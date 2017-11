EANS-News: Peter Senger verstärkt die Geschäftsführung der C-QUADRAT Deutschland GmbH - BILD

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Personalia/UnternehmenWien/Frankfurt - Peter Senger ist seit Oktober 2017 Mitglied derGeschäftsführung der C-QUADRAT Deutschland GmbH. Gemeinsam mit Andreas Lindnerund Jörg B. Hudemann verantwortet er das Deutschland-Geschäft der C-QUADRATGruppe.Peter Senger, der zuletzt Direktor Sales Institutionelle Kunden bei derUniversal-Investment GmbH war, wird bei C-QUADRAT den institutionellen Vertriebverantworten.Peter Senger absolvierte ein Studium der Bankbetriebswirtschaft und hält einenBachelor of Banking and Finance der Frankfurt School of Finance & Management.Berufliche Stationen waren HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Antecedo AssetManagement GmbH und Universal-Investment GmbH. Er verfügt über 21 JahreBerufserfahrung.C-QUADRAT ist ein international tätiger Asset Manager, der für seine Anlegerkontinuierlich, flexibel und nachhaltig Wachstum erzielen möchte. Um dieses Zielzu erreichen, setzen die Fondsmanager in Wien und London sowohl auf quantitativeals auch auf diskretionäre Absolute und Total Return Strategien. InstitutionelleInvestoren und Privatanleger vertrauen seit vielen Jahren auf die Expertise vonC-QUADRAT.Gegründet 1991 in Wien, notiert das Unternehmen seit 2006 an derFrankfurter und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. Heute ist C-QUADRATmit Büros in Wien, London, Frankfurt, Genf, Zürich, Madrid und Jerewan vertretenund in mehr als 20 Ländern Europas und Asiens aktiv.Rückfragehinweis:Mag. Andreas WimmerSchottenfeldgasse 20A-1070 WienTel.: +43 1 515 66 316E-Mail: a.wimmer@investmentfonds.atwww.c-quadrat.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Bilder zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/images/3038/5/10077888/C-QUADRAT_Peter_Senger.jpgEmittent: C-QUADRAT Investment AGSchottenfeldgasse 20A-1070 WienTelefon: +43 1 515 66-0FAX: +43 1 515 66-159Email: c-quadrat@investmentfonds.atWWW: www.c-quadrat.comISIN: AT0000613005Indizes:Börsen: Frankfurt, WienSprache: DeutschOriginal-Content von: C-QUADRAT Investment AG, übermittelt durch news aktuell