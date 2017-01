EANS-News: PI Power International Limited (in Liquidation) / Das Board gibt die Entscheidung über den Verkauf von Statius Investments Limited bekannt

Strategische Unternehmensentscheidungen

Das Board of Directors (das Board) der PI Power International Limited (in Liquidation) (die Gesellschaft) hat beschlossen, Stratius Investments Limited, eine in Zypern registrierte Tochtergesellschaft der Gesellschaft (Stratius), die den Anspruch unter dem Schiedsspruch in Bezug auf das Karpat Energo Investment hält, zu verkaufen.

Die Gesellschaft beabsichtigt Stratius, gemäß dem im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung vom April 2009 gefassten Beschluss, im Wege eines Bieterprozesses an einen interessierten Dritten zu veräußern.

