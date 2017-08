EANS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Geringe Auswirkungen von Hurrican Harvey auf eigene Aktivitäten in Houston/Texas, Soforthilfe für Mitarbeiter

Weitere Suchergebnisse zu "Schoeller-Bleckmann Oilfield":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------kein StichwortTernitz - Ternitz/Wien, 31. August 2017. Die Werke von Schoeller-BleckmannOilfield Equipment AG (SBO) in Houston/Texas sind von Hurrican Harvey nur wenigbetroffen. Trotz der dramatischen Verwüstungen, die Harvey in der Regionangerichtet hat, kam es nur zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der Arbeit anden SBO-Standorten. Bei Beginn des Hurricans wurden sofort Sicherungsmaßnahmeneingeleitet, die Arbeit wurde gestoppt und die Mitarbeiter angewiesen, zu Hausezu bleiben. Bis Mitte der Woche hielt SBO die Standorte geschlossen, um dieSicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Zur Stunde ist der Betrieb mit etwa30 Prozent der Belegschaft wieder in Gang. Im Laufe der nächsten Woche istgeplant, die Produktion wieder voll aufzunehmen, wenn alle Zufahrtstraßen wiederfrei sind."Wir haben sofort Schritte eingeleitet, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zugewährleisten. Betroffenen Mitarbeitern, die Schaden erlitten haben, wird imRahmen von Soforthilfe-Maßnahmen geholfen, das ist für uns selbstverständlich.",sagt SBO-CEO Gerald Grohmann. "Unsere Produktion ist vom Hurrican nur wenigbetroffen."SBO beschäftigt in Houston an fünf Standorten in ihren Tochtergesellschaftenrund 500 Mitarbeiter.SBO ist Weltmarktführer bei Hochpräzisionsteilen aus hochlegiertem Stahl undführender Anbieter von Schlüsselkomponenten für die Oilfield Service-Industrie.Schwerpunkt sind amagnetische Bohrstrangkomponenten sowie High-Tech DownholeTools für das Bohren und Komplettieren von Directional und Horizontal Wells. SBObeschäftigte per 30. Juni 2017 weltweit 1.295 Mitarbeiter (31. Dezember 2016:1.200), davon in Ternitz / Österreich 310 und in Nordamerika (inkl. Mexiko) 633.Rückfragehinweis:Ildiko Füredi-KolarikMetrum Communications GmbHTel: +43 1 504 69 87 DW 351E-Mail: i.fueredi@metrum.atStefan TrittnerMetrum Communications GmbHTel: +43 1 504 69 87 DW 341E-Mail: s.trittner@metrum.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AGHauptstrasse 2A-2630 TernitzTelefon: 02630/315110FAX: 02630/315101Email: sboe@sbo.co.atWWW: http://www.sbo.atISIN: AT0000946652Indizes: WBI, ATXBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, übermittelt durch news aktuell