und Divisions-Geschäftsführungen die Hebung aller Synergien zwischen Segmenten und Holdinggefördert.Durch Umsetzung wird das AGRANA Executive Team von 20 auf 13 Mitglieder(Vorstände und Geschäftsführer der vier Divisionen) verkleinert, was neben einerdeutlichen Kostenreduktion zu zusätzlichem Effizienzgewinn führen wird.Wir danken allen ausscheidenden Verantwortlichen ganz herzlich und wünschen FrauArnold und den Herren Mühleisen, Büttner und Harringer alles Gute.DI Johann Marihart, Vorstandsvorsitzender, AGRANA Beteiligungs-AGMag. Erwin Hameseder, Aufsichtsratsvorsitzender, AGRANA Beteiligungs-AGÜber AGRANAAGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln undeiner Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeitererwirtschaften an weltweit 56 Produktionsstandorten einen jährlichenKonzernumsatz von rund 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, istWeltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent vonFruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke bedeutender Produzent vonkundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie vonBioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.Rückfragehinweis:AGRANA Beteiligungs-AGMag.(FH) Hannes HaiderInvestor RelationsTel.: +43-1-211 37-12905e-mail:hannes.haider@agrana.comMag.(FH) Markus SimakPressesprecherTel.: +43-1-211 37-12084e-mail: markus.simak@agrana.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: AGRANA Beteiligungs-AGF.-W.-Raiffeisen-Platz 1A-1020 WienTelefon: +43-1-21137-0FAX: +43-1-21137-12926Email: info.ab@agrana.comWWW: www.agrana.comISIN: AT000AGRANA3Indizes: WBIBörsen: Frankfurt, Berlin, Stuttgart, WienSprache: DeutschOriginal-Content von: AGRANA Beteiligungs-AG, übermittelt durch news aktuell