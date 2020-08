EANS-News: Raiffeisen Bank International AG / Zwischenbericht 1. Halbjahr 2020 Kernerträge stabil, Konzernergebnis von EUR 368 Millionen beeinträchtigt durch COVID-19

Weitere Suchergebnisse zu "Raiffeisen Bank":

HalbjahresergebnisWien -* Kernerträge im Jahresvergleich stabil, Zinsüberschuss um 2% gestiegen und Provisionsüberschuss unverändert (Rückgang im Quartalsvergleich durch Lockdown) * Wachstum der Kundenkredite seit Jahresbeginn um 3% trotz starker Währungsabwertungen * Neubildungsquote von 0,67% im 1. Halbjahr, Anstieg hauptsächlich bedingt durch COVID-19 * Konzernergebnis von EUR 368 Millionen beeinträchtigt durch höhere Risikovorsorgen und Wertminderungen auf at-equity-bewertete Unternehmen (übriges Ergebnis) * Nettozinsspanne im Quartalsvergleich um 22 Basispunkte auf 2,21% gesunken * NPE Ratio und NPE Coverage Ratio leicht verbessert auf 1,9% bzw. 63,3% * Harte Kernkapitalquote bei 13,2% (inklusive Ergebnis)Erfolgsrechnung in EUR 1-6/2020 1-6/2019 Q2/2020 Q1/2020 Millionen Zinsüberschuss 1.706 1.664 825 881 Provisionsüberschuss 840 839 392 448 Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair- 62 (79) 25 37 Value-Bewertungen Verwaltungsaufwendungen (1.474) (1.497) (719) (755) Übriges Ergebnis (173) (33) (91) (82) Abgaben und Sonderbelastungen aus (166) (130) (38) (128) staatlichen Maßnahmen Wertminderungen auf finanzielle (312) (12) (158) (153) Vermögenswerte Ergebnis vor Steuern 566 834 279 286 Ergebnis nach Steuern 420 643 213 207 Konzernergebnis 368 571 192 177Bilanz in EUR Millionen 30/6/2020 31/12/2019 Forderungen an Kunden 93.876 91.204 Verbindlichkeiten 98.686 96.214 gegenüber Kunden Bilanzsumme 163.761 152.200 Risikogewichtete Aktiva 80.490 77.966 gesamt (RWA)Kennzahlen 30/6/2020 31/12/2019 NPE Ratio 1,9% 2,1% NPE Coverage Ratio 63,3% 61,0% Harte Kernkapitalquote 13,2% 13,9% (inkl. Ergebnis) Eigenmittelquote (inkl. 17,5% 17,9% Ergebnis)Kennzahlen 1-6/2020 1-6/2019 Q2/2020 Q1/2020 Nettozinsspanne (durchschnittl. 2,31% 2,42% 2,21% 2,43% zinstragende Aktiva) Cost/Income 54,8% 59,7% 55,9% 53,8% Ratio Neubildungsquote (durchschnittl. 0,67% 0,02% 0,69% 0,66% Forderungen an Kunden) Konzern-Return- 5,9% 10,1% 6,2% 5,6% on-Equity Ergebnis je 1,03 1,64 0,54 0,49 Aktie in EURAusblickDer Ausblick bleibt unverändert.