EANS-News: Semperit AG Holding / Weiteres Umsatzwachstum im 1. Halbjahr 2017, erste Maßnahmen der Übergangsphase gesetzt

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------HalbjahresergebnisWien -* Umsatz in H1 2017 im Jahresvergleich um 5,2% auf 461,6 Mio. EUR gesteigert* Hoher Ergebnisanstieg in H1 2017: positive Sondereffekte aus der Joint VentureTransaktion in Q1 2017 haben negative Sondereffekte in Q2 2017 mehr alskompensiert* Erste Maßnahmen in der Übergangsphase: Kostenreduktion bei Sempermed führte zuProduktivitätssteigerungen, Restrukturierungsaufwendungen für Sempertrans,Wertanpassung für aktivierte IT Kosten und Wertminderung bei Sempermed* Ausblick bleibt ausgesetztDie börsenotierte Semperit Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2017 ein weiteresUmsatzwachstum. Der neue Vorstand, der seit Juni 2017 vollständig ist, setzte inder laufenden Übergangsphase erste entscheidende Maßnahmen, um dieProfitabilität der Segmente Sempermed und Sempertrans zu steigern. Im SegmentSempermed wurden Produktivitätssteigerungen durch Kostenreduktionen inProduktion, Marketing und Verkauf, einschließlich einer Reduktion derMitarbeiterzahl des Segments um 14%, erreicht. Zusätzlich wurden eineWertminderung um 26,0 Mio. EUR bei Sempermed, Restrukturierungsaufwendungen von6,8 Mio. EUR bei Sempertrans in Frankreich und 4,0 Mio. EUR Wertanpassungen füraktivierte IT-Kosten im Corporate Center Segment verbucht.Dr. Martin Füllenbach, der neue Vorsitzende des Vorstands der Semperit Gruppe,unterstreicht die Bedeutung der aktuellen Analyse und der bevorstehendenstrategischen Überprüfung des bestehenden Portfolios angesichts des weltweitenWettbewerbs und des Ertragspotenzials: "Ich versichere Ihnen, dass wir jedenStein im Unternehmen umdrehen werden! Um in unserer Unternehmens-DNA profitablesWachstum zu verankern, ist es notwendig, unsere zentralen Technologien undProzesse einer Überprüfung zu unterziehen."Im ersten Halbjahr 2017 trugen alle Segmente außer Sempertrans zu einerSteigerung des Konzernumsatzes von 5,2% im Jahresvergleich bei. Getragen wurdedieser Zuwachs im Wesentlichen von starken Vertriebsleistungen und höherenMengen. Das ausgewiesene EBITDA stieg auf 97,3 Mio. EUR, was einer Erhöhung von84,4% im Jahresvergleich entspricht. Das ausgewiesene EBIT verzeichnete einenAnstieg von 49,9% auf 54,3 Mio. EUR. Dieser Anstieg wurde durch den positivenSondereffekt in Höhe von 84,8 Mio. EUR aus dem Closing der Joint VentureTransaktion im ersten Quartal 2017 ermöglicht, während es im zweiten Quartal2017 negative Sondereffekte in Höhe von 36,7 Mio. EUR gab. Der darausresultierende Cashflow erhöhte sich um 34,7% auf 48,8 Mio. EUR und das Ergebnisje Aktie stieg um 18,6% auf 1,03 EUR.Das operative EBIT ohne Berücksichtigung der erwähnten positiven Sondereffekteaus der Joint Venture Transaktion und der negativen Auswirkungen derWertminderung, den Restrukturierungsaufwendungen und der Wertanpassung IT lagbei 6,2 Mio. EUR. Das bedeutet einen erheblichen Rückgang von 81,6% im Vergleichzum Vorjahreswert. Semperflex und Semperform lieferten erneut einen positivenEBIT-Beitrag. Das operative EBIT bei Sempermed verbesserte sich, war jedoch nachwie vor negativ, während Sempertrans im zweiten Quartal durch die Entwicklungender Rohmaterialpreise und Margendruck nachteilig beeinflusst wurde. Dasangepasste Ergebnis pro Aktie lag bei -0,38 EUR (H1 2016: 0,75 EUR).Die Semperit Gruppe nutzte den Mittelzufluss aus der Joint Venture Transaktionim März 2017 zur Reduzierung der Verschuldung und zur Finanzierung desbeschlossenen Investmentprogramms (CAPEX). Die Nettoverschuldung wurde von 230,6Mio. EUR Ende 2016 deutlich auf 141,4 Mio. EUR am 30. Juni 2017 gesenkt, waseine niedrigere Nettoverschuldung/EBITDA-Rate von 1,15 x (Ende 2016: 2,96 x) mitsich brachte.Die Eigenkapitalquote blieb bei soliden 36,3% (Ende 2016: 31,8%). Die liquidenMittel waren nach dem Mittelzufluss aus der Joint Venture Transaktion mit 189,0Mio. EUR unverändert hoch (Ende 2016: 190,2 Mio. EUR).Sektor IndustrieDie Segmente im Sektor Industrie (Semperflex, Sempertrans und Semperform)entwickelten sich unterschiedlich. Getragen von Umsatzzuwächsen in allenSegmenten außer Sempertrans stieg der Sektorumsatz um 4,2% auf 280,3 Mio. EUR.Da sich die Rohstoffpreise jedoch ungünstig entwickelten und nur zeitverzögertan die Kunden weitergegeben werden konnten, war die Profitabilität im erstenHalbjahr 2017 beeinträchtigt. Das EBITDA fiel im Jahresvergleich um 49,6% auf26,4 Mio. EUR, und das EBIT ging um 61,1% auf 16,6 Mio. EUR zurück. Dabei wardas EBIT insbesondere von Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 6,8 Mio. EURfür Sempertrans in Frankreich belastet.Sektor MedizinDie Entwicklung des Sektors Medizin (Sempermed Segment) war von einem sehrschwierigen Marktumfeld mit Preisdruck und Überkapazitäten gekennzeichnet. Vordiesem Hintergrund stieg der Umsatz infolge leichter Mengensteigerungen undPreiserhöhungen im Jahresvergleich um 6,9% auf 181,4 Mio. EUR. Die Erweiterungund Optimierung der Kapazitäten im Werk in Malaysia wurden fortgesetzt, weitereMaßnahmen zur Kostenreduzierung in Produktion, Marketing und Verkauf wurdenumgesetzt. Im Vergleich mit dem Vorjahr sank die Anzahl der Mitarbeiter imSegment um 14% oder mehr als 450 Personen. All diese Maßnahmen führten zuProduktivitätsgewinnen.Das ausgewiesene EBITDA und EBIT stiegen auf 79,8 Mio. EUR bzw. 48,1 Mio. EUR imersten Halbjahr 2017. Ohne Berücksichtigung des positiven Beitrags aus der JointVenture Transaktion im ersten Quartal 2017 und der Wertminderung im zweitenQuartal 2017 verringert sich das operative EBITDA auf 1,7 Mio. EUR (H1 2016: 5,3Mio. EUR) und das operative EBIT auf -4,0 Mio. EUR (H1 2016: 1,4 Mio. EUR).Ergebnisse des zweiten QuartalsDie Semperit Gruppe verzeichnete im zweiten Quartal 2017 im Vergleich zurVorjahresperiode einen Umsatzanstieg von 6,0% auf 232,3 Mio. EUR, wobei derUmsatz im Sektor Industrie um 3,5% und im Sektor Medizin um 10,0% wuchs. DasEBITDA verringerte sich im Wesentlichen aufgrund eines Anstiegs derMaterialkosten und sonstiger betrieblicher Aufwendungen deutlich auf 2,9 Mio.EUR. Insgesamt beliefen sich die Sondereffekte im zweiten Quartal 2017 auf 36,7Mio. EUR, wobei alleine die Wertminderung im Segment Sempermed 26,0 Mio. EURbetrug. Daher belief sich das EBIT auf -32,0 Mio. EUR, und das Ergebnis je Aktielag bei -2,02 EUR. Das um die genannten Sondereffekte bereinigte EBIT lag bei4,6 Mio. EUR.Ausblick 2017In der Übergangsphase verzeichnet Semperit weiterhin eine limitierteVisibilität, während gleichzeitig die Volatilität der Rohstoffpreise jedenVersuch einer belastbaren Guidance noch schwieriger gestaltet.Semperit wiederholt im Rahmen der Halbjahresberichterstattung jedoch, dass dasangepasste EBIT für 2017 deutlich unter dem Ergebnis von 2016 liegen wird undder Ausblick für das Geschäftsjahr 2017 weiter ausgesetzt bleibt. DieInvestitionen (CAPEX) zum Jahresende werden sich voraussichtlich im Bereich von80 bis 90 Mio. EUR bewegen.Der Halbjahresfinanzbericht 2017 ist unter www.semperitgroup.com/ir [http://www.semperitgroup.com/ir/] verfügbar.Foto Download: https://semperitgroup.picturepark.com/Go/wPXX3GzO [https://semperitgroup.picturepark.com/Go/wPXX3GzO]Über SemperitDie börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichteteUnternehmensgruppe, die in den Sektoren Medizin und Industrie hochspezialisierteProdukte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Länder weltweitvertreibt: Untersuchungs- und Operationshandschuhe, Hydraulik- undIndustrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile,Seilbahnringe und Produkte für den Eisenbahnoberbau. Die Zentrale desösterreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich inWien. Die Semperit Gruppe beschäftigt weltweit rund 6.500 Mitarbeiter, davonrund 3.500 in Asien und mehr als 800 in Österreich (Wien und ProduktionsstandortWimpassing, Niederösterreich). Rückfragehinweis:
Martina Büchele
Group Communications Manager
Tel.: +43 676 8715 8621
martina.buechele@semperitgroup.com

Stefan Marin
Head of Investor Relations
Tel.: +43 676 8715 8210
stefan.marin@semperitgroup.com

www.semperitgroup.com