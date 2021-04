EANS-News: Raiffeisen Bank International AG / Dividendenbekanntmachung - ANHANG

Weitere Suchergebnisse zu "Raiffeisen Bank":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Ausschüttungen/DividendenbeschlüsseWien -Raiffeisen Bank International AGISIN AT0000606306DividendenbekanntmachungIn der ordentlichen Hauptversammlung vom 22. April 2021 der Raiffeisen BankInternational AG, FN 122119 m, wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2020eine Dividende von EUR 0,48 je dividendenberechtigter Stammaktie auszuschütten.Aus eigenen Aktien stehen der Gesellschaft keine Dividendenansprüche zu.Die Auszahlung der Dividende erfolgt ausschließlich abzüglich der gesetzlichenKapitalertragsteuer von 27,5 % am 30. April 2021 durch Gutschrift bei dendepotführenden Kreditinstituten.Der Börsenhandel ex Dividende 2020 an der Wiener Börse erfolgt ab 28. April2021, der Dividenden-Nachweisstichtag ist der 29. April 2021.Wien, im April 2021Der VorstandderRaiffeisen Bank International AGRückfragehinweis:Frau Mag. Golnaz MiremadiGroup Executive OfficeRaiffeisen Bank International AG+43 1 71707 - 2141golnaz.miremadi@rbinternational.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Anhänge zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/documents/2231/5/10704155/0/ovHV_2021_Dividendenbekanntmachung.pdfEmittent: Raiffeisen Bank International AGAm Stadtpark 9A-1030 WienTelefon: +43 1 71707-2089FAX: +43 1 71707-2138Email: ir@rbinternational.comWWW: www.rbinternational.comISIN: AT0000606306Indizes: ATXBörsen: Luxembourg Stock Exchange, WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Raiffeisen Bank International AG, übermittelt durch news aktuell