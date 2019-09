EANS-News: Rath AG / Veränderung im Vorstand

Weitere Suchergebnisse zu "Rath":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Strategische Unternehmensentscheidungen/Vorstand/StellungnahmenWien - Der Aufsichtsrat der RATH AG hat in seiner Sitzung, am 13. September 2019beschlossen, dass Vorstandsmandat von Herrn DI Jörg Sitzenfrey über den 31.Dezember 2020 nicht zu verlängern. Gleichzeitig wurde beschlossen, Herrn DI IngoGruber mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 mit einer Vertragslaufzeit bis zum 31.Dezember 2022 in den Vorstand, der RATH AG zu bestellen.Die Position des Vorstands für den Bereich Finanzen & Verkauf wird weiterhin vonHerrn Andreas Pfneiszl besetzt, der Aufsichtsrat hat einstimmig einerVerlängerung des Mandates bis zum 31.12.2025 beschlossen.Rückfragehinweis:IR-Verantwortlicher:Andreas PfneiszlRath AktiengesellschaftWalfischgasse 141010 WienEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Rath AGWalfischgasse 14A-1015 WienTelefon: +43 1 513 4427-0FAX: +43 1 513 4428-87Email: info@rath-group.comWWW: www.rath-group.comISIN: AT0000767306Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Rath AG, übermittelt durch news aktuell