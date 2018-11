EANS-News: Semperit AG Holding / Operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten 2018 erneut verbessert

Weitere Suchergebnisse zu "Semperit":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------QuartalsberichtWien, Österreich -* Konzernumsatz von 670,3 Mio. EUR auf Vorjahresniveau* Sektor Industrie gewann an Dynamik und konnte Umsatz um 5,6% auf 432,7 Mio.EUR steigern; Umsatzrückgang von 8,7% im Sektor Medizin* Um negative Sondereffekte bereinigtes EBITDA stieg um 39,1% auf 45,8 Mio. EUR,bereinigte EBITDA-Marge von 4,9% auf 6,8%* Um Sondereffekte bereinigtes EBIT auf 17,5 Mio. EUR mehr als verdoppelt,bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 1,2% auf 2,6%Das operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) der börsennotierten Semperit Gruppeist in den ersten neun Monaten 2018 bei stabilen Umsätzen weiter angewachsen:"Wir sehen deutliche Fortschritte, die sich insbesondere im Sektor Industriemanifestieren", sagt Dr. Martin Füllenbach, Vorsitzender des Vorstands derSemperit AG Holding. "Die mehr als 600 Initiativen, die wir im Rahmen unseresRestrukturierungs- und Transformationsprozesses bisher gesetzt haben, leisteneinen wesentlichen Beitrag zur operativen Ergebnisverbesserung. Auch auf derPersonalseite haben wir in den vergangenen Monaten erhebliche Weichenstellungenvorgenommen und etwa die erste und zweite Führungsebene im Segment Sempertransneu besetzt. Sempertrans konnte in diesem Quartal das beste Quartalsergebnisseit zwei Jahren erzielen."Die Geschäftsentwicklung war in den ersten neun Monaten 2018 von anhaltendpositiver globaler Wachstumsdynamik und überwiegend günstigen wirtschaftlichenRahmenbedingungen geprägt, jedoch sorgten der eskalierende Handelskrieg zwischenden USA und China, steigende Inflation und massive Währungsabwertungen ineinigen der großen aufstrebenden Volkswirtschaften zunehmend für Unsicherheit anden Rohstoff-und Finanzmärkten. Seit einigen Monaten ist ein verstärkterWettkampf bei einigen der von Semperit benötigten Rohstoffe zu beobachten.Im Sektor Medizin und im Segment Sempertrans waren geringere Umsätze zuverzeichnen, wobei dies bei Sempertrans unter anderem auf die Werksschließungenin Frankreich und China zurückzuführen ist. Hingegen konnten sich Semperflex undSemperform gut behaupten und einen Umsatzanstieg erzielen. Gleichzeitig wurdendie laufenden Restrukturierungsmaßnahmen auf Konzernebene fortlaufendbeschleunigt; dies führte zu einer Verbesserung der operativen Performance. ImSektor Medizin hingegen war nicht nur ein Rückgang der abgesetzten Mengen zuverzeichnen, sondern musste zu Ende des 1. Halbjahres auch eine Wertminderung um55,2 Mio. EUR vorgenommen werden. Diese wurde in den Halbjahreszahlen 2018bereits voll berücksichtigt.Der Konzernumsatz lag in den ersten neun Monaten mit 670,3 Mio. EUR aufVorjahresniveau, wobei der Sektor Industrie eine Umsatzsteigerung von 5,6%erzielte, dem ein Umsatzrückgang im Sektor Medizin von 8,7% gegenübersteht.Bereinigt um den negativen Sondereffekt von 3,9 Mio. EUR aus der Schließung desSempertrans-Standortes in China, stieg das EBITDA von 32,9 Mio. EUR auf 45,8Mio. EUR und die bereinigte EBITDA-Marge von 4,9% auf 6,8%. Das ausgewieseneEBITDA lag in den ersten drei Quartalen 2018 bei 41,9 Mio. EUR, in den erstendrei Quartalen 2017 bei 97,8 Mio. EUR.Entsprechend entwickelte sich auch das bereinigte EBIT sehr positiv und stiegvon 7,9 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2017 auf 17,5 Mio. EUR im gleichenZeitraum 2018, die bereinigte EBIT-Marge von 1,2% auf 2,6%. Das ausgewieseneEBIT lag in den ersten drei Quartalen 2018 bei -45,5 Mio. EUR nach 46,1 Mio. EUR(enthielt Sondereffekte aus der Joint Venture-Transaktion in Thailand) imVergleichszeitraum 2017.In Summe ergab sich ein bereinigtes Ergebnis nach Steuern von -9,9 Mio. EUR inden ersten drei Quartalen 2018 im Vergleich zum bereinigten Wert von -13,6 Mio.EUR im gleichen Zeitraum 2017. Das ausgewiesene Ergebnis von Jahresbeginn bisEnde September lag bei-72,9 Mio. EUR nach 4,9 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Das bereinigteErgebnis je Aktie betrug in den ersten neun Monaten 2018 -0,48 EUR nach -0,66EUR in den ersten drei Quartalen 2017, das ausgewiesene Ergebnis je Aktie lagbei -3,68 EUR nach 0,24 EUR.Die zahlungswirksamen Investitionen in Sachanlagen und immaterielleVermögenswerte lagen in den ersten neun Monaten 2018 mit 57,7 Mio. EUR über demVorjahresniveau von 55,8 Mio. EUR. Die Investitionsschwerpunkte bildetenErweiterungs- und Verbesserungsinvestitionen in den Segmenten Semperflex(Erweiterung der Hydraulikschlauchproduktion am Standort Odry, Tschechien) sowieSempertrans (vor allem zur Erweiterung des Mischbetriebes in Belchatow, Polen).Mit einer Eigenkapitalquote von 39,7% (Jahresende 2017: 32,6%) verfügte Semperitzum Bilanzstichtag über eine weiterhin solide Kapitalausstattung, die durch dieVereinbarung einer Hybridkapital-Line mit dem Kernaktionär im Dezember 2017gestärkt wurde. Das Hybridkapital ist bilanzrechtlich nach den Vorschriften derIFRS als Eigenkapital zu qualifizieren. Im März 2018 erfolgte eine Aufnahme von130,0 Mio. EUR aus dem Hybridkapital. Die liquiden Mittel lagen per 30.September 2018 bei 185,3 Mio. EUR und damit über dem Niveau per Jahresende 2017mit 165,5 Mio. EUR.SEKTOR INDUSTRIE: DEUTLICH STEIGENDES ERGEBNISDer Sektor Industrie (Segmente Semperflex, Sempertrans und Semperform)entwickelte sich sehr differenziert. Die Absatzzahlen von Semperflex stiegen an,bei Semperform behielten sie ihr Niveau bei und bei Sempertrans gingen siezurück. Der Umsatz stieg um 5,6% auf 432,7 Mio. EUR, wobei der bei weitem größteAnteil an der Steigerung auf das Segment Semperflex entfiel, gefolgt vonSemperform. Sempertrans konnte trotz eines Umsatzrückgangs, der zum Teil auf dieWerkschließungen in Frankreich und China zurückzuführen ist, das besteQuartalsergebnis der letzten zwei Jahre erzielen. Das EBITDA des SektorsIndustrie verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahresniveau um 79,9% auf 55,8Mio. EUR und das EBIT um mehr als das Doppelte auf 35,3 Mio. EUR. Entsprechenderhöhte sich die EBITDA-Marge um 5,3 Prozentpunkte auf 12,9% und die EBIT-Margeum 4,2 Prozentpunkte auf 8,2%.SEKTOR MEDIZIN: RÜCKLÄUFIGER UMSATZ NACH BEWUSSTEM STRATEGIEWECHSELDie Entwicklung des Segments Sempermed im Sektor Medizin war in den ersten neunMonaten 2018 weiterhin durch den sich verstärkenden Wettbewerbs- und Preisdruckaber auch durch den Rückgang abgesetzter Mengen durch einen bewusstenStrategiewechsel mit Fokus auf Eigenprodukte mit höherer Marge gekennzeichnet.Dies resultierte in einer um 8,7% rückläufigen Umsatzentwicklung. Zusätzlich wardie Ergebnisentwicklung durch die vorübergehend eingeschränkte Verfügbarkeit vonSyntheselatex, Produktionsineffizienzen und schwierige Marktbedingungen, vorallem in Nordamerika, geprägt.Im Ergebnis ist eine Wertminderung von 55,2 Mio. EUR (nur für das EBIT relevant)enthalten, die bereits im Halbjahresergebnis zum 30.06.2018 voll berücksichtigtwurde. Das bereinigte EBITDA für die ersten neun Monate 2018 betrug -0,8 Mio.EUR gegenüber 3,3 Mio. EUR in dem um die positiven Effekte der Joint VentureTransaktion bereinigten EBITDA im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dasausgewiesene EBIT lag bei -66,4 Mio. EUR verglichen mit 44,7 Mio. EUR in denersten neun Monaten 2017. Der Sektor Medizin wird seit September von Dr. FelixFremerey verantwortet, der vorher unter anderem in der Medizinprodukte-Branchetätig war.AUSBLICK 2018Im weiteren Verlauf des Restrukturierungs- und Transformationsprozesses wird derVorstand Schritt für Schritt entscheiden, ob es Änderungen im Portfolio derbestehenden Segmente sowie weitere Anpassungen im Produktionsfootprint gebenwird. Fortlaufende und potenziell neue Maßnahmen zur Erhöhung der Rentabilitätstehen unverändert ganz oben auf der Agenda des Vorstands. Für das Jahr 2018sind keine weitere erhebliche Einmalbelastungen zu erwarten, für das Jahr 2019können diese jedoch nicht ausgeschlossen werden. Aus diesen Gründen ist das Jahr2018 und auch das Jahr 2019 weiterhin als Übergangsjahr zu sehen. Bedingt durchdie angeführten Entwicklungen bleibt der Ausblick für die nächsten Quartaleausgesetzt.Semperit fokussiert sich zunächst auf organisches Wachstum, insbesondere imSektor Industrie. Neben den laufenden Optimierungsmaßnahmen im Segment Sempermedhat Semperit zu Jahresbeginn weitere Umsetzungsschritte bei Sempertrans undSemperform gestartet. Auch Semperflex ist Bestandteil desTransformationsprozesses. Hier steht, wie auch im Mischbetrieb (Mixing), derorganische Wachstumskurs nach der nunmehr erfolgten Umsetzung derInvestitionsprojekte im Vordergrund. Insgesamt sind für das Jahr 2018Investitionsausgaben (CAPEX) von rund 80 Mio. EUR (2017: 74,5 Mio. EUR)vorgesehen, für das Jahr 2019 werden Investitionsausgaben von 50 bis 60 Mio. EURerwartet.Seit dem Start des Analyse- und Transformationsprozesses im Herbst 2017 hat derVorstand signifikante Potenziale zur Ergebnisverbesserung identifiziert undentsprechende Umsetzungsmaßnahmen in die Wege geleitet. Der Abschluss derTransformation der Semperit Gruppe ist für Ende 2020 geplant. Ab diesemZeitpunkt soll die Semperit Gruppe als zentrale Steuerungsgröße eine EBITDA-Marge von rund 10% erzielen.Über SemperitDie börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichteteUnternehmensgruppe, die in den Sektoren Medizin und Industrie hochspezialisierteProdukte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Länder weltweitvertreibt: Untersuchungs- und Operationshandschuhe, Hydraulik- undIndustrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile,Seilbahnringe und Produkte für den Eisenbahnoberbau. Die Zentrale desösterreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich inWien. Die Semperit Gruppe beschäftigt weltweit rundMehr als 6.700 Mitarbeiter, davon rund 3.500 in Asien und rund 900 in Österreich(Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehörenweltweit 15 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen inEuropa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte derKonzern einen Umsatz von 874,2 Mio. EUR sowie ein bereinigtes EBITDA (ohneSondereffekte) von 35,8 Mio. EUR.Rückfragehinweis:Monika RiedelDirector Group Communications & Sustainability+43 676 8715 8620monika.riedel@semperitgroup.comStefan MarinHead of Investor RelationsTel.: +43 676 8715 8210stefan.marin@semperitgroup.comwww.semperitgroup.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Semperit AG HoldingModecenterstrasse 22A-1030 WienTelefon: +43 1 79 777-210FAX: +43 1 79 777-602Email: stefan.marin@semperitgroup.comWWW: www.semperitgroup.comISIN: AT0000785555Indizes: WBI, ATX PRIME, ATX GPBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Semperit AG Holding, übermittelt durch news aktuell