EANS-News: Oberbank AG / Halbjahresergebnis 2017

Bilanzsumme der Oberbank übersteigt erstmals die 20. Mrd. Euro - Grenze!Deutliche Zuwächse bei den Kundenkrediten und den Kundeneinlagen haben dieBilanzsumme der Oberbank um 7,1% / 1,3 Mrd. Euro auf 20.046,4 Mio. Euro steigenlassen. Damit setzt sich laut Generaldirektor Franz Gasselsberger der Trendfort, dass die Oberbank klar stärker wächst als der österreichische Gesamtmarkt.Zweistelliger Ergebniszuwachs vor und nach SteuernDie Oberbank hat im 1. Halbjahr 2017 den Überschuss vor Steuern (+ 17,5% auf123,1 Mio. Euro) und nach Steuern (+ 15,6% auf 101,6 Mio. Euro) klar gesteigert.Sehr gutes Zinsergebnis trotz EZB-NullzinspolitikDas operative Zinsergebnis stieg wegen des deutlich höheren Kreditvolumens um2,5% auf 156,7 Mio. Euro, das Equity-Ergebnis um 28,9 % auf 29,5 Mio. Euro.Das gesamte Zinsergebnis wuchs um 6,0% auf 186,1 Mio. an.Kreditrisiko weiter besonders günstigTrotz einer umsichtigen Vorsorgepolitik waren zuletzt mehr Vorsorgen aufzulösenals neu zu bilden. Damit ergab sich aus den Risikovorsorgen ein Ertrag von + 2,0Mio. Euro, nach 17,2 Mio. Euro Aufwand im 1. Halbjahr 2016.Dienstleistungsgeschäft deutlich verbessert, Provisionen + 7,0%Das Provisionsergebnis stieg um 7,0% auf 69,0 Mio. Euro. Die Zahlungsverkehrs-Provisionen stiegen um 5,7% auf 24,7 Mio. Euro, die WP-Provisionen um 10,9% auf22,0 Mio. Euro, die Kreditprovisionen um 3,4% auf 13,2 Mio. Euro.Konsequente Kostenpolitik, hervorragende Cost-income-ratioDer Verwaltungsaufwand war im 1. Halbjahr 2017 mit 127,1 Mio. Euro um 3,1%niedriger als im Vorjahr (Personalaufwand unverändert 77,1 Mio., Sachaufwand43,9 Mio. Euro / - 8,6%, Abschreibungen 6,1 Mio. Euro / - 2,5%).Daraus resultierte eine besonders günstige Cost-income-ratio von 51,2%.Als Gründe für den erneuten Erfolg führte Gasselsberger mehrere Punkte an.Ungebrochen starkes KreditwachstumDas Kreditvolumen wuchs seit Mitte 2016 um 6,9% auf 14,3 Mrd. Euroüberdurchschnittlich stark. Damit entwickelt sich die Oberbank beimKreditvolumen weiter besser als der österreichische Gesamtmarkt und derEuroraum.Kommerzkredite + 7,1%, Investitionsfinanzierungen + 8,4%!Die Kommerzkredite stiegen um 7,1% auf 11.385 Mio. Euro besonders deutlich an(Investitionsfinanzierungen 8.169 Mio. Euro / + 8,4%,Betriebsmittelfinanzierungen 3.216 Mio. Euro / + 3,9%). Als Gründe dafür nannteGasselsberger die Zuwächse in der Investitionsförderung (+ 17%) und derExportfinanzierung (+ 21%).Privatkredite + 6,1%, Wachstum klar stärker als im MarktZum Wachstum der Privatkredite um 6,1% auf 2.951 Mio. Euro trugen in ersterLinie die Wohnbaufinanzierungen mit einem Anstieg um 6,7% auf 2.647 Mio. Eurobei.Signifikanter Anstieg der betreuten KundengelderDie Kunden vertrauen der Oberbank Vermögen von 27,1 Mrd. Euro an (+ 6,9% oder1,75 Mrd. Euro). Die Primäreinlagen sind um 4,1% auf 13,2 Mrd. Euro gestiegen,die Wertpapiere auf den Kundendepots um 9,7% auf 13,9 Mrd. Euro.Aktuelle Themen abseits des Tagesgeschäftes"Lob" für die derzeitige RegierungAls besonders wichtige Leistungen der jetzigen Bundesregierung bezeichnete FranzGasselsberger die österreichischen Bemühungen um Erleichterungen bei derBankenregulierung (für kleine und mittelgroße Banken), die Abschaffung derBankenabgabe und die stärkere Förderung der Mitarbeiterbeteiligung30. August 2017: Eröffnung der erweiterten Oberbank-Zentrale in LinzVon Oktober 2014 bis März 2017 hat die Oberbank in die Erweiterung ihrerZentrale an der Linzer Donaulände knapp 70 Mio. Euro investiert und 23.000 m2Nutzfläche und 270 Parkplätze errichtet.Fotos zum Erweiterungsbau stehen unter https://www.oberbank.at/pressefotos zurVerfügung.Umgang mit OGH-Urteil (Negativzinsen, Rückvergütung)Bei der Oberbank ist die Rückvergütung bereits angelaufen. Die Umstellung derBerechnung auf die laut OGH korrekte Verzinsung erfolgte per 1.7.2017 und dieKunden wurden von der Rückerstattung verständigt, die bis Jahresende erfolgt.Betroffen sind bei der Oberbank ca. 23.000 Kreditnehmer mit einem Kreditvolumenvon 1,3 Mrd. Euro. Der Rückvergütungsbetrag beträgt ca. 6,3 Mio. Euro, dafürwurde bereits vollständig vorgesorgt.Rahmenabkommen mit dem IranDie Oberbank verhandelt seit eineinhalb Jahren über ein Rahmenabkommen fürKontrollbank-gedeckte Finanzierungen. Nach zahlreichen Gesprächen bei einerIran-Reise im März 2017 und weiteren Gesprächen vor Ort im Juni 2017 wurdenzuletzt abschließende Details des Abkommens ausverhandelt, im September oderOktober werden iranische Bankenvertreter zur Vertragsunterzeichnung in Linzerwartet.Zwtl.: Ausblick für das Gesamtjahr 2017 insgesamt positivDie Konjunktur hat sich zuletzt besser entwickelt als erwartet, dennoch siehtGasselsberger in einigen Bereichen Unsicherheiten: Die US-Konjunktur birgt wenigPotential für positive Überraschungen, Europas Unternehmen werden vom starkenEuro belastet und 2018 sind deutlich geringe Anleihekäufe der EZB zu erwarten.In diesem Umfeld agiert die Oberbank weiterhin offensiv: Beim Kreditvolumen istein einen Anstieg um rund 800 Mio. Euro budgetiert, in erster Linie bei denInvestitions- und Wohnbaufinanzierungen, bei den betreuten Kundenvermögen werdenebenfalls Zuwächse erwartet.Der Weg des organischen Wachstums wird 2017 fortgesetzt, mit je zweiFilialgründungen in Wien und Prag und vier in Ungarn.Beim Ergebnis soll der herausragende Wert des Vorjahres wieder erreicht odersogar leicht übertroffen werden.