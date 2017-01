EANS-News: PI Power International Limited (in Liquidation) / Das Board gibt die Entscheidung über den Verkauf von Statius Investments Limited bekannt

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist derEmittent/Meldungsgeber verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Strategische UnternehmensentscheidungenDas Board of Directors (das Board) der PI Power International Limited(in Liquidation) (die Gesellschaft) hat beschlossen, StratiusInvestments Limited, eine in Zypern registrierte Tochtergesellschaftder Gesellschaft (Stratius), die den Anspruch unter dem Schiedsspruchin Bezug auf das Karpat Energo Investment hält, zu verkaufen.Die Gesellschaft beabsichtigt Stratius, gemäß dem im Rahmen deraußerordentlichen Hauptversammlung vom April 2009 gefasstenBeschluss, im Wege eines Bieterprozesses an einen interessiertenDritten zu veräußern.Rückfragehinweis:Metrum CommunicationsTheo BousekT: +43 664 8292538E-mail: t.bousek@metrum.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Unternehmen: PI Power International Limited1st Floor, 7 Bond StreetA-JE2 3NP St Helier, Jersey, Channel IslandsEmail: info@powerinternational.euWWW: www.powerinternational.euBranche: EnergieISIN: AT0000A05W59Indizes: other securities.atBörsen: Dritter Markt: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: PI Power International Limited, übermittelt durch news aktuell