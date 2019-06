EANS-News: Oberbank AG /

Weitere Suchergebnisse zu "Oberbank":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------AktienrückkaufLinz -Veröffentlichung des Beschlusses der Oberbank AG über die beabsichtigteVeräußerung eigener AktienVeröffentlichung gemäß § 119 Abs. 7 und 9 BörseG 2018 iVm §§ 2, 4 und 5VeröffentlichungsV 2018Der Vorstand der Gesellschaft hat am 17.Juni 2019 beschlossen,(1) von den im Zuge des Aktienrückerwerbsprogramms in Stammaktien 2019erworbenen eigenen 51.723 Stück Stammaktien, 51.723 Stück Stammaktien und zwar49.908 Stück an die Mitarbeiter (inklusive Vorstand) im Zuge derMitarbeiteraktion 2019, 1.300 Stück an den Vorstand im Wege derVorstandsvergütung in Aktien gem. § 39b BWG gemäß der Sitzung desVergütungsausschusses des Aufsichtsrates der Oberbank AG vom 19.03.2019 und 515Stück für Mitarbeiterremunerationen zu veräußern bzw zu übertragen;(2) von den im Zuge des Aktienrückerwerbsprogramms in Vorzugsaktien 2019erworbenen eigenen 12.477 Stück Vorzugsaktien, 12.477 Stück Vorzugsaktien an dieMitarbeiter (inklusive Vorstand) im Zuge der Mitarbeiteraktion 2019unentgeltlich zu übertragen. Im Rahmen der Mitarbeiteraktion 2019 erhalten dieMitarbeiter (inklusive Vorstand) für vier gekaufte Stammaktien eine Vorzugsaktieunentgeltlich zugeteilt (Modell 4+1).Dieser Beschluss sowie die Veräußerung der eigenen Aktien werden hiermit gemäß §65 Abs 1a AktG iVm § 119 Abs. 7 und 9 BörseG 2018 und gemäß §§ 4 und 5 derVeröffentlichungsV 2018 veröffentlicht:1. Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung ist der 15. Mai 2018.2. Die Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses erfolgte am 15. Mai2018 gemäß § 2 VeröffentlichungsV 2018 iVm § 119 Abs. 7 BörseG 2018 überein Informationsverbreitungssystem mit europaweiter Verbreitung ( euroadhoc ) und auf der Internetseite der Gesellschaft www.oberbank.at [http://www.oberbank.at/].3. Beginn und voraussichtliche Dauer der Veräußerung eigener Aktien: dieeigenen Stammaktien sollen am 25. Juni 2019 veräußert bzw. übertragenwerden; die eigenen Vorzugsaktien sollen am 26. Juni 2019 unentgeltlichübertragen werden.4. Die Veräußerung eigener Aktien bezieht sich auf die auf Inhaber lautendeStammaktien der Oberbank AG. Die Vorzugsaktien der Oberbank AG werdenunentgeltlich übertragen.1. Beabsichtigt ist1. die Veräußerung eigener Stammaktien von bis zu 51.723 StückStammaktien der Gesellschaft, das entspricht einem Anteil amstimmberechtigten Grundkapital der Gesellschaft von ca. 0,16 % und amgesamten Grundkapital von ca. 0,15 %; und2. bis zu 12.477 Stück eigene Vorzugsaktien der Gesellschaft, dasentspricht einem Anteil am nicht stimmberechtigten Grundkapital derGesellschaft von ca. 0,42 % und am gesamten Grundkapital von ca. 0,04% im Rahmen der Mitarbeiteraktion 2019 unentgeltlich zu übertragen.2. Der Gegenwert je Stammaktie beträgt EUR 95,20 (Kurs der Oberbank-Stammaktievom 11.06.2019). Im Rahmen der Mitarbeiteraktion 2019 erhalten dieMitarbeiter (inklusive Vorstand) für vier gekaufte Stammaktien eineVorzugsaktie unentgeltlich zugeteilt (Modell 4+1).3. Die Veräußerung bzw. Zuteilung erfolgt außerhalb der Börse und zu demZweck, diese Aktien zur Deckung der von der Gesellschaft beschlossenenMitarbeiteraktion 2019, für die Vorstandsvergütung (variabler Anteil derVorstandsvergütung gem. § 39b BWG in Aktien) sowie fürMitarbeiterremunerationen zu verwenden.1. Allfällige Auswirkungen auf die Börsezulassung: Keine1. Die Oberbank AG beabsichtigt, die Veröffentlichungspflichten gemäß §§ 6 und7 der VeröffentlichungsV 2018 im Internet über die Homepage derGesellschaft, www.oberbank.at [http://www.oberbank.at/], zu erfüllen.Linz, am 17. Juni 2019Der VorstandRückfragehinweis:Oberbank AGMag. Stefan Haasbauer0043 / 732 / 7802 - 37429stefan.haasbauer@oberbank.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Oberbank AGUntere Donaulände 28A-4020 LinzTelefon: +43(0)732/78 02-0FAX: +43(0)732/78 58 10Email: sek@oberbank.atWWW: www.oberbank.atISIN: AT0000625108, AT0000625132Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Oberbank AG, übermittelt durch news aktuell