EANS-News: UNIQA Insurance Group AG / UNIQA im ersten Halbjahr 2017 auf Wachstumskurs

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------HalbjahresergebnisWien - UNIQA im ersten Halbjahr 2017 auf Wachstumskurs* Deutliches Prämienwachstum in allen Versicherungssparten: Verrechnete Prämien+6,6 Prozent* Versicherungsleistungen im Eigenbehalt unterproportional um 2,4 Prozentgestiegen* Combined Ratio von 97,1 Prozent auf 96,8 Prozent verbessert* Kapitalanlageergebnis bedingt durch Niedrigzinsumfeld um 7,5 Prozent auf 233,5Millionen Euro gefallen* Ergebnis vor Steuern um 10,2 Prozent auf 95,5 Millionen Euro gestiegen* Progressive Dividendenpolitik soll fortgesetzt werdenDie UNIQA Insurance Group (UNIQA) ist im 1. Halbjahr 2017 weiter gewachsen: Dieverrechneten Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und derindexgebundenen Lebensversicherung sind um gute 6,6 Prozent gestiegen.Strategiekonform hat UNIQA vor allem in Zentral- und Osteuropa in der Schaden-und Unfallversicherung und in der fonds- und der indexgebundenenLebensversicherung deutlich zugelegt. Die Krankenversicherung wächst konzernweitseit Jahren konstant - aktuell um 3,4 Prozent.Andreas Brandstetter, CEO der UNIQA Insurance Group AG: "Wir sind auf einemguten Weg: Prämienvolumen, Combined Ratio und Kostenquote haben sich positiventwickelt. Wir haben im 1. Halbjahr 2017 ein zufriedenstellendesVorsteuerergebnis von 95,5 Millionen Euro erzielt - um 10,2 Prozent mehr als imVorjahr. Ein Dämpfer ist jedoch, dass wir in Folge der Insolvenz deritalienischen Veneto Banca eine Kaufpreisanpassung im Rahmen der Veräußerungunserer italienischen Konzerngesellschaften vornehmen müssen. Die darausresultierende einmalige Belastung des Ergebnisses aus aufgegebenenGeschäftsbereichen reduziert das Konzernergebnis im 1. Halbjahr 2017 auf 41,3Millionen Euro. Davon unbenommen und auch nach den Unwetterschäden im Sommererwarten wir aktuell für das Geschäftsjahr 2017 unverändert eine leichteVerbesserung des Ergebnisses vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr undbeabsichtigen, die Dividende je Aktie auch in 2017 wieder leicht zu erhöhen."Konzernkennzahlen 1 - 6/2017 im DetailDie verrechneten Prämien der UNIQA Group inklusive der Sparanteile der fonds-und der indexgebundenen Lebensversicherung stiegen im 1. Halbjahr 2017 aufgrunddes soliden Wachstums in allen Sparten um 6,6 Prozent auf 2.798,6 Millionen Euro(1 - 6/2016: 2.624,6 Mil­lionen Euro). Das gleiche Bild zeigt sich bei denlaufenden Prämien, die sich um plus 4,2 Prozent auf 2.656,0 Millionen Euroerhöhten (1 - 6/2016: 2.547,9 Millionen Euro), den abgegrenzten Prämieneinschließlich der Nettosparanteile der Prämien aus der fonds- und derindexgebundenen Lebensversicherung, die sich um 7,8 Prozent auf 2.583,7Millionen Euro (1 - 6/2016: 2.396,6 Millionen Euro) und den abgegrenzten Prämienim Eigenbehalt (nach IFRS), die um 3,8 Prozent auf 2.314,9 Millionen Euro (1 -6/2016: 2.229,6 Millionen Euro) stiegen.Alle drei Versicherungssparten weisen im ersten Halbjahr positive Wachstumsratenaus. In der Krankenversicherung stiegen die verrechneten Prämien um 3,4 Prozentauf 522,5 Millionen Euro (1 - 6/2016: 505,4 Millionen Euro). DieLebensversicherung verzeichnete ein Plus bei den verrechneten Prämien inklusiveder Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung voninsgesamt 9,1 Prozent auf 834,4 Millionen Euro (1 - 6/2016: 764,7 MillionenEuro). Die verrechneten Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung wuchsenin den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 um 6,4 Prozent auf 1.441,6 MillionenEuro (1 - 6/2016: 1.354,5 Millionen Euro).Im internationalen Bereich wuchsen die verrechneten Prämien um stattliche 23,2Prozent auf 837,1 Millionen Euro (1 - 6/2016: 679,7 Millionen Euro), inÖsterreich stiegen sie leicht auf 1.930,7 Millionen Euro (1 - 6/2016: 1.924,8Millionen Euro).Der Gesamtbetrag der Versicherungsleistungen im Eigenbehalt der UNIQA Grouperhöhte sich im 1. Halbjahr 2017 um 2,4 Prozent auf 1.749,0 Millionen Euro (1 -6/2016: 1.708,4 Millionen Euro) und wuchsen damit deutlich langsamer als diePrämien.Die gesamten Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb abzüglich der erhaltenenRückversicherungsprovisionen stiegen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2017ebenfalls um 2,4 Prozent auf 645,7 Millionen Euro (1 - 6/2016: 630,8 MillionenEuro). Dabei erhöhten sich die Aufwendungen für den Versicherungsabschluss um1,7 Prozent - und damit deutlich geringer als das abgegrenzte Prämienvolumen -auf 443,0 Millionen Euro (1 - 6/2016: 435,4 Millionen Euro). Die sonstigenAufwendungen für den Versicherungsbetrieb (Verwaltungskosten) stiegen im 1.Halbjahr 2017 bedingt durch Aufwendungen in Höhe von rund 16 Millionen Euro imRahmen des Innovations- und Investitionsprogramms um 3,8 Prozent auf 202,7Millionen Euro (1 - 6/2016: 195,4 Millionen Euro).Die Gesamtkostenquote - das Verhältnis der gesamten Aufwendungen für denVersicherungsbetrieb zu den abgegrenzten Prämien einschließlich derNettosparanteile der Prämien aus der fonds- und der indexgebundenenLebensversicherung - verbesserte sich unter Einbeziehung der erhaltenenRückversicherungsprovisionen auf 25,0 Prozent (1 - 6/2016: 26,3 Prozent). DieCombined Ratio nach Rückversicherung verbesserte sich auf 96,8 Prozent (1 - 6/2016: 97,1 Prozent.Das Kapitalanlageergebnis sank unter dem Einfluss des anhaltendenNiedrigzinsumfelds und negativer Währungseffekte im 1. Halbjahr 2017 um 7,5Prozent auf 233,5 Millionen Euro (1 - 6/2016: 252,4 Millionen Euro).Der Kapitalanlagebestand der UNIQA Group (einschließlich als Finanzinvestitionengehaltener Immobilien, nach der Equity-Methode bilanzierter Finanzanlagen undsonstiger Kapitalanlagen) reduzierte sich zum 30. Juni 2017 gegenüber demletzten Bilanzstichtag leicht auf 19.684,4 Millionen Euro (31. Dezember 2016:20.024,8 Millionen Euro).Das versicherungstechnische Ergebnis der UNIQA Group verbesserte sich im 1.Halbjahr 2017 um 57,2 Prozent auf 71,7 Millionen Euro (1 - 6/2016: 45,6Millionen Euro). Das operative Ergebnis blieb jedoch aufgrund des gesunkenenKapitalanlageergebnisses mit 125,3 Millionen Euro unverändert (1 - 6/2016: 125,3Millionen Euro). Das Ergebnis vor Steuern der UNIQA Group erhöhte sich um 10,2Prozent auf 95,5 Millionen Euro (1 - 6/2016: 86,6 Millionen Euro). DasKonzernergebnis reduzierte sich allerdings durch die einmalige Belastung aus derKaufpreisanpassung im Rahmen der Veräußerung des Italiengeschäftes um 54,3Prozent auf 41,3 Millionen Euro (1 - 6/2016: 90,3 Millionen Euro). Das Ergebnisje Aktie lag bei 0,13 Euro.Das Eigenkapital belief sich per 30. Juni 2017 auf 2.997,6 Millionen Euro (31.Dezember 2016: 3.186,3 Millionen Euro).Der durchschnittliche Mitarbeiterstand (Vollzeitäquivalente, FTE) der UNIQAGroup sank in den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 auf 12.806 (1 - 6/2016:13.442).Ausblick 2017Aufgrund der starken Entwicklung im 1. Halbjahr rechnet UNIQA für dasGeschäftsjahr 2017 mit einem deutlichen Wachstum der verrechneten Prämien vonzumindest 3 Prozent. Für das Gesamtjahr 2017 erwartet UNIQA, auch nach denUnwetterschäden im Juli und August, weiterhin eine leichte Verbesserung desErgebnisses vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr. Trotz des seit 2016 laufendenInvestitionsprogramms und des herausfordernden Niedrigzinsumfelds beabsichtigtUNIQA auch weiterhin, die jährliche Ausschüttung je Aktie im Rahmen einerprogressiven Dividendenpolitik in den kommenden Jahren kontinuierlich zusteigern.Vorbehalt bei ZukunftsaussagenDiese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung vonUNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis alleruns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffenwurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können dietatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. EineGewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.UNIQADie UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren KernmärktenÖsterreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter undexklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern mehr als 9,6 Millionen Kunden.In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent derzweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo,Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei,Tschechien, Ukraine und Ungarn. 