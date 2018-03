EANS-News: Oberbank AG / Herausragende Bilanz 2017

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Geschäftszahlen/BilanzLinz -Zwtl.: Oberbank nach 8. Rekordjahr vor weiterem WachstumsschrittLinz/Salzburg/Wien, am 28. März 2018Die Oberbank AG, Linz, konnte auch im Jahr 2017 ihren kontinuierlichenWachstumskurs fortsetzen und verzeichnete das 8. Rekordjahr in Folge: DieBilanzsumme stieg um 8,7 Prozent auf 20,8 Mrd. EUR, das Zinsergebnis konnte um7,7 Prozent auf 387,5 Mio. EUR gesteigert werden und das Provisionsergebniswuchs um 7,4 Prozent auf 140,6 Mio. EUR. Der Verwaltungsaufwand hingegenverzeichnete einen Anstieg von lediglich 5,8 Prozent auf 266,2 Mio. EUR, sodassdie Cost-Income-Ratio, die wichtigste Kennzahl für die Effizienz einer Bank,erstmals unter die "Schallmauer" von 50 auf 49,9 Prozent sank. Derösterreichische Bankenmarkt weist im Durchschnitt eine Cost-Income-Ratio von 66Prozent auf.Das Betriebsergebnis konnte somit einen Anstieg von 9,5 Prozent auf 267,3 Mio.EUR verzeichnen, der Jahresüberschuss nach Steuern stieg um 10,6 Prozent auf200,5 Mio. EUR. Aufgrund der kontinuierlich verbesserten Ergebnis- undEigenkapitalentwicklung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlungeine Erhöhung der Dividende von 65 Eurocent auf 90 Eurocent je Aktie vor, diesentspricht einer Steigerung der Ausschüttung an die Aktionäre um nahezu 40Prozent."Das gute Ergebnis ist kein Strohfeuer", freut sich Generaldirektor FranzGasselsberger, "sondern der vorläufige Höhepunkt einer kontinuierlichenEntwicklung. Wir haben seit 2009 den Jahresüberschuss pro Jahr umdurchschnittlich 11,2 Prozent steigern können, weil wir diszipliniert undkonsequent unsere Wachstumsstrategie umsetzen. Die Oberbank ist für denWettbewerb gut gerüstet und wird den Wachstumskurs weiter fortsetzen."Erfolgsfaktoren 2017Die Treiber der guten Entwicklung im Geschäftsjahr 2017 waren in erster Liniedas starke Kreditwachstum, der Anstieg der betreuten Kundengelder, diehistorisch niedrigen Risikokosten sowie die Optimierung des Filialnetzes.Im Jahr 2017 stieg das Kreditvolumen um 7,1 Prozent auf 14,8 Mrd. EURüberdurchschnittlich stark an. Seit 2009 ist ein durchschnittlicher Anstieg umrund 5 Prozent pro Jahr zu verzeichnen, dies liegt deutlich über demösterreichischen Gesamtmarkt. Ein Drittel der Neuvergabe bewegt sich imVolumensbereich von 1-3 Mio. EUR, ein Anzeichen dafür, dass die Kreditnachfragenachhaltig ist. Die Kommerzkredite stiegen um 7,4 Prozent, die Privatkredite -insbesondere die Wohnbaukredite - um 6,1 Prozent. Besondere Expertise wurde imBereich der Tourismusfinanzierung aufgebaut: Das Marktgebiet der Oberbank weist250 Millionen Übernächtigungen pro Jahr aus, und der boomende Tourismus ist mithoher Anlagenintensität und regelmäßigen Innovations- undInvestitionserfordernissen eine jener Branchen, die am stärksten aufFremdkapital angewiesen ist.Die Kunden der Oberbank vertrauten der Bank um 10,6 Prozent mehr Mittel an alsim Jahr zuvor. Insgesamt betreut die Oberbank Vermögen in Höhe von 29,3 Mrd.EUR. Die Primäreinlagen betrugen zum Bilanzstichtag 13,4 Mrd. EUR (+3,0 %), dieKundendepots wiesen ein Volumen von 15,9 Mrd. EUR auf (+17,9 %).Trotz des starken Kreditwachstums der vergangenen Jahre blieben die Kosten fürdas Kreditrisiko weiterhin niedrig: der Anteil der notleidenden Kredite ging auf2,59 Prozent zurück, die Risikovorsorgen mussten lediglich mit 28,4 Mio. EURdotiert werden.Das Filialnetz der Oberbank wurde im Berichtsjahr weiter optimiert: In Wienwurden zwei Filialen eröffnet und der Stand auf 27 erhöht; In Ungarn wurden dreiFilialen zu den bestehenden neun Filialen hinzugefügt; in Prag wurde die 21.Filiale der Oberbank in der Tschechischen Republik eröffnet, während inOberösterreich die Konsolidierung des Filialnetzes durch Zusammenlegung von dreibenachbarten Filialen abgeschlossen wurde. Insgesamt verfügt die Oberbank zumBilanzstichtag in ihren Marktgebieten über 161 Filialen nach 159 im Jahr 2016.Die Filialen sind der stärkste Treiber des langfristigen Wachstums und einEckpfeiler des Geschäftsmodells der Oberbank.Fortsetzung der Expansion: Organisch wachsen - Regional expandierenAuf Basis der hervorragenden Kennzahlen und einer Kernkapitalquote von 17,03Prozent wird die Filialexpansion forciert und die Oberbank plant im Jahr 2018mit Baden-Württemberg und Sachsen zwei neue Marktregionen in Deutschland zuerschließen, um das organische Wachstum fortzusetzen. Alleine in Deutschlandwird die Oberbank im Jahr 2018 acht neue Filialen eröffnen und mit dann 35Filialen das dichteste Netz aller österreichischen Banken in der Bundesrepublikbetreiben. Auch in Wien und in Ungarn wird das Filialnetz weiter verdichtet.Für das Geschäftsjahr 2018 erwarten die Führungskräfte der Oberbank eineFortsetzung der guten Geschäftsentwicklung, allerdings, wie GeneraldirektorFranz Gasselsberger meint, "auch eine Rückkehr zur Normalität, was dasZinsniveau, die Risikokosten und die Volatilität an den Märkten betrifft. Unterdiesen Perspektiven wäre es ein schöner Erfolg, wenn die Oberbank im Jahr 2018das hervorragende Ergebnis von 2017 wiederholen könnte."