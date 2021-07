EANS-News: PALFINGER AG / Halbjahreskonzernergebnis 2021 übertrifft das Konzernergebnis des Rekordhalbjahres 2019 deutlich

Weitere Suchergebnisse zu "Palfinger":

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------HalbjahresergebnisBergheim -* Konzernumsatz wächst um 21,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr* Hochsolide Bilanz - NetDebt/EBITDA Ratio auf niedrigstem Wert seit 2007* Angepeilter Jahresumsatz 2021: mehr als EUR 1,75 Mrd.______________________________________________________________________________|in_Mio_EUR_____|____1._HJ_2019|_____1._HJ_2020|_____1._HJ_2021|____________%1)||Umsatz_________|_________893,4|__________729,8|__________884,1|________+21,1_%||EBITDA_________|_________120,1|___________84,9|__________133,5|________+57,2_%||EBITDA-Marge in| 13,4 %| 11,6 %| 15,1 %| -||%______________|______________|_______________|_______________|_______________||EBIT___________|__________83,3|___________38,7|___________92,1|_______+137,8_%||EBIT-Marge_in_%|_________9,3_%|__________5,3_%|_________10,4_%|______________-||Konzernergebnis|__________43,6|___________15,1|___________56,1|_______+271,1_%||Mitarbeiter____|________11_075|_________11_078|_________11_653|______________-|1) Vergleich 2020/21Der weltweite Wirtschaftsaufschwung nach dem Pandemiejahr 2020 wirkte sich im 1.Halbjahr 2021 sehr positiv auf Umsatz- und Ergebnis der PALFINGER AG aus. DerUmsatz der ersten sechs Monate ist um 21,1 Prozent auf EUR 884,1 Mio. gestiegen.Das EBIT steigt trotz der Cyberattacke im Jänner um 137,8 Prozent auf EUR 92,1Mio. und die Net Debt/EBITDA Ratio liegt mit 1,63 auf dem niedrigsten Wert seit2007. Das 2. Quartal wie auch das 1. Halbjahr 2021 markieren im Ergebnis jeweilsneue Rekordmarken in der Unternehmensgeschichte von PALFINGER.Herausforderungen und LösungenDie Cyberattacke führte zu einer zweiwöchigen Betriebsunterbrechung, derenAuswirkungen auf den Umsatz in den letzten Monaten zum größten Teil kompensiertwerden konnten.Angesichts steigender Rohstoffpreise passte PALFINGER seine Marktpreise an. "Diehohe Nachfrage nach unseren Produkten blieb jedoch unverändert. Angesichts derweltweiten Materialengpässe erweisen sich Multiple Sourcing, proaktiveLagerhaltung und strategische Partnerschaften mit langfristigen Lieferverträgenals unsere wirkungsvollsten Instrumente", hält PALFINGER CEO Andreas Klauserfest.Wachstum in allen ProduktbereichenPALFINGER profitiert von der weltweit starken Nachfrage, die auf demWirtschaftswachstum in den wichtigen Märkten China (+8,7 Prozent), USA (+6,7Prozent) und EU (+5,2 Prozent) beruht. Wesentliche Treiber des Erfolgs sind dieBau- und Forstwirtschaft. PALFINGER verzeichnet in allen Produktbereichen undRegionen ein gutes Wachstum. PALFINGER Marine sicherte sich Großaufträge bei derAusstattung französischer und britischer Offshore-Windparks. In den USA gewannPALFINGER einen Auftrag über die Lieferung von 150 neuen Truck Mounted Forklifts(TMF).Key FinancialsDer Konzernumsatz der PALFINGER AG betrug im 1. Halbjahr 2021 EUR 884,1 Mio.nach EUR 729,8 Mio. in der Vorjahresperiode. Dies entspricht einem Zuwachs vonEUR 154,3 Mio. oder 21,1 Prozent.Das EBITDA erhöhte sich gegenüber dem 1. Halbjahr 2020 um 57,2 Prozent auf EUR133,5 Mio. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg von EUR 38,7 Mio. per Ende des 1.Halbjahrs 2020 auf EUR 92,1 Mio., das Konzernergebnis betrug EUR 56,1 Mio. nachEUR 15,1 Mio. per 30. Juni 2020.Das nachhaltig optimierte Working Capital Management resultiert in einerdeutlichen Reduktion der Nettofinanzverschuldung auf EUR 386,1 Mio.Die Eigenkapitalquote von 39,3 Prozent (38,8 Prozent im Vergleichszeitraum 2020)sowie die Net Debt/EBITDA Ratio von 1,63 (2,62 in der Vorjahresperiode) zeigendie Stabilität und Stärke der Bilanzstruktur von PALFINGER.Ausblick2021 wird ein historisch hohes Investitionsvolumen von über EUR 100 Mio.umgesetzt, dadurch werden die notwendigen Kapazitäten für weiteres Wachstumgeschaffen. Zusätzlich erwirbt PALFINGER die Konzernzentrale in Bergheim."Unsere Auftragsbücher sichern uns eine gute Visibilität und Auslastung für dasrestliche Jahr", betont Andreas Klauser.Für das Gesamtjahr 2021 wird ein Umsatz von über EUR 1,75 Mrd. und ein EBIT vonmehr als EUR 150 Mio. angestrebt. Die mittelfristigen Finanzziele - EUR 2,0 Mrd.Umsatz über organisches Wachstum, 10 Prozent durchschnittliche EBIT-Marge und 10Prozent durchschnittlicher ROCE über den Wirtschaftszyklus - sollen spätestens2024 erreicht werden.+++ÜBER DIE PALFINGER AGDas internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist derweltweit führende Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit über 11.600Mitarbeitern, 34 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- undServicenetzwerk mit über 5.000 Stützpunkten garantiert PALFINGER unmittelbareund optimale Kundennähe.Als Technologieführer strebt das Unternehmen danach, durch ökonomisch undökologisch zukunftsfähige Lösungen und Produkte den Unternehmenserfolg seinerPartner langfristig zu sichern. Auf Basis seiner breitgefächerten Modellpalettetreibt PALFINGER daher die Einsatzmöglichkeiten für Digitalisierung undKünstliche Intelligenz voran.Als globales Unternehmen mit starken regionalen Wurzeln ist PALFINGER davonüberzeugt, dass nachhaltiges Denken und Handeln maßgeblich zum wirtschaftlichenErfolg beitragen. Aus diesem Grund übernimmt das Unternehmen soziale,ökologische und ökonomische Verantwortung entlang der gesamtenWertschöpfungskette.Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2020 einenUmsatz von 1,53 Mrd. Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter "News" auf der Internetseitewww.palfinger.ag, www.palfinger.com zur Verfügung.