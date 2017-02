EANS-News: RHI AG / Ungeprüfter vorläufiger Umsatz und operatives Ergebnis 2016

Weitere Suchergebnisse zu "RHI":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist derEmittent/Meldungsgeber verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------JahresergebnisDer RHI Konzern wird das Geschäftsjahr 2016 gemäß vorläufigen,ungeprüften Zahlen mit einem Umsatz in Höhe von rund EUR 1.650 Miound einem operativen Ergebnis von rund EUR 123 Mio abschließen. Dasoperative Ergebnis beinhaltet externe Aufwendungen in Zusammenhangmit dem geplanten Zusammenschluss von RHI und Magnesita von rund EUR12 Mio. Bereinigt um diese Aufwendungen betrug das operative Ergebnisim abgelaufenen Geschäftsjahr rund EUR 135 Mio, was einer operativenErgebnis-Marge von rund 8,2% entspricht. Die Höhe der Wertminderungs-und Restrukturierungsaufwendungen fiel im 4. Quartal mit rund EUR 10Mio entsprechend der Guidance aus. Das vorläufige, ungeprüfte EBITdes Geschäftsjahres 2016 beträgt somit rund EUR 116 Mio. Infolge derstarken Free Cashflow-Generierung konnte die Nettoverschuldunggegenüber dem 31.12.2015 um rund EUR 65 Mio auf rund EUR 333 Mio zum31.12.2016 reduziert werden. Dies entspricht einem Rückgang um rundEUR 134 Mio innerhalb von zwei Jahren.Rückfragehinweis:RHI AGInvestor RelationsMag. Simon KuchelbacherTel: +43-1-50213-6676Email: simon.kuchelbacher@rhi-ag.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Unternehmen: RHI AGWienerbergstrasse 9A-1100 WienTelefon: +43 (0)50213-6676FAX: +43 (0)50213-6130Email: rhi@rhi-ag.comWWW: http://www.rhi-ag.comBranche: FeuerfestmaterialienISIN: AT0000676903Indizes: ATX Prime, ATXBörsen: Amtlicher Handel: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: RHI AG, übermittelt durch news aktuell