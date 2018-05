EANS-News: Österreichische Post AG / ÖSTERREICHISCHE POST Q1 2018: PAKETWACHSTUM KOMPENSIERTE BRIEFRÜCKGANG

Weitere Suchergebnisse zu "Österreichische Post":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Geschäftszahlen/BilanzWien -Umsatz- Umsatzanstieg um 0,4 % auf 490,6 Mio EUR- Paketwachstum (+12,9 %) kompensierte Briefrückgang (-3,5 %)Ergebnis- EBIT um 4,3 % auf 56,7 Mio EUR gesteigert- Ergebnis je Aktie von 0,62 EUR (+3,5 %)Cashflow und Bilanz- Ausgewiesener Cashflow durch Sonderzahlung BAWAG P.S.K. erhöht; operativerFree Cashflow (exkl. Sondereffekte) mit 55,1 Mio EUR auf Vorjahresniveau- Konservative Bilanzstruktur mit geringen FinanzverbindlichkeitenAusblick bestätigt- Stabilität bei Umsatz und Ergebnis angepeilt- Fokus auf Erweiterung der Kapazitäten und des LeistungsspektrumsDie Umsatzerlöse der Österreichischen Post verbesserten sich im ersten Quartal2018 um 0,4 % auf 490,6 Mio EUR. Einmal mehr zeigte sich die Beständigkeit derTrends im Brief- und Paketgeschäft: Das Wachstum im Paketgeschäft mit einemUmsatzanstieg von 12,9 % konnte den Rückgang der Umsatzerlöse von 3,5 % in derDivision Brief, Werbepost & Filialen kompensieren. Der Anteil der DivisionBrief, Werbepost & Filialen am Konzernumsatz der Österreichischen Post mit einemUmsatz von 359,6 Mio EUR im ersten Quartal 2018 beträgt 73,1 %. DerUmsatzrückgang war im Wesentlichen auf drei Gründe zurückzuführen: Demgrundsätzlichen Rückgang adressierter Briefe durch die elektronischeSubstitution, einem geringeren Werbeumsatz im ersten Quartal 2018 verglichen mitdem starken Werbegeschäft im ersten Quartal des Vorjahres sowie dem strukturellrückläufigen Finanzdienstleistungsgeschäft. Umsatzerhöhend wirkten Zusatzumsätzedurch Wahlen in den Bereichen Briefpost & Mail Solutions, sowie Werbe- undMedienpost.Die Division Paket & Logistik erwirtschaftete mit 132,2 Mio EUR imBerichtszeitraum einen Anteil von 26,9 % am Konzernumsatz mit einem weiterhinpositiven Trend. Das Wachstum von 12,9 % war primär vom organischenMengenwachstum in Österreich getrieben. Der Paketbereich profitiert von einemdynamischen Marktwachstum durch den anhaltenden Online-Shopping-Trend. Die damitverbundene Wettbewerbsintensität und der Preisdruck bleiben weiterhin hoch. "Wirsind optimistisch, unsere starke Wettbewerbsposition in diesem hart umkämpftenMarkt - aufgrund der ausgezeichneten Zustellqualität und des breiten Angebots anindividuellen Kundenlösungen - weiterhin gut behaupten zu können", soGeneraldirektor DI Dr. Georg Pölzl. "Um das stark wachsende Paketvolumen auchzukünftig zu meistern, starteten wir ein Kapazitätserweiterungsprogramm."Mittelfristig soll die Sortierleistung auf 100.000 Pakete pro Stunde mehr alsverdoppelt werden. Zudem wird die Ausweitung des Serviceangebots mitSelbstbedienungs- und Online-Lösungen, die den Paketversand und -empfang nocheinfacher und bequemer machen, kontinuierlich vorangetrieben.Aber auch im Briefbereich ist die Österreichische Post gefordert, ihrLeistungsangebot an aktuelle Kundenbedürfnisse anzupassen. Der Basistrend derletzten Jahre setzte sich mit einem Volumensrückgang beim klassischenadressierten Brief von etwa 5 % auch im ersten Quartal 2018 fort. Umso wichtigerist es daher, die hohen Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten und dasProduktangebot auszubauen, physische Angebote ebenso wie elektronische. Soerweitert die Österreichische Post mit 1. Juli 2018 ihre Produktpalette mit derEinführung eines neuen Briefproduktes im Universaldienst. Das neue Produkt- undTarifmodell bietet, dem internationalen Trend folgend, die Wahlmöglichkeitzwischen zeitkritischen und nicht zeitkritischen Sendungen. Zusätzlich zur PRIOVariante für die Zustellung am nächsten Tag wird eine ECO Zustellung innerhalbvon 2-3 Tagen und eine ECO BUSINESS Leistung für die Zustellung innerhalb von 4-5 Tagen angeboten. Auch der Umsatz mit Werbesendungen war im ersten Quartalrückläufig. Der Rückgang ist allerdings größtenteils auf das starke ersteQuartal im Vorjahr zurückzuführen. Durch den frühen Ostertermin im heurigen Jahrfiel die schwache Werbephase der Karwoche in das erste Quartal, im Vorjahr fieldiese Phase ins zweite Quartal.Auf Basis der guten Umsatzentwicklung und gepaart mit konsequenterKostendisziplin lag das Konzern-EBIT mit 56,7 Mio EUR um 4,3 % über dem Niveaudes Vorjahres. Positiv wirkte sich die Intensivierung der Logistiksynergienzwischen den Divisionen Brief, Werbepost & Filialen und Paket & Logistik aus.Mit 3. Mai 2018 wurde eine Dividende in Höhe von 2,05 EUR je Aktieausgeschüttet. Damit zeigte die Österreichische Post einmal mehr ihre klareKapitalmarktpositionierung als verlässlicher Dividendentitel. "Kern unsererstrategischen Aktivitäten sind Verlässlichkeit und Beständigkeit gegenüber denEigentümern und sonstigen Stakeholdern unseres Unternehmens - und dieseneingeschlagenen Weg wollen wir auch weiter fortsetzen", so Generaldirektor DIDr. Georg Pölzl. Daher peilt die Österreichische Post für das Gesamtjahr 2018sowohl in Bezug auf den Umsatz als auch auf das operative Ergebnis eine stabileEntwicklung auf dem Niveau des Vorjahres an. "Wir wollen unserer Positionierungals zuverlässiges Unternehmen auch in Zukunft treu bleiben. Im Sinne derKundenorientierung steht die Qualität unserer Leistungserbringung weiterhin imFokus unseres unternehmerischen Handelns", ergänzt Pölzl.Die Vollversion des Ausblicks sowie Detailinformationen (Auszüge) aus demLagebericht Q1 2018 finden Sie ab Seite 4. Der komplette Bericht ist im Internetunter www.post.at/ir --> Reporting verfügbar.KENNZAHLENVeränderungMio EUR Q1 20171 Q1 2018 % Mio EURUmsatzerlöse 488,7 490,6 0,4% 2,0Brief, Werbepost & Filialen 372,6 359,6 -3,5% -13,0Paket & Logistik 117,1 132,2 12,9% 15,2Corporate/Konsolidierung -1,0 -1,2 -17,3% -0,2Sonstige betriebliche 14,8 34,6 >100% 19,9ErträgeMaterialaufwand und Aufwand -99,9 -103,9 -4,0% -4,0für bezogene LeistungenPersonalaufwand -263,0 -274,0 -4,2% -11,0Sonstige betriebliche -62,3 -70,3 -12,9% -8,0AufwendungenErgebnis aus nach derEquity-Methode bilanzierten -0,5 -0,6 -12,5% -0,1FinanzanlagenEBITDA 77,7 76,5 -1,6% -1,3Abschreibungen -23,4 -19,8 15,5% 3,6EBIT 54,4 56,7 4,3% 2,3Brief, Werbepost & Filialen 74,0 73,6 -0,6% -0,4Paket & Logistik 9,4 10,9 15,6% 1,5Corporate/Konsolidierung -29,1 -27,8 4,5% 1,3Sonstiges Finanzergebnis -0,1 1,7 >100% 1,8Ergebnis vor Steuern 54,2 58,4 7,7% 4,2Ertragsteuern -13,8 -16,5 -19,7% -2,7Periodenergebnis 40,4 41,8 3,5% 1,4Ergebnis je Aktie (EUR)2 0,60 0,62 3,5% 0,02Cashflow aus 61,8 175,9 >100% 114,1GeschäftstätigkeitInvestitionen in Sachanlagen -14,8 -41,0 <-100% -26,2(CAPEX)Free Cashflow 30,2 134,2 >100% 104,0Operativer Free Cashflow3 55,2 55,1 -0,2% -0,11 Anpassung der Umsatzerlöse in der Segmentberichterstattung2 Unverwässertes Ergebnis je Aktie, bezogen auf 67.552.638 Stück Aktien3 Q1 2018: Free Cashflow vor Akquisitionen/Wertpapieren und Growth CAPEX,abzüglich Sondereffekte iHv 95,9 Mio EUR in Folge der Beendigung derZusammenarbeit mit BAWAG P.S.K.; Q1 2017: Free Cashflow vor Akquisitionen/Wertpapieren und neuer UnternehmenszentraleAUSZÜGE AUS DEM KONZERN-LAGEBERICHT:UMSATZENTWICKLUNG IM DETAILDie Umsatzerlöse der Österreichischen Post verbesserten sich im ersten Quartal2018 um 0,4 % auf 490,6 Mio EUR. Einmal mehr zeigte sich die Beständigkeit derTrends im Brief- und Paketgeschäft: Das Wachstum im Paketgeschäft mit einemUmsatzanstieg von 12,9 % konnte den Rückgang der Umsatzerlöse von 3,5 % in derDivision Brief, Werbepost & Filialen kompensieren. Der Anteil der DivisionBrief, Werbepost & Filialen am Konzernumsatz der Österreichischen Post beträgt73,1 %. Der Umsatzrückgang im ersten Quartal war im Wesentlichen auf drei Gründezurückzuführen: Dem grundsätzlichen Rückgang adressierter Briefe durch dieelektronische Substitution, einem geringeren Werbeumsatz im ersten Quartal 2018verglichen mit dem starken Werbegeschäft im ersten Quartal des Vorjahres sowiedem strukturell rückläufigen Finanzdienstleistungsgeschäft. Umsatzerhöhendwirkten Zusatzumsätze durch Wahlen von 2,3 Mio EUR in den Bereichen Briefpost &Mail Solutions, Werbe- und Medienpost, während es in der Vergleichsperiode desVorjahres keine Umsatzbeiträge aus Wahlen gab. Die Division Paket & Logistikerwirtschaftete im Berichtszeitraum einen Anteil von 26,9 % am Konzernumsatz miteinem weiterhin positiven Trend. Das Wachstum von 12,9 % war primär vomorganischen Mengenwachstum in Österreich getrieben.Der Umsatz der Division Brief, Werbepost & Filialen von 359,6 Mio EUR stammte zu56,2 % aus dem Bereich Briefpost & Mail Solutions, zu 27,8 % aus Werbepost undzu 8,9 % aus Medienpost, also der Zustellung von Zeitungen und Magazinen. Zudemwurden 7,0 % des Umsatzes mit Filialdienstleistungen erwirtschaftet. Im BereichBriefpost & Mail Solutions lag der Umsatz mit 202,2 Mio EUR im ersten Quartal2018 um 2,1 % unter dem Niveau des Vorjahres. Die rückläufige Volumenentwicklunginfolge der Substitution von Briefen durch elektronische Kommunikationsformensetzte sich fort, der Basistrend der Volumenentwicklung in der Berichtsperiodelag bei etwa minus 5 %. Umsatzmindernd wirkten der Segmentwechsel derkroatischen Tochtergesellschaft Weber Escal d.o.o., die seit 1. Jänner 2018 inder Division Paket & Logistik dargestellt wird und der Rückzug aus demBriefgeschäft in Südost- und Osteuropa. Umsatzerhöhend wirkten neueDienstleistungen rund um den klassischen Brieftransport. Der Bereich MailSolutions verzeichnete Zuwächse in der Dokumentenlogistik und imOutputmanagement. Der Bereich Werbepost erzielte einen Umsatz von 100,0 Mio EURim ersten Quartal 2018. Der Rückgang von 5,6 % ist größtenteils auf das starkeerste Quartal im Vorjahr zurückzuführen. Durch den frühen Ostertermin imheurigen Jahr fiel die schwache Werbephase der Karwoche in das erste Quartal, imVorjahr fiel diese Phase ins zweite Quartal. Ebenso umsatzmindernd wirkte derRückzug aus dem südost- und osteuropäischen Werbegeschäft. Der Umsatz mitMedienpost verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 % auf 32,2 Mio EUR.Die Umsätze aus Filialdienstleistungen reduzierten sich in den ersten dreiMonaten 2018 um 12,0 % auf 25,2 Mio EUR. Gemäß der Vereinbarung mit demBankpartner BAWAG P.S.K. erfolgt eine schrittweise Entflechtung der Kooperationim Wesentlichen bis Ende 2019. Der Umsatz mit Beratungsleistungen wird dabeikontinuierlich reduziert, die Schaltertransaktionen bleiben bestehen.Der Umsatz der Division Paket & Logistik verbesserte sich im ersten Quartal 2018um 12,9 % von 117,1 Mio EUR auf 132,2 Mio EUR. Der Umsatzbasistrend in denersten drei Monaten 2018 ist somit weiter zweistellig. In der Berichtsperiodeumsatzerhöhend wirkte der Segmentwechsel der kroatischen TochtergesellschaftWeber Escal d.o.o. mit 1. Jänner 2018, die in der Vergleichsperiode desVorjahres noch in der Division Brief, Werbepost & Filialen erfasst wurde.Bereinigt um die Weber Escal d.o.o. erhöhte sich der Umsatz der Division Paket &Logistik um 10,8 %. Das starke Wachstum im Paketgeschäft ist vor allem auf denanhaltenden E-Commerce-Trend zurückzuführen, der zu einem deutlichen Anstieg beiPrivatkundenpaketen führte. Die Österreichische Post konnte auch in dieserBerichtsperiode am Marktwachstum partizipieren. Es herrscht weiterhin intensiverWettbewerb, gleichzeitig nehmen die Anforderungen hinsichtlich Qualität undZustellgeschwindigkeit sowie der Preisdruck zu. Eine Betrachtung nach Regionenzeigt, dass in den ersten drei Monaten 80,8 % der Divisionsumsätze in Österreicherzielt wurden, 19,2 % der Umsätze entfielen auf Tochter-gesellschaften inSüdost- und Osteuropa. In Österreich wurde im ersten Quartal 2018 einUmsatzanstieg von 13,1 % erzielt. Für den wettbewerbsintensiven Raum Südost- undOsteuropa wurde in den ersten drei Monaten ein Umsatzplus von 12,3 %ausgewiesen, wobei davon 2,6 Mio EUR auf den Segmentwechsel der Weber Escald.o.o., Kroatien, entfielen.AUFWANDS- UND ERGEBNISENTWICKLUNGBezogen auf die Umsatzerlöse der Österreichischen Post sind die größtenAufwandspositionen der Personalaufwand (55,8 %), der Materialaufwand und Aufwandfür bezogene Leistungen (21,2 %) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen (14,3%), denen sonstige betriebliche Erträge gegenüberstehen.Der Personalaufwand stieg im ersten Quartal 2018 in Summe um 4,2 % auf 274,0 MioEUR. Der darin inkludierte operative Personalaufwand blieb mit 247,6 Mio EURleicht unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Stetige Effizienzsteigerungen undstruktureller Umbau machten es möglich, kollektivvertraglicheGehaltssteigerungen zu kompensieren. Zusätzlich zu den operativen Personalkostenumfasst der Personalaufwand der Österreichischen Post auch diverse nicht-operative Personalaufwendungen wie Abfertigungen und Rückstellungsveränderungen,die primär auf die spezifische Beschäftigungssituation beamteter Mitarbeiter derÖsterreichischen Post zurückzuführen sind. Im ersten Quartal 2018 war der nicht-operative Personalaufwand höher als in der Vergleichsperiode des Vorjahrs. Dengrößten Anteil bildeten Rückstellungen für die Redimensionierung imFinanzdienstleistungsbereich in Höhe von 22,1 Mio EUR.Der Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen erhöhte sich um 4,0 %auf 103,9 Mio EUR, primär bedingt durch vermehrte Transportaufwendungenhervorgerufen durch die gestiegenen Paketmengen.Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 12,9 % auf 70,3 MioEUR. Dieser Anstieg ist vor allem auf höhere Instandhaltungs-, IT- undBeratungsaufwendungen zurückzuführen.Die sonstigen betrieblichen Erträge betrugen im ersten Quartal 2018 34,6 Mio EURnach 14,8 Mio EUR im Vorjahr. Darin inkludiert ist ein Einmalertrag in Höhe von20,1 Mio EUR als pauschale Abgeltung seitens des Bankpartners BAWAG P.S.K. fürdie Verkürzung der Vertragsdauer.Das Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen enthältanteilige Periodenergebnisse von Gemeinschaftsunternehmen und assoziiertenUnternehmen und belief sich auf minus 0,6 Mio EUR.Ergebnisseitig zeigt sich ein stabiles bis leicht positives Bild. Das EBITDA lagmit 76,5 Mio EUR leicht unter dem Vergleichswert des Vorjahrs, das entsprichteiner EBITDA-Marge von 15,6 %. Die Abschreibungen lagen mit 19,8 Mio EUR um 3,6Mio EUR unter dem Vorjahr. Während in der Berichtsperiode keine Wertminderungendurchgeführt wurden, fielen in der Vergleichsperiode des VorjahresWertminderungen im Ausmaß von 5,4 Mio EUR an. Das EBIT in Höhe von 56,7 Mio EURverbesserte sich um 4,3 % gegenüber dem Vorjahr. Die EBIT-Marge betrug 11,6 %.Das sonstige Finanzergebnis von 1,7 Mio EUR inkludierte einen positiven Beitragvon 3,8 Mio EUR an Beschwerdezinsen aus der Rückforderung der in Vorperiodenbezahlten Lohnnebenkosten. Somit ergab sich nach Abzug der Ertragssteuern von16,5 Mio EUR ein Periodenergebnis von 41,8 Mio EUR (+3,5 %). Das Ergebnis proAktie betrug 0,62 EUR.Nach Divisionen betrachtet, verzeichnete die Division Brief, Werbepost &Filialen in den ersten drei Monaten 2018 bei einem Umsatzrückgang von 13,0 MioEUR lediglich geringe Einbußen im Ergebnis. Das EBITDA lag bei 78,6 Mio EUR (-4,3 %), das EBIT bei 73,6 Mio EUR (-0,6 %). Positiv wirkten effizienzsteigerndeMaßnahmen ebenso wie die vermehrte Zustellung von Paketen und Päckchen über dieBrieflogistik. Die Division Paket & Logistik zeigte Wachstum bei hohemWettbewerbsdruck und erwirtschaftete ein EBITDA von 13,6 Mio EUR (-7,7 %) undein EBIT von 10,9 Mio EUR (+15,6 %) im ersten Quartal 2018. Das Kerngeschäft derDivision Corporate ist die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und das Online-Innovationsmanagement. Darüber hinaus erbringt die Division Corporate nicht-operative Dienstleistungen, wie sie typischerweise für Zwecke der Verwaltung undSteuerung eines Konzerns erbracht werden. Diese Tätigkeiten umfassen unteranderem die Verwaltung der Konzernimmobilien, die Erbringung von IT-Dienstleistungen sowie die Administration des Post Arbeitsmarktes. Das EBIT derDivision Corporate (inkl. Konsolidierung) verbesserte sich um 4,5 % auf minus27,8 Mio EUR.CASHFLOW UND BILANZDer Cashflow aus dem Ergebnis lag im ersten Quartal 2018 bei 107,4 Mio EUR nach74,1 Mio EUR in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Der Cashflow ausGeschäftstätigkeit erreichte in der Berichtsperiode 175,9 Mio EUR nach 61,8 MioEUR im Vorjahr. Dieser Anstieg ist auf eine Sonderzahlung der BAWAG P.S.K. inHöhe von 107,0 Mio EUR in Folge der Beendigung der Zusammenarbeitzurückzuführen. Abzüglich der in der Berichtsperiode erbrachtenFinanzdienstleistungen in Höhe von 11,1 Mio EUR ergeben sich Sondereffekte imCashflow von 95,9 Mio EUR und somit ein vergleichbarer Cashflow ausGeschäftstätigkeit von 80,0 Mio EUR. Der Cashflow aus Investitionstätigkeiterreichte in den ersten drei Monaten 2018 einen Wert von minus 41,7 Mio EUR nachminus 31,6 Mio EUR in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Dieser Anstiegresultierte aus Zahlungen für den Erwerb von Sachanlagen (CAPEX), die im erstenQuartal 2018 mit 41,0 Mio EUR über dem Wert des Vorjahres von 14,8 Mio EURlagen. Die Differenz ist vor allem auf Zahlungen für Investitionen imZusammenhang mit dem Kapazitätserweiterungsprogramm der Österreichischen Postzurückzuführen, die in der aktuellen Berichtsperiode in Summe 16,2 Mio EURbetrugen. Der operative Free Cashflow (exkl. Sondereffekte) lag mit 55,1 Mio EURauf dem Niveau der Vergleichsperiode im Vorjahr.Die Österreichische Post setzt auf eine konservative Bilanz- undFinanzierungsstruktur. Dies zeigt sich an der hohen Eigenkapitalquote, dengeringen Finanzverbindlichkeiten und der soliden Zahlungsmittelveranlagung mitmöglichst geringem Risiko. Das Eigenkapital des Österreichischen Post Konzernslag per 31. März 2018 bei 746,3 Mio EUR, dies ergibt eine Eigenkapitalquote von42,0 %. Die Analyse der Finanzpositionen des Unternehmens zeigt einen hohenBestand an Finanzmitteln. Hierzu zählen Zahlungsmittel undZahlungsmitteläquivalente in Höhe von 423,9 Mio EUR sowie Wertpapiere in Höhevon 79,8 Mio EUR. Diesen Finanzmitteln stehen Finanzverbindlichkeiten vonlediglich 7,3 Mio EUR gegenüber.AUSBLICK 2018 UNVERÄNDERTDie Entwicklungen des ersten Quartals bestätigen die Einschätzungen derÖsterreichischen Post zur prognostizierten Geschäftsentwicklung 2018. DieVolumenentwicklungen im Brief-, Werbe- und Paketmarkt sollten den Trends derletzten Quartale folgen. Im Bereich des klassischen adressierten Briefs ist auchweiterhin mit stetigen Volumensrückgängen von etwa 5 % p.a. zu rechnen, währendim Bereich der Werbesendungen stärkere Volatilität in den Quartalsenwicklungenerwartet wird. Im Paketbereich steigen die Mengen kontinuierlich. Getragen vonOnline-Shopping-Zuwächsen ist von zweistelligem Wachstum für Privatkundenpaketeauszugehen.Für das Geschäftsjahr 2018 geht die Österreichische Post auch weiterhin voneiner stabilen Umsatzentwicklung im Konzern aus (Umsatz 2017: 1.938,9 Mio EUR).Die aktuellen Planungsprämissen bleiben bestehen - insbesonders der Rückgang beiadressierten Briefen ist ein nationaler und internationaler Trend. Ein weitererWandel in den Kundenbedürfnissen ist die zunehmende Wahlfreiheit fürdifferenzierte Zustellgeschwindigkeiten von Briefen und Paketen. Bereits in 19Ländern Europas wurde dieser Umstand berücksichtigt und ein Leistungsangebotgeschaffen, das zwischen zeitkritischen und nicht zeitkritischen Sendungenunterscheidet. Auch die Österreichische Post wird per 1. Juli 2018 diegesetzlichen Möglichkeiten des Universaldienstes nützen und ihr Leistungsangeboterweitern. Das neue Produkt- und Tarifmodell bietet die Wahlmöglichkeit zwischenzeitkritischen (z.B. Dokumente, dringende Briefe und Pakete) und nichtzeitkritischen Sendungen (z.B. Telefonrechnungen, Kontoauszüge). Betrachtet manetwa den Standardbrief mit 20g (z.B. Kuvert C5), so haben Versender ab Juli 2018drei Wahlmöglichkeiten: Zusätzlich zur PRIO Variante für die Zustellung amnächsten Tag um 0,80 EUR gibt es dann im Universaldienst eine ECO Zustellunginnerhalb von 2-3 Tagen um 0,70 EUR. Darüber hinaus wird außerhalb desUniversaldienstes eine ECO BUSINESS Leistung angeboten um 0,65 EUR innerhalb von4-5 Tagen.Im Filialnetz erfolgt in den nächsten Quartalen eine Entflechtung derFinanzdienstleistungs-Kooperation mit dem aktuellen Bankpartner BAWAG P.S.K. BisEnde 2019 werden Beratungsleistungen schrittweise redimensioniert, das Angebotan Schaltertransaktionen bleibt bis dahin unverändert. Mittelfristig soll dasFinanzdienstleistungsgeschäft weiterhin ein Bestandteil der Geschäftstätigkeitder Österreichischen Post bleiben, Gespräche mit alternativenFinanzdienstleistungspartnern werden geführt.Im Paketgeschäft werden zweistellige Wachstumsraten angepeilt, wobei durch dasaktuelle Marktwachstum jedoch mit intensiverem Wettbewerb, stärkerem Preisdruckoder einer partiellen Eigenzustellung einzelner Großversender zu rechnen ist.Hinsichtlich der Ertragsentwicklung verfolgt die Österreichische Post im Jahr2018 weiterhin das Ziel der Stabilität im operativen Ergebnis (EBIT 2017: 207,8Mio EUR). Um die Effizienz in allen Leistungsbereichen weiter zu erhöhen,optimiert die Österreichische Post laufend ihre Strukturen und Prozesse. Trotzder rückläufigen Volumenentwicklung rechnet das Unternehmen mit einer gutenAuslastung der Brieflogistik, da durch die gemeinsame Zustellung von Briefen undPaketen Kapazitäten effizienter genutzt werden. Demgegenüber ist dieÖsterreichische Post gefordert, den Herausforderungen eines redimensioniertenFinanzdienstleistungsgeschäfts zu begegnen.Die Österreichische Post wird weiterhin konsequent in Effizienzsteigerung undServicequalität an der Kundenschnittstelle investieren. Vor dem Hintergrund desanhaltenden Marktwachstums im Bereich der Privatkundenpakete werden Maßnahmengetroffen, um die Sortierleistung innerhalb der nächsten vier Jahre zuverdoppeln. So sind mittelfristig steigende Investitionen im BereichPaketlogistik in Österreich vorgesehen. Neben den laufenden Basis-Investitionenim Kerngeschäft von rund 60 bis 70 Mio EUR pro Jahr sind in den nächsten Jahrenzusätzliche Wachstumsinvestitionen im Bereich Paketlogistik vorgesehen. Ziel istes, die bestehenden Sortierkapazitäten so rasch wie möglich zu erweitern und imJahr 2018 mindestens 50 Mio EUR zu investieren. Darüber hinaus sindErweiterungen bzw. Zukäufe von Grundstücken möglich. Den erwirtschaftetenoperativen Cashflow wird die Österreichische Post somit wie bisher umsichtig undzielgerichtet für nachhaltige Zukunftsinvestitionen einsetzen.Rückfragehinweis:Österreichische Post AGDI Harald HagenauerLeitung Investor Relations, Konzernrevision & ComplianceTel.: +43 (0) 57767-30400harald.hagenauer@post.atMag. Ingeborg GratzerLeitung Presse & Interne KommunikationTel.: +43 (0) 57767-32010ingeborg.gratzer@post.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Österreichische Post AGRochusplatz 1A-1030 WienTelefon: +43 (0)57767-0FAX:Email: investor@post.atWWW: www.post.atISIN: AT0000APOST4Indizes: ATXBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Österreichische Post AG, übermittelt durch news aktuell