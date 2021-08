EANS-News: Oberbank AG / Oberbank im 1. Halbjahr 2021

Weitere Suchergebnisse zu "Oberbank":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------HalbjahresergebnisLinz - Erfreulicher Gewinnsprung durch starkes Dienstleistungsgeschäft undEquity-Ergebnis* Jahresüberschuss um nahezu 100 Mio. Euro gestiegen* Stabiles Zinsergebnis: Hohe Kreditnachfrage* Rückläufige Risikovorsorgen: Keine Insolvenzwelle absehbar* Provisionsergebnis deutlich gesteigert* Eigenkapital um 7,3 % gesteigert, Kernkapitalquote bei 17,7 %Linz, 26. August 2021. Die Oberbank hat die geschäftlichen Folgen von Coronaüberwunden und den Gewinn mehr als verdreifacht.Das Ergebnis des ersten Halbjahres 2021 zeigt die Stärke der Oberbank imoperativen Kundengeschäft. Das Zinsergebnis und das Provisionsergebnis zusammensind um 2,8 % gestiegen. Dies ist in erster Linie dem starken Geschäft imPrivate Banking zu verdanken, aber auch das Finanzierungsgeschäft konnte imharten Margen-Wettbewerb gut bestehen und das Kreditvolumen um beachtliche 6 %auf einen neuen Höchststand von insgesamt 18,0 Mrd. Euro heben.Die Oberbank hat somit die coronabedingten Marktverwerfungen und derenAuswirkungen auf die Bilanz mit gutem Erfolg überwunden.Dies zeigt sich nicht nur beim Jahresüberschuss, der um nahezu 100 Mio. Eurowuchs, sondern auch in der deutlichen Steigerung des Eigenkapitals um mehr als 7%. Ein wesentlicher Treiber der erfreulichen Ergebnisentwicklung war das At-Equity-Beteiligungsergebnis, das sich von -45,0 Mio. Euro zum Halbjahr desVorjahres um 88,8 Mio. Euro auf 43,8 Mio. Euro verbesserte.Firmenkundengeschäft und Wohnbaufinanzierungen mit kontinuierlichem WachstumDie gute konjunkturelle Entwicklung spiegelt sich auch im starken Wachstum desKreditgeschäfts mit Unternehmen wider. Die Volumina derUnternehmensfinanzierungen stiegen um 5,1 % auf 14,1 Mrd. Euro. MaßgeblicheTreiber der Entwicklung waren die Investitionsprämie sowie auch der Boom imImmobiliengeschäft. Der Bestand der Wohnbaufinanzierungen konnte von 2.532 Mio.Euro um 238 Mio. Euro auf 2.770 Mio. Euro gesteigert werden. Dies entsprichteinem Plus von 9,4 %! 890 Mio. Euro davon sind nachhaltigenWohnbaufinanzierungen. Das Netto-Zinsergebnis (ohne At-Equity-Beteiligungsergebnis) lag im ersten Halbjahr 2021 mit 166,8 Mio. Euro lediglichum 1,8 % unter dem Vergleichswert des Vorjahres.Überproportional starker Anstieg des Dienstleistungsergebnisses in allenKategorienDie Verbesserung bei den Wertpapierprovisionen um 8,8 % auf 33,2 Mio. Euroführte zu einem deutlichen Anstieg des Ertrags aus Dienstleistungen. Zum starkenWachstum trugen insbesondere auch der Zahlungsverkehr +7,9 % auf 29,9 Mio. Euround der Auslandszahlungsverkehr +17,5 % auf 9,1 Mio. Euro bei. Dies ist auf diegute wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen und der Exporte zurückzuführen.Aufgrund der starken Nachfrage nach Finanzierungen stiegen auch dieKreditprovisionen um 18,6 % auf 21,2 Mio. Euro.Eigenkapital wiederum gestärkt, hohe KernkapitalquoteDas Eigenkapital konnte im Jahresabstand um 215 Mio. Euro gestärkt werden, zumHalbjahr 2021 betrug das Eigenkapital 3.159,0 Mio. Euro. Die Kapitalausstattungist mit 17,7 % Kernkapitalquote und 20,0 % Gesamtkapitalquote sowohl imösterreichischen als auch im europäischen Vergleich ausgezeichnet und beweistdie Stärke und die Stabilität der Oberbank.Wir erwarten für das Gesamtjahr eine gute Ergebnisentwicklung.Auf Basis der deutlichen Erholung sind wir für die Entwicklung des Ergebnissesder Oberbank zuversichtlich. Wir streben eine deutliche Verbesserung gegenüberdem Vorjahr an. Dies ist jedoch abhängig von der Entwicklung des Kredit- und desBewertungsrisikos. Derzeit gibt es keine Anzeichen für eine wesentlicheVerschlechterung.Rückfragehinweis:Oberbank AG, Abteilung SekretariatMag. Andreas Pachinger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 37460andreas.pachinger@oberbank.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Oberbank AGUntere Donaulände 28A-4020 LinzTelefon: +43(0)732/78 02-0FAX: +43(0)732/ 37555Email: sek@oberbank.atWWW: www.oberbank.atISIN: AT0000625108Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Oberbank AG, übermittelt durch news aktuell