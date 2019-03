EANS-News: Semperit AG Holding / Neubesetzungen im Aufsichtsrat der Semperit AG Holding

Weitere Suchergebnisse zu "Semperit":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------PersonaliaWien, Österreich -* Dr. Christoph Kollatz und Mag. Christoph Trentini legen bei der kommendenHauptversammlung ihre Aufsichtsratsmandate zurück* Das seit seiner Bestellung zum Semperit-Vorstand im vergangenen Herbst ruhendeAufsichtsratsmandat von Dr. Felix Fremerey endet* Dipl.-Betriebswirt Peter Edelmann, Mag. Birgit Noggler und Mag. PatrickPrügger werden der Hauptversammlung als neue Aufsichtsräte vorgeschlagen* Peter Edelmann ist designierter Vorsitzender des Aufsichtsrates* Semperit-Vorstand setzt konsequenten Restrukturierungskurs unverändert fortIm Vorfeld der Hauptversammlung am 8. Mai 2019 hat sich derNominierungsausschuss der börsennotierten Semperit AG Holding mit Fragen derNachfolgeplanung für den Aufsichtsrat befasst.Dr. Christoph Kollatz (AR-Vorsitz) und Mag. Christoph Trentini legen mit derkommenden Hauptversammlung ihre Aufsichtsratsmandate zurück, um sich künftiganderen Aufgaben zu widmen.Dr. Felix Fremerey ist als Mitglied des Semperit-Vorstands auf den intensivenund umfassenden Prozess zur Restrukturierung des Sektors Medizin fokussiert.Sein derzeit interimistisches Vorstandsmandat soll daher in ein dauerhaftesumgewandelt werden. Dementsprechend endet das Aufsichtsratsmandat von Dr.Fremerey, das seit seiner Bestellung in den Semperit-Vorstand ruht.Als neue Mitglieder des Aufsichtsrates werden vom Nominierungsausschuss Dipl.-Betriebswirt Peter Edelmann, CEO der B&C-Gruppe, die Finanzexpertin Mag. BirgitNoggler sowie Mag. Patrick Prügger, Geschäftsführer (CFO) der B&CIndustrieholding, vorgeschlagen. Peter Edelmann wurde als zukünftigerAufsichtsratsvorsitzender designiert.Der konsequente Restrukturierungs- und Transformationskurs bei Semperit ist vonden vorgesehenen personellen Veränderungen im Aufsichtsrat nicht betroffen: Dasbewährte Semperit-Vorstandsteam wird den erarbeiteten und vom Aufsichtsratunterstützten Weg auch künftig mit allem gebotenen Nachdruck umsetzen.Rückfragehinweis:Monika RiedelDirector Group Communications & Sustainability+43 676 8715 8620monika.riedel@semperitgroup.comStefan MarinHead of Investor RelationsTel.: +43 676 8715 8210stefan.marin@semperitgroup.comwww.semperitgroup.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Semperit AG HoldingModecenterstrasse 22A-1030 WienTelefon: +43 1 79 777-210FAX: +43 1 79 777-602Email: stefan.marin@semperitgroup.comWWW: www.semperitgroup.comISIN: AT0000785555Indizes: ATX GP, WBI, ATX PRIMEBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Semperit AG Holding, übermittelt durch news aktuell