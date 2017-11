EANS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Starke Nachfrage in Nordamerika treibt Umsatz und positives operatives Ergebnis in den ersten drei Quartalen 2017

Weitere Suchergebnisse zu "Schoeller-Bleckmann Oilfield":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------QuartalsberichtTernitz/Wien -- SBO profitiert dank guter Positionierung vom Aufschwung in Nordamerika- EBITDA-Marge liegt im dritten Quartal 2017 erstmalig nach zwei Jahren derKrise wieder über ihrem langjährigen Durchschnitt- Erfolg bei Well Completion erhöht Wert von Tochtergesellschaft und machtAufwandsbuchung für die Anteile der Minderheitsgesellschafter notwendigTernitz/Wien, 23. November 2017. Das Marktumfeld der Oilfield Service-Industriehat sich in den ersten drei Quartalen 2017 deutlich verbessert. Nordamerikaerweist sich als Motor der Industrie. International zeigten sich die Märkte zwarstabil, aber immer noch stagnierend. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG(SBO), die im ATX der Wiener Börse notiert, profitiert von ihrer starkenPositionierung in Nordamerika und hat in den ersten drei Quartalen 2017 hoheZuwächse bei Umsatz, Auftragseingang und dem operativen Ergebnis erzielt. Wiebereits im Oktober bekanntgegeben, erforderte dieser Erfolg gleichzeitig eineAufwandsbuchung für die Anteile der Minderheitsgesellschafter von DownholeTechnology, die das Finanzergebnis belastet.Der Umsatz der ersten drei Quartale 2017 belief sich auf MEUR 227,6. Gegenüberdem Krisenjahr 2016 war das eine deutliche Steigerung von 71,0 % (1-9/2016: MEUR133,1). Der Auftragseingang von SBO hat sich auf MEUR 241,5 mehr als verdoppelt,nach MEUR 116,5 in den ersten drei Quartalen 2016. Das Book-to-Bill-Ratio, dasals Kennzahl den Auftragseingang ins Verhältnis zum Umsatz setzt und einIndikator für die mittelfristige Entwicklung ist, lag damit über 1. DerAuftragsstand betrug zum Ende des dritten Quartals 2017 MEUR 33,4 (30. September2016: MEUR 17,4)."Nordamerika ist weiterhin der starke Treiber im Markt", sagt SBOVorstandsvorsitzender Gerald Grohmann. "Unsere strategische Positionierung durchdie Investition in das Geschäftsfeld Well Completion in Nordamerika macht sichbezahlt, wie die Entwicklung unserer Zahlen zeigt. Die Nachfrage nach unserenProdukten hat im dritten Quartal noch einmal angezogen."Das zeigt sich auch im starken operativen Ergebnis von SBO. Das Ergebnis vorZinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hat sich von MEUR minus 7,2 in denersten drei Quartalen 2016 weit in den positiven Bereich gedreht und liegt beiMEUR 48,5. Darin sind einmalige Erträge aus abgeschlossenenRestrukturierungsmaßnahmen in der Höhe von MEUR 2,0 enthalten. DasBetriebsergebnis (EBIT) betrug MEUR 11,0, nach MEUR minus 50,9 in den erstendrei Quartalen 2016. Die EBITDA-Marge lag in den ersten drei Quartalen 2017 bei21,3 % (1-9/2016: minus 5,4 %), im dritten Quartal mit 28,7 % erstmals nach denvergangenen beiden Krisenjahren sogar über ihrem langjährigen Durchschnitt von24,1 % (Geschäftsjahre 2001-16). Die EBIT-Marge belief sich auf 4,8 % (1-9/2016:minus 38,2 %)."Diese Entwicklung zeigt, dass wir operativ die Trendwende geschafft haben. DasGeschäft läuft in Nordamerika auf Hochtouren. Dort verzeichnen wirüberproportionale Marktanteilsgewinne, die wir weiter ausbauen wollen", sagtGrohmann.Erfolg bei Well Completion erhöht Wert von Tochtergesellschaft, AufwandsbuchungVon dieser Marktlage ist auch die Entwicklung der in den USA tätigen SBO-Tochtergesellschaft Downhole Technology geprägt. Sie hat die hohen Erwartungenbei Umsatz und Ergebnis in den ersten eineinhalb Jahren seit ihrer Akquisitionbereits deutlich übertroffen. Im Rahmen der Akquisition hat SBO 68 % der Anteilean Downhole Technology übernommen. Die verbleibenden 32 % der Anteile könnendurch Ziehung einer Put/Call-Option von SBO erworben bzw. von denMinderheitsgesellschaftern an SBO veräußert werden. Die gestiegenenWachstumserwartungen von Downhole Technology ergeben einen höheren als bislangerwarteten Unternehmenswert zum 1. April 2019. Das ist der erstmalig möglicheZeitpunkt, an dem die Option zum Erwerb der Anteile derMinderheitsgesellschafter ausgeübt werden kann. Das führt dazu, dass dieBewertung der Option nach den Grundsätzen der anwendbarenRechnungslegungsvorschriften bilanziell angepasst werden musste.Die gestiegenen Ergebniserwartungen der zu 100 % konsolidierten Gesellschaftmachten - wie bereits im Oktober bekannt gegeben - im dritten Quartal 2017 eineeinmalige ergebnis-, aber nicht zahlungswirksame Aufwandsbuchung in derkonsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) von SBO notwendig, die mit MEUR91,3 im Finanzergebnis abgebildet ist. Das Finanzergebnis belief sich in denersten drei Quartalen 2017 daher auf MEUR minus 95,5 (1-9/2016: MEUR 14,6). ImVergleichszeitraum des Vorjahres waren einmalige Erträge aus der Neubewertungvon Optionen in der Höhe von MEUR 16,9 enthalten. Das Ergebnis vor Steuernbetrug MEUR minus 84,5 (1-9/2016: MEUR minus 36,2), das Ergebnis nach SteuernMEUR minus 86,2 (1-9/2016: MEUR minus 22,9). Vor Berücksichtigung derNeubewertung von Optionen lag das Ergebnis vor Steuern bei MEUR 5,0 (1-9/2016:MEUR minus 53,2)."Diese Aufwandsbuchung ist nur kurzfristig ein Wermutstropfen, denn langfristigprofitieren wir von der Wertsteigerung unserer Tochtergesellschaft. Um es aufden Punkt zu bringen, unsere Investition in Downhole Technology war goldrichtig.Eigentlich ist das eine Erfolgs- und keine Gewinnwarnung", so Grohmann.Solide BilanzDie Optionsverbindlichkeit bildet sich entsprechend auch in der Bilanz von SBOab. Das Unternehmen besitzt trotzdem weiterhin eine solide Bilanzstruktur: DieEigenkapitalquote lag zum 30. September 2017 bei 39,3 % (30. September 2016:54,8 %), die Netto-Verschuldung bei MEUR 62,8 (30. September 2016: MEUR 56,1).Der Bestand an liquiden Mitteln hielt zum Ende des dritten Quartals bei MEUR177,9 (30. September 2016: MEUR 141,6). Der operative Cashflow lag bei MEUR 23,0(1-9/2016: MEUR 28,9). Die Investitionen in Sachanlagevermögen und immaterielleVermögenswerte (CAPEX), unter Berücksichtigung der Aufwendungen für dieErweiterung von Produktionskapazitäten, sind auf MEUR 25,3 gestiegen (1-9/2016:MEUR 9,4).Ausblick: Nordamerika wachstumsstark, international hält Übergangsphase anNordamerika wird weiterhin wachstumsstark bleiben. Mit der Erweiterung derProduktionskapazitäten von Downhole Technology durch Übersiedelung auf einenneuen Standort, die planmäßig mit Ende des laufenden Jahres abgeschlossen seinwird, ist SBO für weiteres Wachstum bestens gerüstet. "Unsere Nordamerika-Aktivitäten sind hochprofitabel. Dieses Wachstum werden wir weiter vorantreiben.Im internationalen Geschäft stagnieren die Märkte auf dem Vorjahresniveau. Dahergehen wir davon aus, dass hier die Übergangsphase in das Jahr 2018 hineinreicht.Aber wir sind bereit, an jeder Form des Aufschwungs optimal teilzuhaben. Daraufhaben wir uns in den Krisenjahren entsprechend vorbereitet", sagt Grohmann.Die wichtigsten SBO Kennzahlen im Vergleich______________________________________________________________________________| | | 1-9/2017| 1-9/2016||__________________|___________________|___________________|___________________||Umsatz____________|_______________MEUR|______________227,6|______________133,1||Ergebnis vor | | | ||Zinsen, Steuern | | | ||und | MEUR| 48,5| - 7,2||Abschreibung | | | ||(EBITDA)__________|___________________|___________________|___________________||EBITDA-Marge______|__________________%|_______________21,3|______________-_5,4||Ergebnis vor | | | ||Zinsen und Steuern| MEUR| 11,0| - 50,9||(EBIT)____________|___________________|___________________|___________________||EBIT-Marge________|__________________%|________________4,8|_____________-_38,2||Ergebnis vor | | | ||Steuern | MEUR| 5,0| - 53,2||(vor | | | ||Optionsbewertung)_|___________________|___________________|___________________||Ergebnis vor | MEUR| - 84,5| - 36,2||Steuern___________|___________________|___________________|___________________||Ergebnis nach | MEUR| - 86,2| - 22,9||Steuern___________|___________________|___________________|___________________||Ergebnis_je_Aktie_|________________EUR|_____________-_5,41|_____________-_1,43||Cashflow aus der | | | ||lfd. | MEUR| 23,0| 28,9||Geschäftstätigkeit|___________________|___________________|___________________||Liquide_Mittel____|_______________MEUR|______________177,9|______________141,6||Eigenkapitalquote_|__________________%|_______________39,3|_______________54,8||Mitarbeiter_______|___________________|______________1.386|______________1.184|SBO ist führender Anbieter von Werkzeugen und Equipment für Anwendungen imBereich direktionaler Bohrungen sowie Well Completion und der weltweiteMarktführer in der Fertigung von Hochpräzisionskomponenten aus nichtmagnetisierbaren Stählen. Das Angebot reicht von kundenspezifischen komplexenKomponenten für die Oilfield Service-Industrie bis hin zu einer Auswahl anhocheffizienten Lösungen und Produkten für die Öl- und Gasindustrie. SBObeschäftigte per 30. September 2017 weltweit 1.386 Mitarbeiter (31. 