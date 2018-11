EANS-News: UNIQA Insurance Group AG / UNIQA nach neun Monaten 2018: mehr laufende Prämien, stärkeres Ergebnis

Weitere Suchergebnisse zu "Uniqa Versicherungen":

Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------QuartalsberichtWien - UNIQA nach neun Monaten 2018: mehr laufende Prämien, stärkeres Ergebnis* Laufende verrechnete Prämien um 3,1 Prozent auf 3.957,7 Millionen Eurogewachsen* Gesamte verrechnete Konzernprämien stabil bei 4.042,3 Millionen Euro* Combined Ratio auf 96,6 Prozent gesunken* Kapitalanlageergebnis beeinflusst durch Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf derindirekten Beteiligung an den Casinos Austria im ersten Quartal 2018* Ergebnis vor Steuern um 17,1 Prozent auf 212,4 Millionen Euro gestiegen* Ergebnisausblick für 2018 unverändert: weitere Verbesserung des Ergebnissesvor Steuern im Vergleich zum Vorjahr* Absicht einer weiterhin progressiven Dividendenpolitik bestätigtUNIQA Insurance Group AG (UNIQA) hat in den ersten neun Monaten 2018 dieverrechneten laufenden Prämien inklusive Sparanteile um 3,1 Prozent gesteigertund mit einem Ergebnis vor Steuern von 212,4 Millionen Euro den Vorjahreswert um17,1 Prozent übertroffen. Darin enthalten ist ein außerordentlicherVeräußerungsgewinn aus dem Verkauf der indirekten Beteiligung an der CasinosAustria Aktiengesellschaft aus dem ersten Quartal 2018 in Höhe von 47,4Millionen Euro.Für das Gesamtjahr 2018 erwartet UNIQA unverändert ein Wachstum in der Schaden-und Unfall- sowie in der Krankenversicherung. Trotz der hohen Aufwendungen fürdas 2016 gestartete Innovations- und Investitionsprogramm strebt UNIQA eineweitere Verbesserung des Ergebnisses vor Steuern an. Genauso hält die Gruppe amVorhaben fest, die jährliche Ausschüttung je Aktie im Rahmen einer progressivenDividendenpolitik in den kommenden Jahren kontinuierlich zu steigern.Entsprechend den strategischen Vorgaben stiegen die verrechneten Prämien derUNIQA Group in den ersten neun Monaten 2018 vor allem in der Schaden- undUnfallversicherung - mit mehr als 4,7 Prozent sogar stärker als erwartet.Erfreulich ist dabei auch, dass dieses deutliche Wachstum von beiden Kernmärkten- Österreich (+4,9 Prozent) und CEE (+7,0 Prozent) - gleichermaßen getragenwurde. Wachstumstreiber waren in beiden Regionen vor allem die Kfz- und dieSachversicherung. Im Gegensatz dazu reduzierten sich die verrechneten Prämien inder Lebensversicherung durch die planmäßige Rücknahme des margenschwachenGeschäfts mit Einmalerlägen - primär in Polen - um 11,0 Prozent. Das sehrstabile Krankenversicherungsgeschäft entwickelte sich erwartungsgemäß und wuchsum 4,4 Prozent.Anhaltend hohe Kostendisziplin hat geholfen, dass der Zuwachs bei gesamtenAufwendungen für den Versicherungsbetrieb mit 1,0 Prozent - trotz deutlicherSteigerung der laufenden Prämien - gering ausgefallen ist. Die Combined Ratiokonnte trotz einer weiter ausgebauten Vorsorge für zukünftige Schadenereignisse- insbesondere Unwetter - aufgrund der verbesserten Kostensituation von 97,1Prozent auf 96,6 Prozent reduziert werden.Konzernkennzahlen 1 - 9/2018 im DetailDie gesamten verrechneten Prämien der UNIQA Group inklusive der Sparanteile derfonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung blieben in den ersten neunMonaten 2018 mit 4.042,3 Millionen Euro (1 - 9/2017: 4.043,9 Millionen Euro)stabil. Das solide Wachstum in der Schaden- und Unfallversicherung und derKrankenversicherung hat den durch die planmäßige Rücknahme der Einmalerläge iminternationalen Bereich verursachten Rückgang der Lebensversicherungsprämienkompensiert. Die in den gesamten verrechneten Prämien enthaltenen laufendenPrämien stiegen um 3,1 Prozent auf 3.957,7 Millionen Euro (1 - 9/2017: 3.837,2Millionen Euro). Die abgegrenzten Prämien einschließlich der Nettosparanteileder Prämien aus der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung sanken um1,2 Prozent auf 3.797,5 Millionen Euro (1 - 9/2017: 3.844,4 Millionen Euro). Dieabgegrenzten Prämien im Eigenbehalt (nach IFRS) stiegen um 2,8 Prozent auf3.571,4 Millionen Euro (1 - 9/2017: 3.473,0 Millionen Euro).In der Schaden- und Unfallversicherung wuchsen die verrechneten Prämien sowohlin Österreich als auch in CEE durch ein starkes Wachstum in der Kfz- undSachversicherung in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 um 4,7 Prozent auf2.145,7 Millionen Euro (1 - 9/2017: 2.048,4 Millionen Euro). In derKrankenversicherung stiegen die verrechneten Prämien um 4,4 Prozent auf 817,8Millionen Euro (1 - 9/2017: 783,5 Millionen Euro). In der Lebensversicherungreduzierten sich die gesamten verrechneten Prämien inklusive der Sparanteile derfonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung - getrieben von derstrategischen Rücknahme der Einmalerläge im internationalen Bereich - um 11,0Prozent auf 1.078,9 Millionen Euro (1 - 9/2017: 1.211,9 Millionen Euro). Währenddas Einmalerlagsvolumen in der Lebensversicherung plangemäß um 59,1 Prozent auf84,6 Millionen Euro (1 - 9/2017: 206,6 Millionen Euro) zurückgenommen wurde,sanken die laufenden Prämien in der Lebensversicherung nur leicht auf 994,3Millionen Euro (1 - 9/2017: 1.005,3 Millionen Euro).Im internationalen Bereich stiegen die verrechneten Prämien in der Schaden- undUnfallversicherung aufgrund des starken Wachstums in der Kfz- undSachversicherung um 7,0 Prozent (1 - 9/2018: 806,3 Millionen Euro / 1 - 9/2017:753,5 Millionen Euro) und jene in der Krankenversicherung um 29,7 Prozent (1 -9/2018: 59,6 Millionen Euro / 1 - 9/2017: 46,0 Millionen Euro), während in derLebensversicherung durch die planmäßige Rücknahme der Einmalerläge vor allem inPolen die verrechneten Prämien um 26,2 Prozent zurückgingen (1 - 9/2018: 308,9Millionen Euro / 1 - 9/2017: 418,2 Millionen Euro). In Summe erzielte UNIQAdamit im internationalen Geschäft verrechnete Prämien inklusive Sparanteile von1.174,8 Millionen Euro (-3,5 Prozent / 1 - 9/2017: 1.217,7 Millionen Euro),wobei die darin enthaltenen laufenden Prämien um 7,6 Prozent auf 1.111,1Millionen Euro (1 - 9/2017: 1.032,4 Millionen Euro) stiegen.Auch in Österreich verzeichnete UNIQA in den ersten neun Monaten 2018 in derSchaden- und Unfallversicherung einen deutlichen Prämienzuwachs von 4,9 Prozent(1 - 9/2018: 1.330,3 Millionen Euro / 1 - 9/2017: 1.268,5 Millionen Euro) und inder Krankenversicherung eine Steigerung von 2,8 Prozent (1 - 9/2018: 758,2Millionen Euro / 1 - 9/2017: 737,8 Millionen Euro). In der Lebensversicherungverringerten sich die verrechneten Prämien um 2,9 Prozent auf 764,9 MillionenEuro (1 - 9/2017: 787,7 Millionen Euro). In Summe erzielte UNIQA in Österreichdamit ein erfreuliches Wachstum der verrechneten Prämien inklusive Sparanteilevon 2,1 Prozent auf 2.853,4 Millionen Euro (1 - 9/2017: 2.793,9 Millionen Euro).Die darin enthaltenen laufenden Prämien wuchsen dabei um erfreuliche 2,2 Prozentauf 2.832,6 Millionen Euro (1 - 9/2017: 2.772,6 Millionen Euro).Der Gesamtbetrag der Versicherungsleistungen im Eigenbehalt der UNIQA Grouperhöhte sich in den ersten neun Monaten 2018 um 4,0 Prozent auf 2.764,7Millionen Euro (1 - 9/2017: 2.659,0 Millionen Euro).Die gesamten Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb abzüglich der erhaltenenRückversicherungsprovisionen wuchsen in den ersten neun Monaten des Jahres 2018um lediglich 1,0 Prozent auf 951,6 Millionen Euro (1 - 9/2017: 942,7 MillionenEuro). Dabei gingen die Aufwendungen für den Versicherungsabschluss trotz desgestiegenen abgegrenzten Prämienvolumens um 2,7 Prozent auf 627,8 Millionen Euro(1 - 9/2017: 645,5 Millionen Euro) zurück. Die sonstigen Aufwendungen für denVersicherungsbetrieb (Verwaltungskosten) stiegen bedingt durch gestiegenePersonalkosten und Aufwendungen für Pensionsrückstellungen in den ersten neunMonaten 2018 um 9,0 Prozent auf 323,9 Millionen Euro (1 - 9/2017: 297,2Millionen Euro). Darin enthalten sind Kosten im Rahmen des Innovations- undInvestitionsprogramms in der Höhe von 23 Millionen Euro.Die Gesamtkostenquote - das Verhältnis der gesamten Aufwendungen für denVersicherungsbetrieb zu den abgegrenzten Prämien einschließlich derNettosparanteile der Prämien aus der fonds- und der indexgebundenenLebensversicherung - erhöhte sich unter Einbeziehung der erhaltenenRückversicherungsprovisionen leicht auf 25,1 Prozent (1 - 9/2017: 24,5 Prozent).Die Combined Ratio nach Rückversicherung konnte trotz der gestärkten Vorsorgefür zu erwartende Schadenereignisse - insbesondere Unwetter - aufgrund derverbesserten Kostensituation auf 96,6 Prozent (1 - 9/2017: 97,1 Prozent) gesenktwerden.Das Kapitalanlageergebnis stieg in den ersten neun Monaten 2018 um 13,6 Prozentauf 447,2 Millionen Euro (1 - 9/2017: 393,6 Millionen Euro). Hauptgrund fürdiesen starken Anstieg war der Verkauf der indirekten Beteiligung an der CasinosAustria Aktiengesellschaft, aus dem die UNIQA Group im ersten Quartal 2018 einenVeräußerungsgewinn von 47,4 Millionen Euro lukrierte.Der Kapitalanlagebestand der UNIQA Group (einschließlich als Finanzinvestitionengehaltener Immobilien, nach der Equity-Methode bilanzierter Finanzanlagen undsonstiger Kapitalanlagen) reduzierte sich zum 30. September 2018 gegenüber demletzten Bilanzstichtag leicht auf 19.422,1 Millionen Euro (31. Dezember 2017:19.877,7 Millionen Euro).Das versicherungstechnische Ergebnis der UNIQA Group reduzierte sich durchhöhere Versicherungsleistungen in der Lebens- und der Krankenversicherung sowiegestiegen Aufwendungen in den ersten neun Monaten 2018 um 24,0 Prozent auf 74,4Millionen Euro (1 - 9/2017: 97,9 Millionen Euro). Das operative Ergebnis erhöhtesich hingegen aufgrund des guten Kapitalanlageergebnisses um 12,1 Prozent auf253,6 Millionen Euro (1 - 9/2017: 226,3 Millionen Euro). Das Ergebnis vorSteuern der UNIQA Group erhöhte sich dementsprechend ebenso deutlich um 17,1Prozent auf 212,4 Millionen Euro (1 - 9/2017: 181,4 Millionen Euro).Das Konzernergebnis (den Aktionären der UNIQA Insurance Group AG zurechenbarerAnteil des Periodenergebnisses) erhöhte sich um 45,3 Prozent auf 166,2 MillionenEuro (1 - 9/2017: 114,4 Millionen Euro). Das Ergebnis je Aktie ist trotz einerhöheren Ertragssteuerbelastung auf 0,54 Euro angewachsen (1 - 9/2017: 0,37Euro).Das Eigenkapital der UNIQA Group verringert sich per 30. September 2018 auf2.986,2 Millionen Euro (31. Dezember 2017: 3.177,6 Millionen Euro).Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter der UNIQA Group sank in den erstenneun Monaten des Jahres leicht auf 12.775 (1 - 9/2017: 12.797).AusblickFür das gesamte Geschäftsjahr 2018 erwartet UNIQA in der Schaden- undUnfallversicherung ein Prämienwachstum von ungefähr 4 Prozent und in derKrankenversicherung ein Prämienplus von mehr als 3 Prozent. In derLebensversicherung wird insbesondere angesichts der bewussten Reduktion derEinmalerläge, vor allem in CEE, von einer Prämienreduktion ausgegangen. In Summeerwartet UNIQA für 2018 ein annähernd stabiles Gesamtprämienvolumen.Beim Kapitalanlageergebnis erwartet UNIQA für 2018 keinen weiteren Rückgang imVergleich zu 2017, da die Auswirkungen des Niedrigzinsumfeldes bereits zumGroßteil in den gesunkenen Kapitalerträgen der letzten Jahre reflektiert sind.In der Schaden- und Unfallversicherung strebt UNIQA auch 2018 eine gesteigerteProfitabilität im versicherungstechnischen Kerngeschäft und auf dieser Basisauch eine weitere Verbesserung der Combined Ratio gegenüber 2017 an.Insgesamt erwartet UNIQA für das Geschäftsjahr 2018 wieder eine Verbesserung desErgebnisses vor Steuern. Unverändert beabsichtigt UNIQA im Rahmen einerprogressiven Dividendenpolitik die jährliche Ausschüttung je Aktie auch in denkommenden Jahren weiterhin kontinuierlich zu steigern.Vorbehalt bei ZukunftsaussagenDiese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung vonUNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis alleruns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffenwurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können dietatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. EineGewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.UNIQADie UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren KernmärktenÖsterreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter undexklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern mehr als 9,5 Millionen Kunden.In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 22 Prozent derzweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo,Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei,Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in derSchweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.Rückfragehinweis:Norbert Heller, PressesprecherTel.: +43 (01) 211 75-3414Mail: norbert.heller@uniqa.atMichael Oplustil, Investor RelationsTel.: +43 (01) 211 75-3236Mail: michael.oplustil@uniqa.atUNIQA Insurance Group AGUntere Donaustraße. 21, A-1029 Wien, ÖsterreichInternet: www.uniqa.atTwitter.com/uniqagroupEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: UNIQA Insurance Group AGUntere Donaustraße 21A-1029 WienTelefon: 01/211 75-0FAX:Email: investor.relations@uniqa.atWWW: http://www.uniqagroup.comISIN: AT0000821103Indizes: ATX, WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: UNIQA Insurance Group AG, übermittelt durch news aktuell