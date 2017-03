EANS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Jahresergebnis 2016

Weitere Suchergebnisse zu "Schoeller-Bleckmann Oilfield":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist derEmittent/Meldungsgeber verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis/JahresgeschäftsberichtSchoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG: Jahresergebnis 2016- Härteste Branchenkrise seit 30 Jahren drückt auf Ergebnis - AktiveGegensteuerung und striktes Kostenmanagement sichern positivenoperativen Cashflow und kerngesunde Bilanzstruktur - StrategischerAusbau des Geschäftsfelds Well Completion mit der größtenAkquisition der Unternehmensgeschichte erfolgreich vorangetriebenTernitz/Wien, 17. März 2017. Die gesamte Oilfield Service-Industriewar 2016 mit einem anhaltenden Abschwung konfrontiert. Erstmals seitdrei Jahrzehnten reduzierten die Ölgesellschaften ihre Ausgaben fürExploration und Produktion (E&P) in zwei aufeinander folgenden Jahrenum insgesamt 42 %. Die im ATX der Wiener Börse notierteSchoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) spürte dieAuswirkungen auf Umsatz- und Ergebnisseite. Dennoch gelang es SBO,durch aktives Gegensteuern auch in diesem schwierigen Umfeld einenpositiven operativen Cashflow zu erwirtschaften und die kerngesundeBilanzstruktur zu erhalten. Mit dem Erwerb von Downhole Technologysetzte SBO ihre Strategie, den attraktiven Geschäftsbereich WellCompletion auszubauen, zielstrebig fort. Die Übernahme war die größteAkquisition der Unternehmensgeschichte und wurde zur Gänze ausEigenmitteln getätigt."Der stärkste Abschwung seit 30 Jahren hatte unsere Branche 2016 festim Griff. Die Marktumstände forderten tiefgreifende Maßnahmen vonuns. Wir haben alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeitengenutzt, um die Auswirkungen der Marktlage für SBO zu dämpfen.Dennoch spiegelt sie sich klar in unserem Ergebnis wider," sagtSBO-Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann. "Unser Kostenmanagementist streng und kompromisslos. Aber ebenso konsequent sind wirgleichzeitig bei unserer langfristigen Wachstumsstrategie. Mit demZukauf von Resource 2014 begonnen, haben wir durch die Akquisitionvon Downhole Technology den Aufbau unseres Well Completion-Geschäftserfolgreich vorangetrieben. Zusammen mit unseren Projekten im BereichForschung und Entwicklung sind das wichtige Investitionen in dieZukunft."Downhole Technology ist in Houston in den USA ansässig und alstechnologisch führender Anbieter von "Composite Frac Plugs" für dasKomplettieren von Öl- und Gasbohrungen etabliert. Mit DownholeTechnology und der zweiten Tochtergesellschaft in diesem Bereich,Resource, ist SBO bereits heute als führender unabhängigerProduktanbieter im Markt vertreten.Ergebnis entspricht dem Marktumfeld 2016 Der anhaltende Abschwungließ den Umsatz 2016 um 41,7 % auf MEUR 183,0 (2015: MEUR 313,7)zurückgehen. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern undAbschreibungen (EBITDA) betrug MEUR 0,4 (2015: MEUR 55,1). UnterBerücksichtigung einmaliger Aufwendungen für Due Diligence undAufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen von insgesamt MEUR 2,9,betrug das berichtete EBITDA MEUR minus 2,5 (2015: MEUR 53,1). Dasoperative Betriebsergebnis (EBIT) vor Sondereffekten betrug MEURminus 50,4 (2015: MEUR 3,7). Unter Berücksichtigung vorgenannterSondereffekte sowie einmaliger Aufwendungen für Impairment vonSachanlagen und Firmenwerten von MEUR 5,1, also gesamt MEUR 8,0,betrug das berichtete Betriebsergebnis (EBIT) MEUR minus 58,3 (2015:MEUR minus 22,1). Das Finanzergebnis belief sich auf MEUR 13,3 (2015:MEUR 2,1), darin ist der Ertrag aus der Bewertung vonOptionsverbindlichkeiten in Höhe von MEUR 17,2 enthalten. DasErgebnis vor Steuern betrug MEUR minus 45,1 (2015: MEUR minus 20,0),das Ergebnis nach Steuern lag bei MEUR minus 28,0 (2015: MEUR minus19,0). Das Ergebnis je Aktie betrug EUR minus 1,75 (2015: EUR minus1,19).Der Vorstand wird der Hauptversammlung vorschlagen, für dasGeschäftsjahr 2016 keine Dividende auszuschütten.In Folge der stark reduzierten E&P-Ausgaben (2016: weltweit minus 27%) der Ölunternehmen sank der Auftragseingang von SBO imGeschäftsjahr 2016 um 16,8 % auf MEUR 169,3 (2015: MEUR 203,6). Inder zweiten Jahreshälfte 2016 zeigte sich beim Auftragseingang einAnstieg gegenüber den ersten beiden Quartalen. Dennoch lag derAuftragsstand zu Jahresende 2016 mit MEUR 20,5 um 40,4 % unter demVorjahreswert (31. Dezember 2015: MEUR 34,3).Investitionen nur an den richtigen Stellen Die Investitionen inSachanlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte betrugen imGeschäftsjahr 2016 MEUR 13,0 (2015: MEUR 23,1). Sie beschränkten sichweitgehend auf Erhaltungsinvestitionen. "Unsere F&E-Budgets waren vonden Kosteneinsparungsmaßnahmen ausgenommen," so Grohmann. "Denngerade unsere Innovationskraft in Produktionstechnologien und neuenProdukten wird uns unsere starke Marktstellung auch im nächstenAufschwung sichern."Mit kerngesunder Bilanz sicher durch den Zyklus SBO hat 68 % derAnteile an Downhole Technology zu Beginn des zweiten Quartals 2016 zueinem Kaufpreis von MUSD 103 erworben. Auch nach dieser Akquisitionverfügte SBO zum 31. Dezember 2016 über eine solide Eigenkapitalquotevon 53,1 % (31. Dezember 2015: 60,8 %). Die liquiden Mittel lagen zumBilanzstichtag - nach der Übernahme - bei weiterhin hohen MEUR 193,5(31. Dezember 2015 - vor der Akquisition von Downhole Technology:MEUR 196,3). Die Nettoverschuldung von SBO lag zum 31. Dezember 2016bei MEUR 51,0 (31. Dezember 2015: Nettoliquidität von MEUR 26,2).Trotz des extrem schwierigen Marktumfelds gelang es dem Unternehmen,einen positiven operativen Cashflow in Höhe von MEUR 31,3 (2015: MEUR103,4) zu erwirtschaften. Dies wurde vor allem durch aktives WorkingCapital Management erreicht.Trotz Branchenkrise gute Entwicklung der SBO-Aktie Die SBO-Aktie hattrotz der harten Branchenkrise eine überdurchschnittliche Performanceim Jahr 2016 gezeigt. Sie startete zu Jahresbeginn mit einem Kurs vonEUR 50,41 je Aktie in das Börsenjahr. Am 30. Dezember 2016 schlosssie nach einer regelrechten Preisrally ab der Mitte der zweitenJahreshälfte mit einem Kurs von EUR 76,53. Damit lag sie um 51,8 %über ihrem Kurs zu Jahresbeginn. Dagegen stieg der Oil Service SektorIndex (OSX), der die Kursentwicklung der weltweit größten Oil ServiceUnternehmen darstellt, im selben Zeitraum um 15,1 % (von USD 159,65auf USD 183,79). Der Wiener Leitindex ATX verzeichnete 2016 ein Plusvon 9,2 %. Die SBO-Aktie entwickelte sich damit sowohl besser als derOSX, als auch der ATX.Marktentwicklung 2016 und Erwartungen für 2017 Der Ölmarkt war auchim Jahr 2016 überversorgt, über das Gesamtjahr gesehen um 0,4Millionen Barrel pro Tag (mb/d). Am 30. November 2016 einigten sichdie OPEC Staaten auf eine Produktionsobergrenze von 32,5 mb/d für dieDauer von mindestens sechs Monaten. Dies sollte zu einerbeschleunigten Wiederherstellung der Balance aus Angebot undNachfrage beitragen. Der weltweite Rig Count ging 2016 zunächst um 26% auf 1.405 Anlagen im Mai zurück. Seit Juni stellte sich beimnordamerikanischen Rig Count eine deutliche Erholung ein. Derweltweite Rig Count lag im Dezember 2016 mit 1.772 Anlagen um 10 %unter dem Vorjahreswert (Dezember 2015: 1.969 Anlagen).Nach zwei Jahren kontinuierlicher Einsparungen in der Industriescheint nun endlich der Boden erreicht zu sein. Die Erwartungen für2017 gehen vor allem für Nordamerika von einer erkennbarenMarkterholung aus. International ist diese Belebung noch nichteingetreten. Die Ausgaben für Exploration und Produktion (E&P) sollenim Jahr 2017 laut führenden Analystenhäusern weltweit um 2 %, inNordamerika um 21 % steigen. Es wird aber noch einige Zeit benötigen,bis die in den letzten beiden Jahren aufgebauten Lagerbestände derSBO-Kunden abgebaut sind."Die Marktentwicklung zeigt erkennbar positive Tendenzen. SBO isttraditionell ein Spätzykliker, für uns wird 2017 somit einÜbergangsjahr", sagt SBO- Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann."Durch unser Engagement im Well Completion kommen wir jedenfallsnäher an den Zyklus heran, als in unserem angestammten Kerngeschäft.Damit sind wir gut aufgestellt, um den nächsten Aufschwung optimalnutzen zu können."SBO ist Weltmarktführer bei Hochpräzisionsteilen aus hochlegiertemStahl und führender Anbieter von Schlüsselkomponenten für dieOilfield Service Industrie. Schwerpunkt sind amagnetischeBohrstrangkomponenten sowie High-Tech Downhole Tools für das Bohrenund Komplettieren von Directional und Horizontal Wells. SBObeschäftigte per 31. Dezember 2016 weltweit 1.200 Mitarbeiter (31.Dezember 2015: 1.135), davon in Ternitz / Österreich 315 und inNordamerika (inkl. Mexiko) 544.______________________________________________________________________________ | | || | |Wichtige | |2016| 2015| |Kennzahlen:_______|___________________|___________________|___________________| |Umsatz____________|_______________MEUR|______________183,0|______________313,7||Ergebnis vor | | | ||Zinsen, Steuern | | | ||und | MEUR| 0,4| 55,1||Abschreibungen | | | ||(EBITDA) | | | ||(operativ)________|___________________|___________________|___________________| |EBITDA-Marge______|__________________%|________________0,2|_______________17,6| |Ergebnis vor | MEUR|-45,1| -20,0| |Steuern___________|___________________|___________________|___________________| |Ergebnis nach |MEUR| -28,0| -19,0| |Steuern___________|___________________|___________________|___________________| |Ergebnis_je_Aktie_|________________EUR|______________-1,75|______________-1,19||Cashflow aus der | | || |laufenden | MEUR| 31,3|103,4||Geschäftstätigkeit|___________________|___________________|___________________||Liquide_Mittel____|_______________MEUR|______________193,5|______________196,3||Eigenkapitalquote_|__________________%|_______________53,1|_______________60,8||Mitarbeiter_______|___________________|______________1.200|______________1.135|SBO-Finanzkalender 201727.04.2017 Hauptversammlung09.05.2017 Ex-Tag10.05.2017 Record Date11.05.2017 Dividendenzahltag24.05.2017 Ergebnis 1. Quartal 201724.08.2017 Ergebnis Halbjahr 201723.11.2017 Ergebnis 3. Quartal 2017Rückfragehinweis:Andreas Böcskör, Head of Investor RelationsSchoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AGA-2630 Ternitz, Hauptstraße 2Tel: +43 2630/315 DW 252, Fax: DW 101E-Mail: a.boecskoer@sbo.co.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Unternehmen: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AGHauptstrasse 2A-2630 TernitzTelefon: 02630/315110FAX: 02630/315101Email: sboe@sbo.co.atWWW: http://www.sbo.atBranche: Öl und Gas ExplorationISIN: AT0000946652Indizes: WBI, ATX Prime, ATXBörsen: Amtlicher Handel: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, übermittelt durch news aktuell