EANS-News: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG /

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------kein StichwortWien - Österreichische Staatsdruckerei Holding AG: Geschäftsbericht 2017/18belegt erfolgreiches und ereignisreiches GeschäftsjahrÖsterreichische Staatsdruckerei (OeSD) präsentiert Geschäftsbericht 2017/18:OeSD stärkt Basis für künftiges Geschäft und setzt stabile Entwicklung fort:Nationalratswahl und Mega-Passjahr 2017 erfolgreich bewältigt - ersteVerkaufserfolge der Innovations-Tochter youniqx Identity AGDas Geschäftsjahr 2017/18 war für die OeSD ereignis- und erfolgreich. "Wir habenalle Herausforderungen bestens bewältigt und neue Chancen genutzt - und dafürmöchte ich mich ganz besonders bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiternbedanken", bilanziert Vorstandsvorsitzender Robert Schächter.Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um EUR 2,1 Mio. auf EUR 46,8 Mio. Auchdas operative Ergebnis vor Steuern legte um EUR 1,4 Mio. auf EUR 8,8 Mio. zu.Aufgrund einer Rückstellung für mögliche Körperschaftssteuerzahlungen beträgtder Jahresgewinn EUR 3,3 Mio. gegenüber EUR 5,8 Mio. im Vorjahr.Highlights auf einen BlickDie Staatsdruckerei meisterte das Mega-Passjahr 2017 souverän. Da in Österreich2006 der elektronische Reisepass, sowie im Jahr 2009 der Kinderpass mit Chipeingeführt worden waren, verloren im Geschäftsjahr überdurchschnittlich vieleReisepässe ihre Gültigkeit. Schächter: "In enger Kooperation mit denösterreichischen Behörden konnte die Nachfragespitze in der gewohnt hohenQualität bei rascher Lieferzeit bewältigt werden."Die Staatsdruckerei gewann die Ausschreibung über die Produktion derWahldrucksorten für die österreichischen Bundeswahlen bis 2022. In kurzer Fristwurde dieser sensible Auftrag für die Nationalratswahl im Oktober 2017 beihöchster Kundenzufriedenheit abgewickelt.Das Geschäft für die innovativen Produkte MIA und MICK wurde auf dieneugegründete youniqx Identity AG übertragen. Die Innovationsspezialistenkonnten 2017 bereits die ersten Verkaufserfolge verzeichnen. Mit der EuropeanTrust Services GmbH verfügt die OeSD nun auch über ein konzerninternes TrustCenter.Im Dezember 2017 konnte auch das Eintreibungsverfahren aufgrund desSchiedsgerichtsurteils der Internationalen Handelskammer gegen die RepublikKosovo positiv abgeschlossen werden. Im Dezember 2017 bezahlte die RepublikKosovo EUR 4,9 Mio. an die OeSD.Dividendenpolitik wird fortgesetzt, Basis für künftiges Geschäft gestärktDas starke operative Ergebnis und der hohe Cash Flow des Geschäftsjahreserlauben die Fortsetzung der bisherigen Dividendenpolitik. Der Vorstand wird inder Hauptversammlung eine Dividende von EUR 0,52 pro Aktie vorschlagen. Diesentspricht einer Dividende von 3% bezogen auf den Stichtagskurs zum 31.03.2018.Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen die Republik Österreich wegen derdirekten Vergabe von Leistungen an den OeSD-Konzern sieht das Unternehmengelassen: "Auf Basis der hohen Kundenzufriedenheit und unseres Know-hows sehenwir uns auch für eine EU-weite Ausschreibung bestens gerüstet. Wir sindüberzeugt, auch weiterhin als Partner der Republik Österreich tätig zu werden",so Schächter.Stabilität, Werterhaltung und Wettbewerbsfähigkeit bleiben für dieÖsterreichische Staatsdruckerei weiterhin die wichtigstenunternehmenspolitischen Ziele. Vorstandsvorsitzender Robert Schächter: "Mit denLeistungen im Geschäftsjahr 2017/18 haben wir erneut die Basis für unserzukünftiges Geschäft gestärkt."Die wichtigsten Konzernkennzahlen im Überblick:______________________________________________________________________________|._________________|__________________.|____________2017/18|____________2016/17||Umsatzerlöse______|_______________TEUR|_____________46.778|_____________44.669||Exportanteil______|__________________%|______________10,7%|_______________7,3%||EBITDA____________|_______________TEUR|_____________11.239|______________9.797||Betriebsergebnis | TEUR| 9.280| 7.912||(EBIT)____________|___________________|___________________|___________________||Ergebnis vor | TEUR| 8.896| 7.482||Steuern___________|___________________|___________________|___________________||Periodenergebnis__|_______________TEUR|______________3.308|______________5.814||Kapitalstruktur___||Eigenkapital______|_______________TEUR|_____________22.260|_____________22.982||Eigenkapitalquote_|__________________%|______________38,5%|______________38,5%||Fremdkapital______|_______________TEUR|_____________35.562|_____________36.701||Fremdkapitalquote_|__________________%|______________61,5%|______________61,5%||Personalstand im | 148| 141||Durchschnitt______|___________________|___________________||Anzahl der | | | ||ausgegebenen | Stück| 7.500.000| 7.500.000||Aktien____________|___________________|___________________|___________________||davon Eigene ||Aktien____________||(Staatsdruckerei | | | ||Mitarbeiter | Stück| 592.500| 592.500||Privatstiftung und| | | ||Rückkauf)_________|___________________|___________________|___________________||Angaben_pro_Aktie_||Ultimokurs________|________________EUR|______________17,20|______________15,00||Periodenergebnis__|________________EUR|_______________0,48|_______________0,84||Dividende_________|________________EUR|______________0,52¹|_______________0,45|(1) Vorschlag für die Gewinnverwendung an die HauptversammlungAus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde auf eine geschlechtsspezifischeDifferenzierung wie z.B. Teilnehmer/Innen, verzichtet. Entsprechende Begriffegelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.Der gesamte Jahresfinanzbericht 2017/18 der Österreichische StaatsdruckereiHolding AG ist auf der Website des Unternehmens unter https://www.staatsdruckerei.at/investor-relations/berichte-publikationen/ abrufbar.Über die OeSD Gruppe:Die OeSD Gruppe ist ein österreichisches Hochsicherheitsunternehmen mitSchwerpunkt auf sicheren Identitäten. Die Produktpalette des internationaltätigen Komplettanbieters für ID-Services reicht vom Reisepass über sicheres E-Government bis zum elektronischen Ausweissystem. www.staatsdruckerei.at [http://www.staatsdruckerei.at/] / youniqx.com [http://youniqx.com]Rückfragehinweis:Mag. Mag. Helmut Lackner
Chief Financial Officer
Tel.: +43/1/206 66-208
lackner@staatsdruckerei.at

Emittent: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG
Tenschertstraße 7
A-1239 Wien
Telefon: +43 1 206 66
FAX: +43 1 206 66 100
Email: office@staatsdruckerei.at
WWW: www.staatsdruckerei.at
ISIN: AT00000OESD0