EANS-News: Palfinger AG / PALFINGER Ergebnis 2020: Ein richtungsweisendes Jahr

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Geschäftszahlen/BilanzBergheim -* EBIT trotz COVID-19 bei 100,3 Mio EUR* Nettofinanzverschuldung auf tiefstem Stand seit 2013 (unter Berücksichtigungdes Effekts von IFRS 16)* Historisch hoher Free Cashflow* Angepeilter Jahresumsatz 2021 über 1,7 Mrd EUR______________________________________________________________________________|in_Mio_EUR_____|__________2018|___________2019|___________2020|______________%||Umsatz_________|_______1.615,6|________1.753,8|________1.533,9|________-12,5_%||EBITDA_________|_________196,7|__________223,6|__________188,7|________-15,6_%||EBITDA-Marge in| 12,2%| 12,8%| 12,3%| -||%______________|______________|_______________|_______________|_______________||EBIT___________|_________127,0|__________149,0|__________100,3|________-32,7_%||EBIT-Marge_in_%|__________7,9%|___________8,5%|___________6,5%|______________-||Konzernergebnis|__________58,0|___________80,0|___________49,8|________-37,8_%||Mitarbeiter1)__|________10.780|_________11.126|_________10.824|______________-|1) Stichtagswerte von konsolidierten Konzernunternehmen werden ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne Leiharbeiter angegeben.Der Aufsichtsrat der PALFINGER AG hat heute den Jahresabschluss festgestellt undgemeinsam mit dem Vorstand beschlossen, der Hauptversammlung am 7. April 2021eine Dividende in Höhe von 0,45 EUR je Aktie vorzuschlagen. Die hybridePressekonferenz und Bilanzpräsentation findet morgen, Freitag, 26. Februar, um09:30 in Lengau statt. In der vorliegenden Pressemitteilung werden diewesentlichsten Entwicklungen und Ergebnisse in Kürze dargestellt:Die globale Gesundheits- und Wirtschaftskrise wirkt sich auf Umsatz, EBIT undKonzernergebnis aus. Die Maßnahmen zur Liquiditätsoptimierung resultieren ineinem historisch hohen Free Cashflow, der niedrigsten Nettofinanzverschuldungseit 2013 unter Berücksichtigung des Effekts von IFRS 16 und einer höherenEigenkapitalquote.Umsatz- und ErtragsentwicklungDer Konzernumsatz der PALFINGER AG betrug im Geschäftsjahr 2020 1.533,9 Mio EURnach 1.753,8 Mio EUR in der Vorjahresperiode. Das EBITDA verringerte sichgegenüber 2019 um 15,6 Prozent auf 188,7 Mio EUR, die EBITDA-Marge lag bei 12,3Prozent nach 12,8 Prozent 2019. Das operative Ergebnis (EBIT) ging von 149,0 MioEUR 2019 auf 100,3 Mio EUR zurück. Die EBIT-Marge verringerte sich von 8,5Prozent 2019 auf 6,5 Prozent im Jahr 2020.Das Konzernergebnis für 2020 reduzierte sich um 37,8 Prozent auf 49,8 Mio EUR,im Rekordjahr 2019 betrug es 80,0 Mio EUR.AusblickFür 2021 strebt PALFINGER einen Jahresumsatz von über 1,7 Mrd EUR und eine EBIT-Marge von 8 Prozent an. Für 2024 liegen die Finanzziele bei 2,0 Mrd EUR Umsatzüber organisches Wachstum, 10 Prozent durchschnittlicher EBIT-Marge und 10Prozent durchschnittlichem ROCE über den Wirtschaftszyklus.Hier finden Sie die Online-Version des integrierten Geschäftsberichts 2020 derPALFINGER AG: https://www.palfinger.ag/de/news/publikationen+++ÜBER DIE PALFINGER AGDas internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist derweltweit führende Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 10.800Mitarbeitern, 35 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- undServicenetzwerk mit über 5.000 Stützpunkten garantiert PALFINGER unmittelbareund optimale Kundennähe.Als Technologieführer strebt das Unternehmen danach, durch ökonomisch undökologisch zukunftsfähige Lösungen und Produkte den Unternehmenserfolg seinerPartner langfristig zu sichern. Auf Basis seiner breitgefächerten Modellpalettetreibt PALFINGER daher die Einsatzmöglichkeiten für Digitalisierung undKünstliche Intelligenz voran.Als globales Unternehmen mit starken regionalen Wurzeln ist PALFINGER davonüberzeugt, dass nachhaltiges Denken und Handeln maßgeblich zum wirtschaftlichenErfolg beitragen. Aus diesem Grund übernimmt das Unternehmen soziale,ökologische und ökonomische Verantwortung entlang der gesamtenWertschöpfungskette.Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2020 einenUmsatz von 1,53 Mrd EUR.Rückfragehinweis:Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AGT +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.comText und entsprechendes Bildmaterial stehen unter „News“ auf der Internetseitewww.palfinger.ag, www.palfinger.com zur Verfügung.Ende der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Palfinger AGLamprechtshausener Bundesstraße 8A-5020 SalzburgTelefon: 0662/2281-81101FAX: 0662/2281-81070Email: ir@palfinger.comWWW: www.palfinger.agISIN: AT0000758305Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Palfinger Holding AG, übermittelt durch news aktuell