EANS-News: Telekom Austria AG / Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019: 0,23 EUR pro Aktie

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------kein StichwortWien - 30. Jänner 2020: Die A1 Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY)gibt bekannt, dass der Vorstand der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019eine Dividende in Höhe von 0,23 EUR pro Aktie vorschlagen wird, vorbehaltlichder Genehmigung des Aufsichtsrats.Diese Entscheidung basiert auf der verbesserten operativen und wirtschaftlichenEntwicklung der A1 Telekom Austria Group.Mit freundlichen GrüßenA1 Telekom Austria Group Investor Relations