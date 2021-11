EANS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG: Solides Wachstum in den ersten drei Quartalen 2021

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------QuartalsberichtTernitz - 25. November 2021* Auftragseingang steigt auf MEUR 237,1* Umsatz von MEUR 208,3, EBIT legt auf MEUR 16,1 kräftig zuSchoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft (SBO), die imLeitindex ATX der Wiener Börse notiert, verzeichnet drei positiv verlaufeneQuartale 2021. Die seit Jahresbeginn kontinuierliche Aufwärtsbewegung setztesich auch im dritten Quartal über alle regionalen Märkte hinweg fort. Impulsekamen insbesondere aus dem internationalen Markt, getrieben durch den starkenAusblick für das Jahr 2022. Der Auftragseingang ist in den ersten drei Quartalendeutlich gestiegen und belief sich auf MEUR 237,1. Der Umsatz von SBO betrug inden ersten neun Monaten des Jahres MEUR 208,3. Das EBIT legte kräftig zu und lagbei MEUR 16,1, die EBIT-Marge verbesserte sich auf 7,7 %. Das Ergebnis nachSteuern zog gegenüber dem Vorjahr stark an und kam auf MEUR 8,9. DieNettoliquidität lag bei MEUR 8,7, das Gearing bei minus 2,7 %. Die Book-to-Bill-Ratio, die als Kennzahl den Auftragseingang ins Verhältnis zum Umsatz setzt undein Indikator für die mittelfristige Entwicklung ist, lag anhaltend über 1.SBO-Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann sagt: "Das wirtschaftliche Umfeld hatsich 2021 klar verbessert. Damit ging ein solides operatives Wachstum einher.Die Erholung der Weltwirtschaft setzt sich fort, das untermauert die derzeitigepositive Dynamik in unserer Branche. Wir setzen konsequent unsereWachstumsstrategie um und sind überzeugt, unsere Technologien künftig inunterschiedlichen Sektoren gewinnbringend einsetzen zu können."Starke operative Performance und ErgebniswachstumDer Auftragseingang von SBO belief sich in den ersten drei Quartalen 2021 aufMEUR 237,1 und lag damit deutlich über dem Vorjahr (1-9/2020: MEUR 184,0). DerUmsatz steigerte sich im Jahresverlauf von Quartal zu Quartal: Nach MEUR 59,3 imersten und MEUR 70,2 im zweiten Quartal erzielte das Unternehmen MEUR 78,8 imdritten Quartal 2021. Somit kam der Umsatz nach neun Monaten auf MEUR 208,3. ImVergleichszeitraum des Vorjahres lag er bei MEUR 236,4, wobei das erste Quartal2020 von der COVID-19-Pandemie noch weitgehend unberührt war. Der Auftragsstanderhöhte sich Ende September 2021 auf MEUR 89,7 (31. Dezember 2020: MEUR 65,2).Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag nach MEUR 27,2in den ersten drei Quartalen 2020 bei MEUR 40,1 in 2021, die EBITDA-Margeerhöhte sich auf 19,2 % (1-9/2020: 11,5 %). Das Betriebsergebnis (EBIT)verzeichnete gegenüber dem Vorjahr ein deutliches Wachstum und belief sich aufMEUR 16,1 (1-9/2020: MEUR minus 19,8). Das Ergebnis vor Steuern stieg auf MEUR12,7 (1-9/2020: MEUR minus 21,8). Das Ergebnis nach Steuern kam auf MEUR 8,9 (1-9/2020: MEUR minus 21,3). Das Ergebnis pro Aktie lag in den ersten dreiQuartalen 2021 bei EUR 0,57 (1-9/2020: EUR minus 1,35)."Nach dem herausfordernden Jahr 2020 erleben wir 2021 eine positive Dynamik, diesich auch in unserer Performance von Quartal zu Quartal niederschlägt", so CEOGerald Grohmann zu den ersten neun Monaten 2021.Das Eigenkapital von SBO verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2021 einenAnstieg und betrug MEUR 320,1 per 30. September 2021 (31. Dezember 2020: MEUR287,0). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 40,7 % (31. Dezember 2020: 36,9%). Die Nettoliquidität reduzierte sich geringfügig auf MEUR 8,7 (31. Dezember2020: MEUR 9,5). Das Gearing reduzierte sich ebenso marginal auf minus 2,7 %(31. Dezember 2020: minus 3,3 %). Der Bestand an liquiden Mitteln betrug MEUR296,1 (31. Dezember 2020: MEUR 314,0). Der Cashflow aus der laufendenGeschäftstätigkeit kam in den ersten drei Quartalen 2021 auf MEUR 20,8 (1-9/2020: MEUR 81,3). Die Investitionen in Sachanlagevermögen und immaterielleVermögenswerte (CAPEX, ohne Nutzungsrechte) lagen bei MEUR 13,8 (1-9/2020: MEUR13,9).SBO startet mit positiven Vorzeichen in das Jahr 2022Für das Jahr 2022 wird ein Weltwirtschaftswachstum von insgesamt 4,9 %vorausgesagt. Die positiven Prognosen berücksichtigen die steigenden Impfratenund gehen von einer damit verbundenen Eindämmung der COVID-19-Pandemie durcheine fortschreitende Immunisierung aus, wenngleich temporär regionaleEinschränkungen nicht ausgeschlossen werden können. Dabei startet SBO mitpositiven Vorzeichen in das Jahr 2022. Der steigende Energiebedarf in Verbindungmit den Unterinvestitionen der vergangenen Jahre in Exploration und Produktionsollte sich vorteilhaft auf das Geschäft von SBO auswirken. Unsicherheiten durchdie aktuellen Entwicklungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten und der damitverbundene Anstieg der Fracht-, Material- und Energiepreise könnten dieWachstumserwartungen beeinflussen. Insgesamt gehen die Wirtschaftsprognosenjedoch von einem deutlichen Wachstum für 2022 aus."Auch wenn das Wachstum der Weltwirtschaft durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und Verzögerungen in den Versorgungsketten beeinflusst wird, glaubenwir an ein vor uns liegendes, solides Wirtschaftswachstum und einen steigendenÖl- und Gasbedarf. Dies wird auch durch die Einschätzungen unserer Kundenuntermauert", sagt CEO Gerald Grohmann und fügt hinzu: "Eine sichereEnergieversorgung ist gerade in Zeiten der aktuellen Engpässe immerentscheidender. Erdgas wird dabei zusehend als wichtige Übergangsressource fürdie Energiewende erkannt. Mit unseren Produkten leisten wir einen Beitrag zueiner effizienten Energiegewinnung und nützen die Zeit, um unsereDiversifikationsstrategie voranzutreiben."Die wichtigsten SBO Kennzahlen im Überblick______________________________________________________________________________| | | 1-9/2021| 1-9/2020||__________________________|________________|________________|_________________||Umsatz | MEUR| 208,3| 236,4||__________________________|________________|________________|_________________||Ergebnis vor Zinsen, | | | ||Steuern und | MEUR| 40,1| 27,2||Abschreibung (EBITDA) | | | ||__________________________|________________|________________|_________________||EBITDA-Marge | %| 19,2| 11,5||__________________________|________________|________________|_________________||Betriebsergebnis (EBIT) | | | ||vor Wertminderungen und | MEUR| 16,1| 1,1||Restrukturierungsmaßnahmen| | | ||__________________________|________________|________________|_________________||EBIT-Marge vor | | | ||Wertminderungen und | %| 7,7| 0,5||Restrukturierungsmaßnahmen| | | ||__________________________|________________|________________|_________________||Betriebsergebnis (EBIT) | MEUR| 16,1| -19,8||__________________________|________________|________________|_________________||EBIT-Marge | %| 7,7| -8,4||__________________________|________________|________________|_________________||Ergebnis vor Steuern | MEUR| 12,7| -21,8||__________________________|________________|________________|_________________||Ergebnis nach Steuern | MEUR| 8,9| -21,3||__________________________|________________|________________|_________________||Ergebnis je Aktie | EUR| 0,57| -1,35||__________________________|________________|________________|_________________||Cashflow aus der laufenden| | | ||Geschäftstätigkeit | MEUR| 20,8| 81,3||__________________________|________________|________________|_________________||Liquide Mittel zum 30. | | | ||September 2021 / 31. | MEUR| 296,1| 314,0||Dezember 2020 | | | ||__________________________|________________|________________|_________________||Nettoliquidität zum 30. | | | ||September 2021 / 31. | MEUR| 8,7| 9,5||Dezember 2020 | | | ||__________________________|________________|________________|_________________||Mitarbeiter zum 30. | | | ||September 2021 / 31. | | 1.215| 1.131||Dezember 2020 | | | ||__________________________|________________|________________|_________________|SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft (SBO) istWeltmarktführer in der Herstellung hochpräziser Komponenten ausnichtmagnetisierbaren, hochlegierten Edelstahlsorten. Die Gruppe ist ebenfallsweltweit bekannt für ihre hocheffizienten Bohrwerkzeuge undBohrlochkomplettierungsanlagen für die Öl- und Gasindustrie. Die Gruppebeschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter weltweit und ist in technologischanspruchsvollen, profitablen Nischen erfolgreich positioniert. Informationen zur"Quality First"-basierten Wachstumsstrategie und zum nachhaltigen Management(ESG) sind im Geschäftsbericht unter https://www.sbo.at/publikationen abrufbar.