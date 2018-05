EANS-News: Oberbank AG / Ermächtigungsbeschlüsse zum Aktienrückkauf

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------AktienrückkaufLinz - In der am 15. Mai 2018 abgehaltenen 138. Ordentlichen Hauptversammlungder Oberbank AG wurden zu den Tagesordnungspunkten 7, 8 und 9 folgendeErmächtigungsbeschlüsse zum Rückerwerb eigener Aktien gefasst:Tagesordnungspunkt 7:Beschlussfassung über den Widerruf der in der 136. ordentlichen Hauptversammlungvom 18. Mai 2016 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65Abs.1 Z 4 AktG im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung desVorstandes zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck des Angebotes an Arbeitnehmer,leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstandes oder Aufsichtsrates derGesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmens zum Erwerb gemäß § 65Abs. 1 Z 4 AktG bis zu 5% des Grundkapitals auf die Dauer von 30 Monaten ab demTag der Beschlussfassung der 138. ordentlichen Hauptversammlung.Tagesordnungspunkt 8:Beschlussfassung über den Widerruf der in der 136. ordentlichen Hauptversammlungvom 18. Mai 2016 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65Abs.1 Z 7 AktG im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung desVorstandes zum Erwerb eigener Aktien bis zu 5% des Grundkapitals auf die Dauervon 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der 138. ordentlichenHauptversammlung zum Zweck des Wertpapierhandels gemäß § 65 Abs. 1 Z 7 AktG.Tagesordnungspunkt 9:Beschlussfassung über den Widerruf der in der 136. ordentlichen Hauptversammlungvom 18. Mai 2016 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65Abs.1 Z 8 AktG im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung desVorstandes zum zweckneutralen Erwerb eigener Aktien bis zu 10% des Grundkapitalsgemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG auf die Dauer von 30 Monaten ab dem Tag derBeschlussfassung der 138. ordentlichen HauptversammlungRückfragehinweis:Oberbank AGMag. Gerald Straka0043 / 732 / 7802 - 37221gerald.straka@oberbank.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Oberbank AGUntere Donaulände 28A-4020 LinzTelefon: +43(0)732/78 02-0FAX: +43(0)732/78 58 10Email: sek@oberbank.atWWW: www.oberbank.atISIN: AT0000625108, AT0000625132Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Oberbank AG, übermittelt durch news aktuell