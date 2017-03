EANS-News: Semperit AG Holding / Semperit und Sri Trang schließen Beendigung fast aller Joint Venture-Aktivitäten ab // Thomas Fahnemann verlässt Semperit

Weitere Suchergebnisse zu "Semperit":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist derEmittent/Meldungsgeber verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Joint Ventures/Kooperationen/ZusammenarbeitDie österreichische Semperit Gruppe ("Semperit") und diethailändische Sri Trang Agro-Industry Public Co Ltd. Gruppe ("SriTrang") haben die am 18. Jänner 2017 vereinbarte Beendigung fastaller gemeinsamen Geschäftsaktivitäten heute finalisiert. Alle damalsfestgelegten Bedingungen wurden vollständig erfüllt ("Closing").Semperit übernahm nun mehrere Sempermed-Joint Venture-Gesellschaften,die Mehrheitsbeteiligung an der malaysischen Formtech (Produzent vonKeramikformen für die Handschuhproduktion) sowieProduktionsgesellschaften des Sektors Industrie in China. Sri Trangübernahm die bisher zusammen betriebene Handschuhproduktion der SiamSempermed Corporation Ltd (SSC) in Thailand. Das Joint VentureSemperflex Asia (SAC) für die Produktion von Hydraulikschläuchen inThailand wird fortgeführt.Semperit erhielt eine einmalige Ausgleichszahlung in Höhe von 167,5Mio. USD (rund 157 Mio. EUR) vor Steuern sowie rund 51 Mio. USD (rund48 Mio. EUR) Dividende vor Steuern aus dem früheren Joint VentureSiam Sempermed (SSC). Der Cashzufluss für Semperit beläuft sich aufrund 200 Mio. USD (rund 187 Mio. EUR) vor Steuern. Schließlich wurdenalle anhängigen Schiedsgerichtsverfahren und zivilgerichtlichenVerfahren zwischen der Semperit Gruppe und der Sri Trang Gruppe bzw.SSC einvernehmlich beigelegt.Sempermed: Starke Marke und moderne Produktion Semperit bleibt mitdem Segment Sempermed auch nach der Trennung einer der Top Ten-Playeram globalen Markt für Untersuchungs- und Schutzhandschuhe. Sempermedist eine der weltweit führenden Handschuhmarken und verfügt mit einemdichten Vertriebsnetz in Europa und Nordamerika über einenexzellenten Marktzugang. Dieser wird mit der vollständigen Übernahmeder Vertriebsgesellschaft Sempermed USA weiter gestärkt.Auf der Produktionsseite betreibt Semperit Fabriken in Österreich(Operationshandschuhe) und Malaysia, dem weltweit größtenHerstellerland von Handschuhen. Aktuell werden die Kapazitäten inMalaysia mit dem Bau einer der modernsten und effizientestenProduktionsanlagen der Handschuhindustrie weiter gesteigert.Thomas Fahnemann: "Die Lösung der Joint Venture Problematik ist einwichtiger Meilenstein in der langen Erfolgsgeschichte der Semperit.Damit kann sich die Semperit nun voll darauf konzentrieren, deneigenen Weg erfolgreich weiterzugehen. Im Sektor Industrie kannSemperit den Wachstumskurs wie geplant durch die weitereGlobalisierung des Geschäfts und den Ausbau der Kapazitätenfortsetzen. Im Sektor Medizin ist Semperit nun zu einhundert ProzentHerr im eigenen Haus. Mit einer starken Marke, hochqualitativenProdukten und einem erstklassigen Vertrieb verfügt Semperit über einesehr gute Basis, um die Marktposition von Sempermed in denKernmärkten Europa und USA weiter auszubauen. Der Mittelzufluss gibtdem Unternehmen dabei zusätzliche Kraft. Die nunmehrige Finanzkraftermöglicht es, die Wachstumsinvestitionen noch besservoranzutreiben."Thomas Fahnemann ersuchte den Aufsichtsrat zudem um die sofortigeEntbindung von seinem Vorstandsvertrag. Fahnemann begründete diesenSchritt damit, dass er sich nach dem erfolgreichen Abschluss derJoint Venture Transaktion und der damit zusammenhängendenNeuaufstellung von Semperit einer anderen beruflichen Herausforderungstellen will.Veit Sorger als Vorsitzender des Aufsichtsrates nahm diesen Schrittmit Bedauern zur Kenntnis: "Thomas Fahnemann hat Semperit in denvergangenen sechs Jahren eine neue Ausrichtung gegeben. Semperit istein international erfolgreiches Unternehmen mit einer überzeugendenStrategie, die maßgeblich von Thomas Fahnemann geprägt wurde. Zuseinen persönlichen Erfolgen zählen die dynamische Ausweitung undNeupositionierung des hochprofitablen Sektors Industrie, der Aufbaueiner eigenen Handschuhproduktion in Malaysia sowie die Lösung desKonfliktes mit Sri Trang. Dank seines Wirkens ist Semperit heute gutpositioniert, um Wachstumschancen auch in einem schwierigenMarktumfeld bestmöglich zu nutzen." Über die Nachfolge alsVorstandsvorsitzender soll in den nächsten Wochen entschieden werden.Rückfragehinweis:Rückfragehinweis zum Rücktritt von Thomas Fahnemann:Jürgen H. GangolyManaging PartnerThe Skills Group GmbHT: +43 1 505 26 25 DW 13M: +43 664 2000 260E: gangoly@skills.atFür Rückfragen zur Beendigung der Joint Venture Aktivitäten:Martina BücheleGroup Communications ManagerTel.: +43 676 8715 8621martina.buechele@semperitgroup.comStefan MarinHead of Investor RelationsTel.: +43 676 8715 8210stefan.marin@semperitgroup.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Unternehmen: Semperit AG HoldingModecenterstrasse 22A-1030 WienTelefon: +43 1 79 777-210FAX: +43 1 79 777-602WWW: www.semperitgroup.comBranche: KunststoffeISIN: AT0000785555Indizes: WBI, ATX Prime, ViDX, Prime Market, ATX GPBörsen: Amtlicher Handel: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Semperit AG Holding, übermittelt durch news aktuell