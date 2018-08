EANS-News: Oberbank AG / Halbjahresergebnis

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Geschäftszahlen/BilanzLinz -Zwtl.: Oberbank erreicht 2018 das beste Halbjahresergebnis ihrer Geschichte* Bilanzsumme um 6,9 Prozent auf 21,4 Mrd. EUR erhöht* Betriebsergebnis um 15,1 Prozent auf 139,4 Mio. EUR gesteigert* Überschuss nach Steuern um 12,2 Prozent auf 114,0 Mio. EUR verbessert* Kreditvolumen um 8,7 Prozent auf 15,6 Mrd. EUR ausgeweitet* Filialeröffnungen in Deutschland im HerbstLinz, am 28. August 2018Bereits zum neunten Mal in Folge verbuchte die Oberbank AG ein Rekordergebnisbei ihren Halbjahreszahlen und steuert mit solidem Konjunkturwind im Rückenweiter auf Wachstumskurs. Angetrieben durch deutliche Zuwächse beiKundenkrediten und Kundeneinlagen erhöhte sich in den ersten sechs Monaten desGeschäftsjahres 2018 die Bilanzsumme von 20,1 Mrd. EUR um 6,9 Prozent auf 21,4Mrd. EUR und wächst damit signifikant stärker als der österreichischeGesamtmarkt.Das Betriebsergebnis stieg im selben Zeitraum von 121,1 Mio. EUR um 15,1 Prozentauf 139,4 Mio. EUR. Der Jahresüberschuss vor Steuern konnte gegenüber dem erstenHalbjahr des Vorjahres von 123,1 Mio. EUR um 9,0 Prozent auf 134,1 Mio. EURverbessert werden. Noch deutlicher wuchs der Jahresüberschuss nach Steuern -nämlich um 12,2 Prozent von 101,6 Mio. EUR auf 114,0 Mio. EUR.Die Oberbank erzielte diesen Wachstumsschub vor allem durch ein ansprechendesZinsergebnis sowie durch das weiterhin günstige Kreditrisiko. Aber auch dierisikolosen Erträge im Dienstleistungsgeschäft konnten im Berichtszeitraumspürbar gesteigert werden, so stieg das Provisionsergebnis von 69,0 Mio. EUR um14,7 Prozent auf 79,2 Mio. EUR. Mit zuletzt 28 Prozent haben dieDienstleistungserträge der Bank wie etwa Provisionen aus dem Zahlungsverkehr,Wertpapier-, Kredit- und sonstige Provisionen überdurchschnittlich zu denGesamterträgen beigetragen. Generaldirektor Franz Gasselsberger betonte: "Derstetige Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts ist ein wesentliches strategischesZiel, denn die risikolosen Provisionserträge stellen eine wichtige Ergänzung zumrisikobehafteten Kreditgeschäft dar."Gleichzeitig machte Gasselsberger deutlich, wie gut derzeit das Kreditgeschäftfür die Oberbank läuft, die im ersten Halbjahr 2018 das stärkste Kreditwachstumseit ihrer Gründung verzeichnete. Das Kreditvolumen wuchs von 14,3 Mrd. EUR um8,7 Prozent auf 15,6 Mrd. EUR. Fast 2,5 Mrd. EUR wurden in den ersten beidenQuartalen des Berichtsjahres an neuen Krediten vergeben - rund die Hälfte imVolumenbereich bis zu 3 Mio. EUR. "Dieses überproportionale Wachstum ist deshalbmöglich, weil wir nicht von Liquiditäts- oder Kapitalengpässen eingeschränktwerden", erklärte Gasselsberger.So stiegen im ersten Halbjahr besonders die Kommerzkredite von 11,4 Mrd. EUR um9,3 Prozent auf 12,4 Mrd. EUR an, wobei sich die Investitionsfinanzierungen von8,2 Mrd. EUR um 8,6 Prozent auf 8,9 Mrd. EUR erhöhten und dieBetriebsmittelfinanzierungen von 3,2 Mrd. EUR um 11,0 Prozent auf 3,6 Mrd. EURzulegten. Aber auch die Privatkredite wuchsen im Jahresabstand von 3,0 Mrd. EURum 6,6 Prozent auf 3,2 Mrd. EUR, hier ist unverändert die Wohnbaufinanzierungder Wachstumsmotor. Die NPL-Quote (Non-Performing-Loan), also der Anteil dernotleidenden Kredite am gesamten Kreditvolumen, ging im Jahresabstand von 2,44auf 2,41 Prozent nochmals leicht zurück.Konsequenz bewies die Oberbank neuerlich in ihrem Kostenmanagement: Die Cost-Income-Ratio reduzierte sich weiter von 51,2 Prozent im ersten Halbjahr 2017 auf50,9 Prozent im ersten Halbjahr 2018. Dieser im österreichischen undeuropäischen Vergleich günstige Wert konnte trotz eines von 127,1 Mio. EUR um13,7 Prozent auf 144,5 Mio. EUR gestiegenen Verwaltungsaufwands erreicht werden.Grund für den Anstieg war primär die Dotierung einer Rückstellung für dieMitarbeiterbeteiligungsstiftung in Höhe von 10 Mio. EUR. Die Oberbank wird imzweiten Halbjahr 2018 neben ihrem klassischen Aktienbeteiligungsprogramm fürMitarbeiter zusätzlich auch eine Mitarbeiterbeteiligungsstiftung gründen. Ohnediese Dotierung würde die Cost-Income-Ratio der Oberbank bei nur 47,4 Prozentliegen.Im zweiten Halbjahr 2018 wird die Oberbank wie bereits angekündigt erstmalig inden deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Sachsen voraussichtlich siebenneue Filialen gründen. Darüber hinaus sind auch weitere Filialeröffnungen inWien und Budapest geplant. Bereits im ersten Halbjahr 2018 wurde jeweils eineNiederlassung in Hessen und in Tschechien eröffnet. Mit insgesamt 10 bis 12Filialgründungen im Gesamtjahr 2018 wird die Oberbank mit rund 170 Filialen inihren Märkten vertreten sein.Im Hinblick auf die zweite Jahreshälfte 2018 geht die Oberbank weiterhin voneinem positiven Konjunkturumfeld aus, weist aber ebenso darauf hin, dassHandelshemmnisse, hohe notleidende Kredite der (südeuropäischen) Banken und dienach wie vor zu hohen Staatsschulden, vor allem in den Emerging Markets, Risikenbergen. "Diese Faktoren könnten zu einem Vertrauens- bzw. Stimmungsrückgangführen, zu einer Einschränkung der Investitionstätigkeit und letztlich dazu,dass sich auch das Kreditrisiko der Banken wieder normalisieren wird", hobGasselsberger hervor. Unter diesen Voraussetzungen wäre es "ein enormer Erfolg,das Rekordergebnis des Gesamtjahres 2017 in der laufenden Berichtsperiode erneutzu erreichen."Rückfragehinweis:Oberbank AGMag. Frank Helmkamp0043 / 732 / 7802 - 37247frank.helmkamp@oberbank.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Oberbank AGUntere Donaulände 28A-4020 LinzTelefon: +43(0)732/78 02-0FAX: +43(0)732/78 58 10Email: sek@oberbank.atWWW: www.oberbank.atISIN: AT0000625108, AT0000625132Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Oberbank AG, übermittelt durch news aktuell