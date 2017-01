EANS-News: Rendite und soziales Engagement: C-QUADRAT setzt auf Nachhaltigkeit und Social Impact Investment

· C-QUADRAT steigert Assets under Management in nachhaltigen Investmentlösungen 2016 um 47 Prozent auf 563 Mio. Euro · 2006 bis 2016 rd. 900 Mio. USD an Mikrofinanzinstitute vergeben und damit ca. 400.000 Kleinunternehmen mitfinanziert · Nachhaltigkeit gehört zur DNA von C-QUADRAT - Unternehmen gleicht CO2-Emission aus und ist nun klimaneutral

Rendite und soziales Engagement. Immer mehr Anleger möchten ihr Geld mit gutem Gewissen investieren. 2016 steigerte C-QUADRAT die Assets under Management in nachhaltigen Investmentlösungen auf 563 Mio. Euro, ein Plus von 47 Prozent im Vergleich zum 31. Dezember 2015. Der österreichische Asset Manager baut dabei auf einen mehr als zehnjährigen erfolgreichen Track Rekord im Bereich Nachhaltigkeit und Social Impact Investment. "Wir beobachten, dass immer mehr Anleger sehr bewusst investieren möchten. Sie möchten mit ihren Investments etwas bewirken", sagt Günther Kastner, CIO der C-QUADRAT Asset Management GmbH und Gründer der C-QUADRAT Marke Vision Microfinance. Ein Trend, der sich auch in den ersten Wochen des Jahres 2017 in der Nachfrage der Anleger nach nachhaltigen Investments von C-QUADRAT niederschlägt.

Dual Return Fund - Vision Microfinance - hat rd. 900 Mio.USD vergeben

Mit Vision Microfinance unterstützt C-QUADRAT die Vergabe von Mikrokrediten in mehr als 50 Ländern. Und die Höhe der vergebenen Darlehen kann sich sehen lassen: "Alleine 2016 wurden über den Dual Return Fund - Vision Microfinance 219 Mio. USD an Darlehen an Mikrofinanzinstitute in mehr als 30 Ländern, wie zum Beispiel die Mongolei, Indonesien, Bolivien, Namibia oder Ghana, vergeben", sagt Kastner. Seit der Auflage des Mikrofinanzfonds im April 2006 bis zum Dezember 2016 wurden rd. 900 Mio. USD in Form von Krediten vergeben. Über Mikrofinanzinstitute ist das Geld als Darlehen an rund 400.000 Kleinunternehmer in über 50 verschiedenen Ländern geflossen.

Rendite seit Fondsauflage bei 2,80 Prozent p.a.

In den vergangenen fünf Jahren erwirtschaftete der Dual Return Fund - Vision Microfinance (ISIN: LU0236782842) eine Performance von 12,87 Prozent bzw. 2,45 Prozent p.a. Seit Auflage am 25. April 2006 liegt die Wertentwicklung bei 2,80 Prozent p.a. (Stand: 30.12.2016). Seit Mai 2016 ist der Mikrofinanzfonds auch für Privatanleger in Deutschland zugelassen. "Mit unseren Social Impact Investments bieten wir einen deutlichen Mehrwert für den Mikrokreditnehmer und auch für den Investor. Die Kleinstkredite ermöglichen den Aufbau oder Ausbau eines kleinen Gewerbes und verbessern so die Lebensumstände der Kreditnehmer nachhaltig. Gleichzeitig können Anleger von einer stabilen Rendite profitieren", erklärt Kastner.

Alternative im Niedrigzinsumfeld

Neben dem sozialen Aspekt kann der C-QUADRAT Fonds auch eine Alternative im derzeitigen Niedrigzinsumfeld sein. Im Gegensatz zu anderen Investments korreliert der Dual Return - Vision Microfinance kaum mit anderen Assetklassen. Die Gelder fließen in lokale Wirtschaftskreisläufe, die von den Weltmärkten weitgehend unabhängig sind. So kann der Fonds durch eine geringe Volatilität und stetige Renditen eine sinnvolle Ergänzung des Portfolios sein.

Das Prinzip der Mikrofinanzierung ist einfach und mit den Konzepten der Raiffeisen-Banken vor rund 150 Jahren vergleichbar. Der Dual Return Fund - Vision Microfinance investiert in lokale Mikrofinanzinstitute (MFIs), die mittels kleinen, direkten Krediten Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern einen Zugang zu Finanzdienstleistungen bieten. Für die Fondsmanager von C-QUADRAT kommen bei ihren Investments nur zertifizierte Mikrofinanzinstitute in Frage, die strenge Auflagen erfüllen müssen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass sowohl die sozialen Ziele und Vorgaben als auch die wirtschaftlichen Interessen eingehalten werden.

Umfassendes Portfolio mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit

Neben dem Dual Return Fund - Vision Microfinance, können Anleger in drei nachhaltige C-QUADRAT Fonds investieren, die mit dem begehrten FNG- Qualitätssiegel für nachhaltige Geldanlagen ausgezeichnet sind und im Sinne der sogenannten ESG-Kriterien veranlagen. Die Fonds C-QUADRAT Global Quality ESG Bond Fund (ISIN: LI0048891217), C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund (ISIN: AT0000A105J0) und C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (ISIN: AT0000729298) legen den Anlage-Schwerpunkt auf die Bereiche Umweltschutz, Soziales und verantwortungsbewusste Unternehmensführung.

Für C-QUADRAT ist das Thema Mikrofinanz und Nachhaltigkeit seit vielen Jahren Teil der unternehmerischen Verantwortung. Dafür steht auch das Bestreben beim Thema Klimaneutralität. C-QUADRAT hat seine C02-Emissionen für die Geschäftsjahre 2017 - 2019 durch den Kauf von 1000 Zertifikaten aus einem Laufwasserkraftwerk in Guatemala ausgeglichen. Das Unternehmen ist zudem Mitglied im Engagement Netzwerk der UN PRI. Ziel des Engagements ist es, Unternehmen zur Einhaltung von Nachhaltigkeitsthemen zu bewegen.

C-QUADRAT ist ein international tätiger Asset Manager, der für seine Anleger kontinuierlich, flexibel und nachhaltig Wachstum erzielen möchte. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen die Fondsmanager in Wien und London sowohl auf quantitative als auch auf diskretionäre Absolute und Total Return Strategien. Institutionelle Investoren und Privatanleger vertrauen seit vielen Jahren auf die Expertise von C-QUADRAT. Gegründet 1991 in Wien, notiert das Unternehmen seit 2006 an der Frankfurter und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. Heute ist C-QUADRAT mit Büros in Wien, London, Frankfurt, Genf und Jerewan vertreten und in mehr als 20 Ländern Europas und Asiens aktiv.

Rückfragehinweis: Mag. Andreas Wimmer Vorstand Schottenfeldgasse 20 A-1070 Wien Tel.: +43 1 515 66 316 E-Mail: a.wimmer@investmentfonds.at www.c-quadrat.com

Unternehmen: C-QUADRAT Investment AG Schottenfeldgasse 20 A-1070 Wien Telefon: +43 1 515 66-0 FAX: +43 1 515 66-159 Email: c-quadrat@investmentfonds.at WWW: www.c-quadrat.com Branche: Finanzdienstleistungen ISIN: AT0000613005 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien Sprache: Deutsch