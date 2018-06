EANS-News: Oberbank AG / Covered Bond Emission

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------KapitalmaßnahmenLinz - Oberbank platziert erfolgreich Covered-Bond-Emission* Volumen EUR 300 Mio* Kupon 1,375% fix, Laufzeit 15 Jahre* AAA von Standard & PoorsLinz, am 6.6.2018Die Oberbank hat die Emission einer fundierten Bankschuldverschreibung unterihrem hypothekarischen Deckungsstock erfolgreich abgeschlossen. DieSchuldverschreibung wurde bei institutionellen Investoren vornehmlich inDeutschland und Österreich platziert. Trotz des herausfordernden Umfeldes, unteranderem auch wegen der politischen Unsicherheit in Italien, wurde die Anleihesehr gut gezeichnet und die Nachfrage belief sich auf mehr als 400 Mio. Euro.Die aufgenommenen Mittel wird die Oberbank einsetzen, um ihr seit Jahrenüberdurchschnittlich starkes Kreditwachstum langfristig und stabil zurefinanzieren. Der Generaldirektor der Oberbank AG, Dr. Franz Gasselsberger,zeigte sich mit der Überzeichnung und dem Platzierungserfolg sehr zufrieden:"Mit dieser Transaktion haben wir die Tür zum internationalen Kapitalmarktgeöffnet und wir werden in Zukunft bei Bedarf weitere Aktivitäten setzen."Die Oberbank wurde bei dieser Emission von der DZ Bank AG, von der UNICREDITBank und der Erste Group Bank AG begleitet.Disclaimer: Diese Pressemitteilung dient lediglich der Information der Medienüber eine abgeschlossene Transaktion.Rückfragehinweis:Oberbank AGMag. Stefan Haasbauer0043 / 732 / 7802 - 37429stefan.haasbauer@oberbank.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Oberbank AGUntere Donaulände 28A-4020 LinzTelefon: +43(0)732/78 02-0FAX: +43(0)732/78 58 10Email: sek@oberbank.atWWW: www.oberbank.atISIN: AT0000625108, AT0000625132Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Oberbank AG, übermittelt durch news aktuell