EANS-News: Rosenbauer International AG / Konzernumsatz dank Zuwächsen in Europa und USA leicht gestiegen / EBIT aufgrund schwieriger Marktentwicklung unter dem Vorjahreswert

Jahresergebnis/Vorläufige Ergebnisse- Konzernumsatz dank Zuwächsen in Europa und USA leicht gestiegen -EBIT aufgrund schwieriger Marktentwicklung unter dem Vorjahreswert -Ergebnisentwicklung durch Sondereffekte beeinflusst -Zufriedenstellende Auslastung der Fertigungsstätten _______________________________________________________________________ |KONZERNKENNZAHLEN__|_______|___________________2015|_________2016_vorläufig| ||Mio EUR| | | |Umsatzerlöse_______|_______|__________________865,4|__________________871,0| ||Mio EUR| | | |EBIT_______________|_______|___________________50,6|___________________47,0| ||Mio EUR| | | |EBT________________|_______|___________________48,2|___________________43,5| ||Mio EUR| | | |Auftragseingang____|_______|__________________905,9|__________________816,8||Auftragsbestand zum|Mio EUR| || |31._Dezember_______|_______|__________________797,5|__________________739,7|Der Rosenbauer Konzern konnte das Jahr 2016 gemäß vorläufiger,ungeprüfter Zahlen trotz erheblicher Markteinbrüche im Nahen Ostenmit einem unveränderten Umsatz und nur leicht reduziertem Ergebnisabschließen.Der Umsatz des Rosenbauer Konzerns betrug im Geschäftsjahr 2016 871,0Mio EUR (2015: 865,4 Mio EUR) und liegt trotz des Nachfragerückgangsin bedeutenden Märkten aufgrund der politischen Unruhen und desniedrigen Ölpreises auf zufriedenstellendem Niveau. Durch einenweiteren Geschäftsausbau in den entwickelten Märkten wie Nordamerikaund Europa sowie im Bereich der Ausrüstung konnte der Umsatzrückgangkompensiert werden.Das EBIT des Geschäftsjahres 2016 lag mit 47,0 Mio EUR (2015: 50,6Mio EUR) unter dem Vorjahr. Das operative Ergebnis ist vor allemdurch die Veränderung im Produktmix mit geringeren Volumina beiSpezialfahrzeugen sowie durch den harten Wettbewerb in Europabeeinflusst. Die deutschen Standorte profitieren als Folge desUmsatzanstieges zwar von einer besseren Auslastung der Fixkosten,durch die hohe Wettbewerbsintensität ist der Margendruck jedochweiter angestiegen. Der Ergebnisbeitrag der Area NOMA ist ebenfallsvon den rückläufigen Exportlieferungen geprägt, die teilweise durcheine Steigerung im lokalen Einzelfahrzeuggeschäft kompensiert werdenkonnten, welches jedoch in der Abwicklung aufwändiger ist.Zudem sind in diesem Ergebnis auch Sondereffekte in der Höhe von rund3,5 Mio EUR enthalten, die auf die Anlaufphase der neu gegründetenGesellschaft Rosenbauer Rovereto, auf eine Rückstellung fürPersonalmaßnahmen, auf eine höhere Abschreibung bei immateriellenVermögenswerten der jüngsten Akquisitionen sowie im Vergleich zumVorjahr eine geringere Aktivierung von Entwicklungskostenzurückzuführen sind.Zur Absicherung der Ertragslage werden die im Jahr 2016 eingeleitetenMaßnahmen zur Kostenanpassung sowie zur Effizienzsteigerung auch 2017fortgesetzt. "Mit unseren attraktiven Produkten und den Maßnahmen zurEffizienzsteigerung stabilisieren wir trotz volatilerMarktentwicklungen unser Geschäft", so Dr. Dieter Siegel,Vorstandsvorsitzender der Rosenbauer International AG.Auftragslage Im abgelaufenen Jahr verzeichnete der Rosenbauer Konzerneinen Auftragseingang von 816,8 Mio EUR (2015: 905,9 Mio EUR). Derhohe Wert des Vorjahres ist vor allem auf größere Auftragseingängeaus den MENA-Ländern zurückzuführen. Während in Zentraleuropa undNordamerika ein Auftragsplus zu verzeichnen ist, sind öl- undrohstoffexportierende Länder aufgrund der geopolitischen Situation imBeschaffungsverhalten derzeit rückläufig.Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2016 liegt mit 739,7 Mio EUR(31. Dezember 2015: 797,5 Mio EUR) leicht unter dem Vorjahreswert.Mit diesem Auftragsbestand verfügt der Rosenbauer Konzern über einezufriedenstellende Auslastung der Fertigungsstätten sowie eine guteVisibilität in Bezug auf die kommenden zehn Monate.Die angeführten Zahlen beruhen auf einer Vorschaurechnung nach IFRS.Die endgültigen Zahlen des Jahres 2016 werden am 28. März 2017veröffentlicht.Rückfragehinweis:Rosenbauer International AGMag. Gerda KönigstorferTel.: 0732/6794-568gerda.koenigstorfer@rosenbauer.com