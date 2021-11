EANS-News: Raiffeisen Bank International AG / Dividendenbekanntmachung - ANHANG

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Ausschüttungen/DividendenbeschlüsseWien -Raiffeisen Bank International AGISIN AT0000606306DividendenbekanntmachungIn der außerordentlichen Hauptversammlung vom 10. November 2021 derRaiffeisen Bank International AG, FN 122119 m, wurde in Abänderung des in derordentlichen Hauptversammlung gefassten Beschlusses betreffend die Verwendungdes Bilanzgewinns beschlossen, für das Geschäftsjahr 2020 eine zusätzlicheDividende von EUR 0,75 je dividendenberechtigter Stammaktie auszuschütten(Zusatzdividende 2020). Aus eigenen Aktien stehen der Gesellschaft keineDividendenansprüche zu.Die Auszahlung der Zusatzdividende 2020 in der Höhe von EUR 0,75 jedividendenberechtigter Stammaktie erfolgt abzüglich der gesetzlichenKapitalertragsteuer von 27,5 % am 17. November 2021 durch Gutschrift bei dendepotführenden Kreditinstituten.Der Börsenhandel ex Zusatzdividende 2020 an der Wiener Börse erfolgt ab15. November 2021, der Dividenden-Nachweisstichtag ist der 16. November 2021.Wien, im November 2021Der VorstandderRaiffeisen Bank International AGRückfragehinweis:Frau Mag. Golnaz MiremadiGroup Executive OfficeTelefon: +43 1 71707-2141Mobil: +4366488882141Mail: golnaz.miremadi@rbinternational.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Anhänge zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/documents/2231/5/10807178/0/aovHV_2021_Dividendenbekanntmachung.pdfEmittent: Raiffeisen Bank International AGAm Stadtpark 9A-1030 WienTelefon: +43 1 71707-2089FAX: +43 1 71707-2138Email: ir@rbinternational.comWWW: www.rbinternational.comISIN: AT0000606306Indizes: ATXBörsen: Luxembourg Stock Exchange, WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Raiffeisen Bank International AG, übermittelt durch news aktuell