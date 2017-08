EANS-News: Rosenbauer International AG / Halbjahresergebnisse 2017

Weitere Suchergebnisse zu "Rosenbauer":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------HalbjahresergebnisLeonding -* Konzernumsatz auslieferbedingt mit 393,6 Mio EUR leicht gestiegen* Geringere Auslastung und Einmaleffekte belasten EBIT* Für 2017 bei gleichbleibendem Konzernumsatz eine EBIT-Marge von rund 3 %erwartet______________________________________________________________________________|KONZERNKENNZAHLEN___|______________|____________1-6/2016|_____________1-6/2017||Umsatzerlöse________|___Mio_EUR____|_______________383,4|________________393,6||EBIT________________|___Mio_EUR____|________________18,8|__________________2,7||Periodenergebnis____|___Mio_EUR____|________________13,4|__________________3,4||Cashflow aus der | Mio EUR | -31,2| -51,7||operativen_Tätigkeit|______________|____________________|_____________________||Eigenkapital in % | | 32,1%| 33,6%||der_Bilanzsumme_____|______________|____________________|_____________________||Gewinn_je_Aktie_____|_____EUR______|_________________1,2|_________________-0,3||Mitarbeiterstand zum| | 3.261| 3.315||30._Juni____________|______________|____________________|_____________________||Auftragsbestand zum | Mio EUR | 812,9| 812,0||30._Juni____________|______________|____________________|_____________________|Umsatz- und ErtragslageDer Rosenbauer Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2017 einen leicht gestiegenenKonzernumsatz von 393,6 Mio EUR (1-6/2016: 383,4 Mio EUR). Während in einigenLändern des Nahen Ostens ein rückläufiges Auslieferprogramm zu verzeichnen war,konnten die Lieferungen in Europa, wie beispielsweise in die Niederlandegesteigert werden.Im ersten Halbjahr lag das EBIT mit 2,7 Mio EUR (1-6/2016: 18,8 Mio EUR) unterdem Vorjahreswert. Die schwache Auslastung infolge der politischen Lage in denGolfstaaten und die daraus resultierende geringere Fixkostendeckung in denWerken in Leonding sowie deutlich erhöhte Anlaufkosten des BühnenherstellersRosenbauer Rovereto belasten das Halbjahrergebnis. Zudem verursachtenEinmalkosten für die Neuausrichtung der Personalstruktur in Österreich,außerplanmäßige Abschreibungen immaterieller Wirtschaftsgüter sowieWechselkurseffekte eine ungeplante Abweichung des Halbjahresergebnisses.Das Konzern-EBT in der Berichtsperiode betrug 3,7 Mio EUR (1-6/2016: 17,1 MioEUR).AuftragslageDer Rosenbauer Konzern verzeichnete in den ersten sechs Monaten eine sehrzufriedenstellende Auftragsentwicklung und erzielte einen Auftragseingang von458,3 Mio EUR (1-6/2016: 376,5 Mio EUR). Während die Auftragseingänge in jenenLändern, die von Öl- und Rohstoffpreisen abhängig sind oder aufgrund vonKonflikten Umschichtungen der Budgets vornehmen mussten, deutlich zurückgingen,stieg der Auftragseingang in Nordamerika sowie in Teilen Europas an. DerAuftragsbestand zum 30. Juni 2017 liegt mit 812,0 Mio EUR (30. Juni 2016: 812,9Mio EUR) auf dem Niveau des Vorjahres.Finanz- und VermögenslageBranchenbedingt ist die Bilanzstruktur unterjährig durch ein hohes WorkingCapital geprägt. Dieses resultiert aus einer mehrmonatigen Durchlaufzeit der inFertigung befindlichen Fahrzeuge. Die Bilanzsumme mit 685,4 Mio EUR (30. Juni2016: 695,0 Mio EUR) ist daher unterjährig vergleichsweise hoch. Wegen desAuslieferungsvolumens im zweiten Halbjahr erhöhten sich in der Berichtsperiodedie Vorräte auf 224,7 Mio EUR (30. Juni 2016: 208,4 Mio EUR), dieFertigungsaufträge blieben mit 98,5 Mio EUR (30. Juni 2016: 101,8 Mio EUR)auslieferbedingt leicht unter dem Vorjahreswert. Die kurzfristigen Forderungenkonnten auf 165,2 Mio EUR (30. Juni 2016: 181,3 Mio EUR) reduziert werden. DieNettoverschuldung des Konzerns (der Saldo aus verzinslichen Verbindlichkeitenabzüglich Zahlungsmittel und Wertpapiere) reduzierte sich im Vergleich zurVorjahres-Berichtsperiode auf 247,9 Mio EUR (30. Juni 2016: 261,6 Mio EUR).Aufgrund des hohen Working Capitals, vor allem bei den Beständen, ist imVergleich zum Jahresende 2016 der Cashflow aus der operativen Tätigkeitunterjährig mit -51,7 Mio EUR (1-6/2016: -31,2 Mio EUR) noch negativ. ZumJahresende wird von einer Verbesserung des Cashflows aus der operativenTätigkeit ausgegangen.AusblickIn 2017 ist auf den weltweiten Feuerwehrmärkten mit einer ähnlichen Entwicklungwie im Vorjahr zu rechnen. Die Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung derFeuerwehrmärkte haben in den letzten Monaten spürbar zugenommen. PolitischeSpannungen und der niedrige Ölpreis könnten auch 2017 das Wachstum in bestimmtenMärkten beeinträchtigen. Insgesamt darf aber mit einer stabilen Entwicklung derglobalen Nachfrage nach Feuerwehrtechnik gerechnet werden.Damit sich das angestrebte Wachstum auf einer soliden finanziellen Basisvollzieht, stehen im Konzern Effizienzsteigerung und Kostenreduktion weiter imMittelpunkt. Zudem sind weitreichende Änderungen in der Führungs- undOrganisationsstruktur von Rosenbauer vorgenommen worden, die Einmalbelastungenmit sich brachten.Aufgrund der projektbedingt geringeren Auslastung und des verändertenProduktionsprogramms, der angeführten Einmaleffekte sowie der eingeschränktenVisibilität hinsichtlich der Währungsentwicklung sieht sich der Vorstandveranlasst, den Ausblick für 2017 anzupassen und erwartet bei gleichbleibendemKonzernumsatz eine EBIT-Marge nach Sondereffekten von rund 3 %.Rückfragehinweis:Rosenbauer International AGMag. Gerda KönigstorferTel.: 0732/6794-568gerda.koenigstorfer@rosenbauer.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Rosenbauer International AGPaschingerstrasse 90A-4060 LeondingTelefon: +43(0)732 6794 568FAX: +43(0)732 6794 89Email: ir@rosenbauer.comWWW: www.rosenbauer.comISIN: AT0000922554Indizes: WBIBörsen: Wien, Stuttgart, BerlinSprache: DeutschOriginal-Content von: Rosenbauer International AG, übermittelt durch news aktuell