EANS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Ergebnis 1.-3. Quartal 2020: Hohe Liquidität und solide Kapitalausstattung stärken die Position von SBO in einem herausfordernden Umfeld

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------QuartalsberichtTernitz - 26. November 2020* Umsatz von MEUR 236,4, EBIT vor Einmaleffekten hielt bei MEUR 1,1* Operativer Cashflow auf MEUR 81,3 gesteigert, Nettoliquidität auf MEUR 10,5und Bestand an liquiden Mitteln auf MEUR 322 erhöhtDas Marktumfeld der Oilfield Service-Industrie war in den ersten drei Quartalen2020 von den massiven weltweiten Auswirkungen der COVID-19 Pandemiegekennzeichnet. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO), die imLeitindex ATX der Wiener Börse notiert, war gut ins Jahr gestartet und ergrifffrühzeitig aktive Maßnahmen, um die negativen Effekte zu reduzieren. Daskrisenerfahrene Führungsteam passte je nach lokalen Erfordernissen dieKapazitäten an, fuhr Investitionen zurück und setzte im Rahmen desKrisenmanagements Kosteneinsparungen um. Eine hohe Liquidität und solide Bilanzunterstützen die Position des Unternehmens auch in einem herausfordernden Umfeldund sichern den langfristigen Erfolg.Aufgrund der weltweiten Ausnahmesituation gingen Umsatz und Ergebnis gegenüberder Vorjahresperiode jedoch zurück. Zudem nahm SBO zum 30. Juni 2020 nicht-liquiditätswirksame Wertminderungen von Vermögenswerten beiTochtergesellschaften in Nordamerika in der Höhe von MEUR 20,5 vor, die sich aufdas Ergebnis auswirkten. Der Umsatz von SBO lag in den ersten drei Quartalen desJahres bei MEUR 236,4. Das EBIT vor Einmaleffekten blieb mit MEUR 1,1 positiv.Das EBIT nach Einmaleffekten belief sich auf MEUR minus 19,8, und das Ergebnisnach Steuern betrug MEUR minus 21,3. SBO generierte in den ersten neun Monaten2020 einen operativen Cashflow von MEUR 81,3. Dadurch konnte das Unternehmensogar eine Nettoliquidität von MEUR 10,5 ausweisen. Das Gearing verbesserte sichauf minus 3,5 %. Der Bestand an liquiden Mitteln stieg auf MEUR 322,0 (31.Dezember 2019: MEUR 265,2).SBO-Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann sagt: "Die massiven Auswirkungen vonCOVID-19 auf die Weltwirtschaft haben auch unsere Industrie nicht verschont.Nach der abrupten Talfahrt in der ersten Jahreshälfte haben sich die Ölmärktezwar stabilisiert. Für eine nachhaltige Erholung war die Nachfrage nach Rohöljedoch weiterhin zu gering. In unserem zyklischen Geschäft sind wirkrisenerprobt und darin geübt, schnell auf geänderte Marktbedingungen zureagieren. Wir haben gezielte Maßnahmen gesetzt und uns auf das aktuelle Umfeldrasch eingestellt. Unsere solide Bilanz und die starke Cash-Positionunterstützen uns dabei, sicher durch diese Krise zu steuern."Umsatz und Ergebnis entsprechen dem Umfeld, starke Liquiditätsbasis ausgebautDer Umsatz von SBO belief sich in den ersten drei Quartalen 2020 auf MEUR 236,4(1-9/2019: MEUR 345,9, minus 31,6 %). Der Auftragseingang reduzierte sichgegenüber dem Vorjahr und hielt bei MEUR 184,0 (1-9/2019: MEUR 376,5, minus 51,1%), der Auftragsstand betrug Ende September 2020 MEUR 69,7 (31. Dezember 2019:MEUR 123,0). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lagnach MEUR 91,6 in den ersten drei Quartalen 2019 bei MEUR 27,2 in 2020, dieEBITDA-Marge betrug 11,5 % (1-9/2019: 26,5 %). Das Betriebsergebnis (EBIT) vorEinmaleffekten blieb mit MEUR 1,1 positiv. Darin enthalten sindWechselkursverluste, die das Ergebnis negativ beeinflussten. Wertminderungen undRestrukturierungsaufwendungen in Höhe von MEUR 21,0 führten zu einem EBIT nachEinmaleffekten von MEUR minus 19,8 (1-9/2019: MEUR 54,5). Das Ergebnis vorSteuern von SBO kam dadurch auf MEUR minus 21,8 (1-9/2019: MEUR 43,5), dasErgebnis nach Steuern belief sich auf MEUR minus 21,3 (1-9/2019: MEUR 26,6). DasErgebnis je Aktie lag in den ersten drei Quartalen 2020 bei EUR minus 1,35 (1-9/2019: EUR 1,67).Das Eigenkapital von SBO lag nach den ersten drei Quartalen 2020 bei MEUR 303,3(31. Dezember 2019: MEUR 370,1). Die Eigenkapitalquote von SBO verringerte sichauf 37,2 % (31. Dezember 2019: 42,3 %). Durch die positiven Cashflows konnte diebereits niedrige Netto-verschuldung von MEUR 20,1 zum 31. Dezember 2019 sogar ineine Nettoliquidität von MEUR 10,5 zum 30. September 2020 gedreht werden. DasGearing verbesserte sich weiter auf minus 3,5 % (31. Dezember 2019: 5,4%). DerBestand an liquiden Mitteln erhöhte sich auf MEUR 322,0 (31. Dezember 2019: MEUR265,2). Durch die zusätzliche Aufnahme von Fremdmitteln in Höhe von MEUR 81,0 imdritten Quartal sicherte SBO die bereits starke Liquiditätsbasis desUnternehmens zusätzlich ab. Der operative Cashflow steigerte sich in den erstendrei Quartalen 2020 auf MEUR 81,3 (1-9/2019: MEUR 74,7). Die Investitionen inSachanlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte (CAPEX, ohne Nutzungsrechte)wurden entsprechend des Marktumfelds reduziert und kamen auf MEUR 13,9 (1-9/2019: MEUR 23,9)."Das aktuell durch die Coronakrise angespannte Industrieumfeld erfordertErfahrung und einen langfristig orientierten Managementansatz. Diesen sichernwir durch unsere hohe Liquidität, die wir im dritten Quartal durch einezusätzliche Fremdmittelaufnahme weiter gestärkt haben. Einen Rückgang von Umsatzund Ergebnis konnten wir in der aktuellen Ausnahmesituation nicht verhindern.Unsere hoch qualifizierte Mannschaft arbeitet aber routiniert daran, mit denAuswirkungen der Weltwirtschaftskrise bestmöglich umzugehen und unsereWettbewerbsfähigkeit langfristig zu erhalten", sagt VorstandsvorsitzenderGrohmann.Tal scheint erreicht, deutliche Erholung im zweiten Halbjahr 2021 erwartetDie unsichere aktuelle Situation ermöglicht kaum zuverlässige, belastbarePrognosen für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung und die Erholung desÖlmarkts. Es gibt jedoch deutliche Anzeichen dafür, dass die Bodenbildung in derIndustrie erreicht ist, auch wenn die internationalen Märkte noch nachhinken.Die Markterwartung ist, dass sich in den kommenden Quartalen die vorherrschendenMarktbedingungen fortsetzen werden. Die Erholung sollte spätestens im zweitenHalbjahr 2021 einsetzen. Dies wird jedoch maßgeblich davon abhängen, wie raschdie COVID-19 Pandemie eingedämmt wird und das globale Wirtschaftswachstum wiederansteigt."Das Tal scheint bereits erreicht zu sein: Der US-Rig Count verzeichnet einenleichten Anstieg und auch die Well Completion-Aktivitäten nehmen wieder leichtzu. Für das zweite Halbjahr 2021 wird eine deutliche Erholung erwartet,vorausgesetzt die Auswirkungen der Corona-Pandemie können bis dahin wirksambekämpft werden. Das aktive Managen von Krisen gehört zu unserenKernkompetenzen. Darauf konzentrieren wir uns, verlieren dabei aber auch Chancenfür die Zukunft nicht aus den Augen. Denn der nächste Aufschwung kommtbestimmt", so SBO-CEO Gerald Grohmann.Mittelfristig wird die Nachfrage nach Öl und Gas und damit auch nach Produktenund Dienstleistungen von SBO wieder steigen. Langfristig sollte es sogar zueinem Nachholbedarf bei den Investitionen für Exploration und Produktion kommen.Unstrittig ist, dass Öl und Gas jedenfalls noch lange Zeit eine Schlüsselrollebei der Versorgung der Welt spielen und noch für Jahrzehnte mehr als 50 % desweltweiten Energiebedarfs decken werden. SBO steht mit ihren innovativenProdukten und Dienstleistungen bereit, um auch in Zukunft zu einer sicheren undnachhaltigen Förderung von Öl und Gas beizutragen.Die wichtigsten SBO Kennzahlen im Überblick______________________________________________________________________________| | | 1-9/2020| 1-9/2019||__________________________|________________|________________|_________________||Umsatz | MEUR| 236,4| 345,9||__________________________|________________|________________|_________________||Ergebnis vor Zinsen, | | | ||Steuern und | MEUR| 27,2| 91,6||Abschreibung (EBITDA) | | | ||__________________________|________________|________________|_________________||EBITDA-Marge | %| 11,5| 26,5||__________________________|________________|________________|_________________||Ergebnis vor Zinsen und | | | ||Steuern (EBIT) | | | ||vor Wertminderungen und | MEUR| 1,1| 55,6||Restrukturierungsmaßnahmen| | | ||__________________________|________________|________________|_________________||EBIT-Marge | %| 0,5| 16,1||__________________________|________________|________________|_________________||Ergebnis vor Zinsen und | | | ||Steuern (EBIT) | | | ||nach Wertminderungen und | MEUR| -19,8| 54,5||Restrukturierungsmaßnahmen| | | ||__________________________|________________|________________|_________________||Ergebnis vor Steuern | MEUR| -21,8| 43,5||__________________________|________________|________________|_________________||Ergebnis nach Steuern | MEUR| -21,3| 26,6||__________________________|________________|________________|_________________||Ergebnis je Aktie | EUR| -1,35| 1,67||__________________________|________________|________________|_________________||Cashflow aus der lfd. | | | ||Geschäftstätigkeit | MEUR| 81,3| 74,7||__________________________|________________|________________|_________________||Liquide Mittel zum 30. | | | ||September 2020 / 31. | MEUR| 322,0| 265,2||Dezember 2019 | | | ||__________________________|________________|________________|_________________||Nettoliquidität zum 30. | | | ||September 2020 / 31. | MEUR| 10,5| -20,1||Dezember 2019 | | | ||__________________________|________________|________________|_________________||Mitarbeiter zum 30. | | | ||September 2020 / 31. | | 1.150| 1.535||Dezember 2019 | | | ||__________________________|________________|________________|_________________|SBO ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Lösungen, die von derÖl- und Gasindustrie für direktionale Bohrungen und Bohrloch-Komplettierungeneingesetzt werden. SBO ist Weltmarktführer in der Produktion vonHochpräzisionskomponenten aus amagnetischen, hochlegierten Edelstählen. Diesestellt das Unternehmen spezifisch nach den Anforderungen der Kunden in derOilfield Service-Industrie her. Gleichzeitig ist SBO führender Anbieter vonhocheffizienten Bohrwerkzeugen und Equipment für die Öl- und Gasindustrie. Damitist das Unternehmen in technologisch anspruchsvollen, profitablen Nischenerfolgreich positioniert. SBO beschäftigte per 30. September 2020 weltweit 1.150Mitarbeiter (31. Dezember 2019: 1.535), davon in Ternitz / Österreich 370 und inNordamerika (inkl. 