EANS-News: UNIQA Insurance Group AG / UNIQA Österreich und UNIQA International verstärken Vorstand

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------PersonaliaWien - UNIQA Österreich und UNIQA International verstärken Vorstand* Zukunftsthemen 'Digitalisierung' und 'veränderte Kundenerwartungen undMarkterfordernisse' wird mit eigenen Vorstandsressorts Rechnung getragen* Alexander Bockelmann übernimmt das neue Vorstandsressort "Digitalisierung" beiUNIQA Österreich und UNIQA International und damit gruppenweite Verantwortungfür dieses Thema* Sabine Usaty-Seewald übernimmt das neue Vorstandsressort "Kunde und Markt" beiUNIQA Österreich* Beide Vorstandsbestellungen per 1. Jänner 2018Nach der Verschmelzung der vier operativen Gesellschaften in Österreich und demStart des umfangreichen Innovations- und Investitionsprogramms im vergangenenJahr setzt die UNIQA Gruppe mit Jahreswechsel einen weiteren organisatorischenSchritt am Weg vom Anbieter von Versicherungsprodukten hin zum integriertenServicedienstleister. Mit 1. Jänner 2018 übernimmt Alexander Bockelmann beiUNIQA Österreich Versicherungen AG und UNIQA International AG das neugeschaffene Vorstandsressort "Digitalisierung". Mit gleichem Datum übernimmtSabine Usaty-Seewald bei UNIQA Österreich Versicherungen AG die Leitung desebenfalls neuen Vorstandsressorts "Kunde und Markt". Beide Vorstandsmandatelaufen bis 30.6.2020.Thomas Polak, seit 2016 Chief Innovation Officer bei UNIQA, hat seine Aufgabe,die Themen Innovation, disruptive Veränderungen und Kooperationen mit Start-upsim Unternehmen anzuschieben und zu verankern, erfolgreich abgeschlossen und dazuein schlagkräftiges Team aufgebaut. Sein von Anfang an von ihm auf einebefristete Zeit angesetztes Engagement innerhalb des Unternehmens beendet erdamit zwar, seine Expertise wird er aber auch in Zukunft in beratender FunktionUNIQA zur Verfügung stellen. Andreas Nemeth aus dem UNIQA Innovation Team wirdinnerhalb des Unternehmens das Thema "Ventures" - Investments in undWeiterentwicklung von Beteiligungen an Start-ups - fortführen.Alexander BockelmannDer promovierte Umweltwissenschaftler Alexander Bockelmann (*1974) ist nachberuflichen Stationen bei der Boston Consulting Group in München und beiVersicherungsunternehmen in Deutschland und den USA 2013 als Head of Group IT zuUNIQA gestoßen. Seite Mitte 2016 hat er als Chief Digital Officer den Aufbaueines neuen konzerninternen "Team Digital" verantwortet, das Gruppenlösungen imBereich mobiler Apps, Kundenportale, Chatbots und Big Data entwickelt. Mit derBestellung von Alexander Bockelmann zum Vorstand für Digitalisierung bei UNIQAÖsterreich und UNIQA International legt UNIQA einen noch stärkeren Fokus aufkonzernweite Digitalisierung. Seine gruppenweite Verantwortung umfasst neben derWeiterentwicklung des digitalen Geschäftsmodells auch digitale Kooperationensowie Investitionen im digitalen Umfeld.Sabine Usaty-SeewaldDie akademische Versicherungskauffrau Sabine Usaty-Seewald (*1968) hat an derWirtschaftsuniversität Wien Betriebswirtschaft studiert. Ihr beruflicherWerdegang führte sie nach Managementfunktionen in der Industrie und beiFinanzdienstleistern 2006 als Geschäftsführerin der UNIQA Leasinggesellschaftzur UNIQA Gruppe. 2011 hat sie die Leitung des Alternativvertriebs übernommenund leitet seit 2016 den Bereich Kunden- und Vertriebsmanagement. In ihrer neuenFunktion im Vorstand von UNIQA Österreich verantwortet sie das Ressort Kunde undMarkt, das für die Einführung von Produkten und Services am österreichischenMarkt zuständig ist. Ein besonderer Fokus liegt dabei darauf, welche innovativenAntworten und Lösungen UNIQA Österreich den Kunden, angesichts der sich raschändernden Kundenerwartungen und Markterfordernisse, anbieten kann.UNIQADie UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren KernmärktenÖsterreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter undexklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern mehr als 9,6 Millionen Kunden.In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent derzweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo,Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei,Tschechien, Ukraine und Ungarn. 