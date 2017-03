EANS-News: OMV Aktiengesellschaft / Bericht gemäß § 65 Abs 1b iVm §§ 171 Abs 1 und 153 Abs 4 Aktiengesetz

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

ACHTUNG: Dieser Bericht ist aus rechtlichen Gründen notwendig, umAktien unter den langfristigen, leistungsabhängigen Incentive- undVergütungsprogrammen an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und dieGeschäftsführung im OMV Konzern übertragen zu können. Bei den imDokument angeführten Aktien-Anzahlen handelt es sich umMaximum-Angaben. Die tatsächlich zu übertragende Anzahl an Aktienhängt von der Erreichung verschiedener Kriterien ab, kann wesentlichgeringer ausfallen und hängt insbesondere noch von einem Beschlussdes Aufsichtsrats der OMV Aktiengesellschaft ab.______________________________________________Bericht gemäß § 65 Abs 1b iVm §§ 171 Abs 1 und 153 Abs 4 AktiengesetzMit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung der OMVAktiengesellschaft ("OMV" oder "Gesellschaft") vom 18. Mai 2016 wurdeder Vorstand der Gesellschaft ermächtigt, für die Dauer von fünfJahren ab Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigeneAktien nach erfolgtem Rückerwerb sowie die bereits derzeit im Bestandder Gesellschaft befindlichen eigenen Aktien zur Ausgabe anArbeitnehmer, leitende Angestellte und/oder Mitglieder desVorstands/der Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines mit ihrverbundenen Unternehmens, einschließlich zur Bedienung vonAktienübertragungsprogrammen, insbesondere zur Bedienung vonLong-Term-Incentive Plänen einschließlich Matching Share Plänen odersonstigen Beteiligungsprogrammen, unter Ausschluss der allgemeinenKaufmöglichkeit der Aktionäre zu veräußern oder zu verwenden(Bezugsrechtsausschluss). Die Ermächtigung kann ganz oder teilweiseund auch in mehreren Tranchen durch die Gesellschaft, durch einTochterunternehmen (§ 189 Z 7 Unternehmensgesetzbuch) oder für dieRechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden. Der Vorstandund der Aufsichtsrat der OMV beabsichtigen, von dieser ErmächtigungGebrauch zu machen und zu beschließen, maximal 101.111 Stück (fürVorstandsmitglieder), maximal 476.297 Stück (für sonstigeFührungskräfte) sowie maximal 19.950 Stück (für Potentials) aneigenen Aktien der Gesellschaft im Rahmen des von derHauptversammlung der OMV am 14. Mai 2014 genehmigten Long TermIncentive Plans 2014 (LTIP 2014) und des von der Hauptversammlung derOMV am 18. Mai 2016 genehmigten Matching Share Plans 2016 (MSP 2016)an Mitglieder des Vorstands und Führungskräfte sowie an Potentialsdes OMV Konzerns zuzuteilen. Die tatsächliche zu übertragende Anzahlan eigenen Aktien hängt von der tatsächlichen Zielerreichung aus denangeführten Programmen sowie von einem Beschluss des Aufsichtsratsder OMV Aktiengesellschaft ab und wird separat veröffentlicht. DerVorstand und der Aufsichtsrat der OMV Aktiengesellschaft, vertretendurch den Vergütungsausschuss, erstatten daher folgendenB E R I C H T :1. Long Term Incentive Plan2014 Zweck und Ziele des Plans Beim LongTerm Incentive Plan (LTIP) 2014 handelt es sich um einleistungsbasiertes und langfristiges Vergütungsinstrument für dieVorstandsmitglieder, ausgewählte Führungskräfte und sonstigeMitarbeiter des OMV Konzerns, das die mittel- und langfristigeWertschöpfung in der OMV fördern und die Interessen derGeschäftsleitung und der Aktionäre verbinden soll, indem derGeschäftsleitung die Möglichkeit eingeräumt wird, leistungsabhängig(gemessen an Schlüsselkennzahlen, die an die mittelfristige Strategieund den Shareholder Return geknüpft sind) Aktien an der Gesellschaftzu erhalten. Der Plan zielt weiters darauf ab, das Eingehen unnötigerRisiken zu verhindern. Die festgelegten Leistungskriterien dürfenwährend der Leistungsperiode des LTIP 2014 nicht verändert werden.Teilnahmeberechtigung Vorstandsmitglieder sind zur Teilnahmeverpflichtet. Ausgewählte Führungskräfte des OMV Konzerns können amLTIP 2014 teilnehmen. Weiters können auch andere Mitarbeiter des OMVKonzerns, die im Rahmen der Karriere- & Nachfolgeplanung dafürausgewählt wurden, am LTIP 2014 teilnehmen (,,Potentials"). DieAuswahl der Führungskräfte findet jährlich durch den Vorstand der OMVAktiengesellschaft statt und potentielle Aktienzuteilungen basierenauf den Leistungen der jeweiligen Führungskraft im jeweiligen Jahrund können anteilig gewährt werden. Aktienbesitzrichtlinien Für dieTeilnahme am LTIP 2014 besteht kein Erfordernis einesVorab-Investments in OMV Aktien, jedoch sind die Mitglieder desVorstands und Führungskräfte verpflichtet, ein angemessenes Ausmaß anAktien an der Gesellschaft aufzubauen und grundsätzlich bis zu ihrerPensionierung oder ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen zu halten.Das Aktienbesitzerfordernis ist als Prozentsatz des jährlichenBruttogrundgehalts (14-mal (i) das Jänner-Bruttogrundgehalt oder (ii)das Bruttogrundgehalt des ersten Dienstmonats als Teilnehmer am LTIP2014) festgelegt:* Vorstandsvorsitzender: 200%* Stellvertretender Vorstandsvorsitzender: 175%* Andere Vorstandsmitglieder: 150%* Führungskräfte: 75%Vorstandsmitglieder müssen den erforderlichen Aktienbesitz innerhalbvon 5 Jahren nach Beginn ihres jeweiligen laufendenVorstandsvertrages erreichen. Grundlage für die Berechnung derjeweils erforderlichen Anzahl an Aktien ist der durchschnittlicheAktienkurs während des 3-Monats Zeitraums von 1. Jänner 2014 bis 31.März 2014 (= durchschnittlicher Schlusskurs an der Wiener Börse).Nach Erreichung des oben genannten Prozentsatzes haben Änderungen desAktienkurses keinen Einfluss mehr auf die erforderliche Anzahl anAktien. Wenn und soweit es zu Gehaltserhöhungen beiVorstandsmitgliedern kommt, ist die erforderliche Aktienanzahlanzupassen. Aktien, die im Rahmen des Matching Share Plans (MSP) 2016für Vorstandsmitglieder oder für Vorstandsmitglieder im Rahmen desLTIP 2014 übertragen werden sowie für frühere LTIPs getätigteInvestments werden auf das Aktienbesitzerfordernis angerechnet.Etwaige Dividenden aus den gehaltenen erforderlichen Aktien (fallszutreffend) werden in bar ausbezahlt. Führungskräfte trifft keineHaltepflicht, wenn das Halten von Aktien an der Gesellschaft inLändern, in denen diese Führungskräfte tätig sind, gesetzlichverboten ist. Ausmaß der Zuteilung Die maximale Zuteilung von Aktienunter dem LTIP 2014 wird als Prozentsatz des jährlichenBruttogrundgehalts festgelegt:* 175% für den Vorstandsvorsitzenden* 150% für den stellvertretenden Vorstandvorsitzenden* 125% für die anderen Mitglieder des Vorstands* 112,5% für FührungskräfteSollte das betreffende Mitglied des Vorstands nach dem 1. Jänner 2014bestellt werden, so ist die Zuteilung für das Jahr 2014 anteilig zubemessen. Dasselbe gilt für ein Ausscheiden während des Jahres 2014.Die Zuteilung erfolgt durch den Aufsichtsrat oder denVergütungsausschuss des Aufsichtsrats. Plan-Mechanismen Die maximaleAktienanzahl, die am Anspruchstag einem Teilnehmer eingeräumt werdenkann, wird wie folgt berechnet: Der jeweilige Prozentsatz für denTeilnehmer (wie oben dargestellt) geteilt durch dendurchschnittlichen OMV Aktienkurs (= Schlusskurs an der Wiener Börse)während des 3-Monats Zeitraums von 1. Jänner 2014 bis 31. März 2014.Die ermittelte Zahl an Aktien wird abgerundet. Vor dem Anspruchstagsind die potenziellen Aktien "virtuell", das heißt, die Teilnehmerhalten die Aktien nicht und haben keine Stimm- und Dividendenrechte.Am Anspruchstag wird die endgültige Anzahl an Aktien nach demErreichen der Leistungskriterien festgelegt und dann an dieTeilnehmer übertragen. Die endgültige Anzahl der zu gewährendenAktien errechnet sich durch Multiplikation der maximalenAktienzuteilung mit dem Gesamtprozentsatz der Zielerreichung.Tag_des_Inkrafttretens_und_Laufzeit* Planstart: 1. Jänner 2014, abhängig von der Zustimmung durch dieHauptversammlung* Leistungszeitraum: 3 Jahre (1. Jänner 2014 bis 31. Dezember 2016)* Anspruchstag: 31. März 2017Leistungskriterien und GewichtungDie Leistungskriterien zielen auf nachhaltige Wertschöpfung in dreiLeistungsbereichen ab:* 50%: Total Shareholder Return relativ im Verhältnis zu einerReferenzgruppe von anderen Unternehmen * 40%: Absoluter berichteterReturn on Average Capital Employed, bereinigt um durchschnittlicheAkquisitionen während des dreijährigen Leistungszeitraums * 10%:Nachhaltigkeitselement - Absolute "Safety Performance"Der Wert der Leistung basiert auf der Action Item Response Rate unddem Kontraktorenmanagement. Im Jahr 2014 wurden die konkretenLeistungskriterien für den Leistungszeitraum (1. Jänner 2014 bis 31.Dezember 2016) festgelegt und den Teilnehmern mitgeteilt. Einmalfestgelegte Leistungskriterien dürfen nicht mehr geändert werden.Aktienübertragung/Auszahlung Soweit das Aktienbesitz-Erfordernisnicht erfüllt ist, erfolgt die Auszahlung automatisch in Form vonAktien bis dieses Erfordernis erfüllt ist. Andernfalls konnten dieVorstandsmitglieder und Führungskräfte zwischen (i) Einmalzahlung inAktien, (ii) einmaliger Barzahlung oder (iii) Barzahlung in Ratenwählen. Die Teilnehmer mussten diese Entscheidung spätestens im 3.Quartal des Jahres, in welchem der Plan begann, treffen. Wenn einesolche Entscheidung aufgrund des Vorliegens von Compliance-relevantenInformationen nicht getroffen werden konnte, erfolgt die Zahlungautomatisch in bar (Einmalzahlung). Die Übertragung von Aktien oderBarauszahlung an die Teilnehmer erfolgt in der Regel netto nach Abzugvon Steuern (in Österreich Lohnsteuerabzug). Wenn die Genehmigung fürdie Aktienübertragung durch den Aufsichtsrat am Anspruchstag oderfrüher erteilt wurde, wird die Übertragung der unter dem LTIP 2014 zuübertragenden Aktien am nächsten auf den Anspruchstag folgendenWerktag durchgeführt. Ansonsten findet die Übertragung zu Beginn desauf die Genehmigung folgenden Monats statt, jeweils sofern dem nichtetwaige rechtliche Beschränkungen entgegenstehen. Die Gesellschaftübernimmt nicht das Aktienkursrisiko, welches durch eine Verzögerungoder die Übertragung hervorgerufen wird. Sofern eine Auszahlung inbar erfolgt, errechnet sich der Betrag vom Schlusskurs der OMV-Aktiean der Wiener Börse am Anspruchstag, sollte dies kein Werktag sein,vom entsprechenden Tag davor. Sollte irgendeine Auszahlung in baroder eine Aktienübertragung auf falschen Informationen beruhen,werden die Beträge entsprechend korrigiert. Regeln beim Ausscheidenvon Planteilnehmern · Durch eigenes Verschulden ausscheidendeMitarbeiter: Noch nicht fällige Aktienansprüche verfallen ·Ohne eigenes Verschulden ausscheidende Mitarbeiter: Noch nichtfällige Aktienansprüche bleiben bestehen · Eintritt in denRuhestand, dauernde Erwerbsunfähigkeit: Noch nicht fälligeAktienansprüche bleiben bestehen · Ableben: Noch nichtfällige Aktienansprüche werden per Sterbedatum bewertet und in barausgezahlt Kontrollwechsel in der Aktionärsstruktur Falls einKontrollwechsel bei OMV zu einer vorzeitigen Beendigung derBestellung eines Vorstandsmitglieds und/oder des Vorstandsvertragsdurch das Unternehmen führt, wird die gewährte Zuteilung zur Gänzegemäß der prognostizierten Zielerreichung zu diesem Zeitpunkt sofortin bar zur Auszahlung gebracht. Jegliche anderen vorzeitigenBeendigungen in Folge eines Kontrollwechsels bei OMV führen zurAnwendung der Regeln beim Ausscheiden. LTIP Modell für PotentialsBeim LTIP Modell für Potentials gelten bestimmte Abweichungen vomoben dargestellten Modell. Insbesondere besteht für die Teilnahmekein Erfordernis eines Aktieneigenanteils. Die maximale Zuteilung fürjede teilnehmende Person beträgt EUR 35.000,-. Die Auszahlung erfolgtgrundsätzlich in Form von Aktien.2. Matching Share Plan 2016 Planzweck und -ziele Der Matching SharePlan (MSP) 2016 ist als integrierter Bestandteil der jährlichenBonus-Vereinbarung ein langfristiges Incentive- undVergütungsinstrument für die Mitglieder des Vorstands, das dieBindung an das Unternehmen und Angleichung an Aktionärsinteressendurch ein langfristiges Investment in gesperrte Aktien der OMVfördert. Der Plan soll außerdem das Eingehen unnötiger Risikenverhindern. Der MSP sieht eine Übertragung von Aktien vor, die dazuverwendet werden, die Eigeninvestment- und Aktienbesitz-Erfordernisse gemäß bestehenden und künftigen Long Term IncentivePlänen zu erreichen, bis die diesbezüglichen Erfordernisse erfülltsind (siehe unten Übertragung/Auszahlung). Alle gemäß dem MSP 2016 zugewährenden Aktien werden für solche Eigeninvestment- undAktienbesitz-Erfordernisse verwendet, auf ein von der Gesellschaftverwaltetes Treuhandkonto übertragen und unterliegen einerBehaltefrist. Auf der Grundlage des Beschlusses der ordentlichenHauptversammlung vom 18. Mai 2016 wird an die Mitglieder desVorstands eine Aktienzuteilung gewährt, die 100% von deren jährlichemBrutto-Cash-Bonus entspricht. Der jährliche Brutto-Cash- Bonus kannmaximal 100% des jährlichen Bruttogrundgehalts betragen und beruhtauf folgenden Leistungskriterien: 60% finanzielle Ziele, , 20%Effizienzziele und 20% Projektmanagement. Die gewährten Aktien werdenreduziert oder sind zurückzuerstatten, wenn ein Rückforderungsfalleintritt. Falls die Zuteilung der Aktien auf einer falschenBerechnung des Bonus beruht, sind die Vorstandsmitgliederverpflichtet, die Vorteile, die aufgrund der falschen Werte erhaltenwurden, zurückzuerstatten bzw. zurückzuzahlen. Die für den jährlichenBonus definierten Performancekriterien dürfen während der Laufzeitdes MSP nicht geändert werden. Eine signifikante Änderung dersteuerlichen, rechtlichen oder Förderzins (,,Royalty")-Situation kannjedoch zu einer Zielanpassung führen. Es gilt eine Obergrenze von100% des Basisgehalts. Planmechanismen Nach der Ermittlung desjährlichen Cash-Bonus durch den Vergütungsausschuss des Aufsichtsratswird eine entsprechende Bonus-Zuteilung netto (nach Steuerabzug) inAktien der Gesellschaft gewährt, welche auf ein von der Gesellschaftverwaltetes Treuhandkonto übertragen wird und für drei Jahre zuhalten ist. Etwaige Dividenden aus übertragenen Aktien werden in baran die Mitglieder des Vorstands ausbezahlt. Ermittlung der Anzahl vonAktien Nach der Ermittlung des jährlichen Brutto-Cash-Bonus erfolgteine Zuteilung von OMV Aktien im Ausmaß von 100% des im jeweiligenVorjahr verdienten, jährlichen Brutto-Cash-Bonus. Die Zahl derzugeteilten Aktien wird wie folgt berechnet: JährlicherBrutto-Cash-Bonus geteilt durch den durchschnittlichen Schlusskursder OMV-Aktie an der Wiener Börse über den 3-Monats Zeitraum von 1.November 2016 bis 31. Jänner 2017. Die ermittelte Zahl an Aktien wirdabgerundet.Tag des Inkrafttretens und Laufzeit · Planbeginn: 1.Jänner 2016 als integrierter Bestandteil der jährlichenBonus-Vereinbarung· Anspruchstag: 31. März 2017, nach Zustimmung durch denAufsichtsrat· Behaltedauer : 3 Jahre ab dem AnspruchstagÜbertragung/Auszahlung Wenn die Genehmigung für die Aktienübertragungdurch den Aufsichtsrat am Anspruchstag oder früher erteilt wurde,wird die Übertragung der Bonusaktien am nächsten auf den Anspruchstagfolgenden Werktag durchgeführt, ansonsten findet die Übertragung zuBeginn des auf die Genehmigung folgenden Monats statt. DieGesellschaft übernimmt nicht das Aktienkursrisiko, welches durch eineVerzögerung oder die Übertragung hervorgerufen wird.Die Übertragung von Aktien an die Teilnehmer erfolgt netto nach Abzugvon Steuern (Lohnsteuerabzug), sofern dem nicht etwaige rechtlicheBeschränkungen entgegenstehen. Ausscheiden von Mitgliedern desVorstands Es gelten die bereits oben für den LTIP 2014 dargestelltenRegeln, wobei abweichend davon im Fall des Ausscheidens ohne eigenesVerschulden oder aufgrund des Eintritts in den Ruhestand oderdauernder Erwerbsunfähigkeit das Aufrechterhalten noch nicht fälligerAnsprüche im Ermessen des Aufsichtsrats steht. Rückforderung Unterden folgenden Voraussetzungen kann der Aufsichtsrat die Zahl derAktien, welche unter dem MSP zugeteilt wurden, reduzieren oder vonVorstandsmitgliedern die Rückübertragung der Aktien, die aus dem MSPgewährt wurden, fordern: · Anpassung eines bereitsfestgestellten Jahresabschlusses aufgrund eines Fehlers ·Erhebliches Versagen des Risiko-Managements, welches zubeträchtlichen Schäden führt (wie beispielsweise Deep Water HorizonUnfall, Texas City Refinery Unfall) · ErheblichesFehlverhalten durch ein Mitglied des Vorstands, durch welchesösterreichische Gesetze verletzt werden3. Zahl der zuteilbaren Aktien Aufgrund der genannten Kriterien desLTIP 2014 und des MSP 2016 und der Zielerreichungen kann an dieeinzelnen aktiven und ehemaligen Mitglieder des Vorstands und diesonstigen Führungskräfte maximal folgende Zahl von Aktien, wie untendargestellt zugeteilt werden. Die tatsächliche zu übertragende Anzahlan eigenen Aktien hängt von einem Beschluss des Aufsichtsrats der OMVAktiengesellschaft ab und wird separat veröffentlicht.(i) Derzeitige und ehemalige Vorstandsmitglieder:Vorstandsvorsitzender:28.177Stellvertretender Vorstandsvorsitzender:18.722Vorstandsmitglied zuständig für Finanzen: 9.392Vorstandsmitglied zuständig für Upstream: 22.904Vorstandsmitglied zuständig für Downstream:21.916(ii) Sonstige Führungskräfte und Potentials:Sonstige Führungskräfte:476.297Potentials:19.950Die oben angegebenen Stückzahlen sind Brutto-Stückzahlen bei maximalmöglicher Zielerreichung. Die tatsächliche Zahl der übertragenenAktien wird nach Feststellung der tatsächlichen Zielerreichung einemNettobetrag nach Abzug der anfallenden Steuern und Abgabenentsprechen und nach Übertragung auf der Homepage von OMV(http://www.omv.com/portal/01/com/omv/OMV_Group/investors-relations/OMV_Share/Share_Buybacks_Sales/share-buybacks-2017) bekanntgemacht.4. Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre Wie obendargestellt, sollen im Rahmen des Long Term Incentive Plans 2014 unddes Matching Share Plans 2016 Mitgliedern des Vorstands, weiterenFührungskräften und Potentials des OMV Konzerns eigene Aktien derGesellschaft zugeteilt werden. Damit beabsichtigt OMV insbesondere,den Fokus der teilnehmenden Personen auf den langfristigenUnternehmenswert und die Identifikation mit dem Unternehmen zusteigern. Beim LTIP 2014 und dem MSP 2016 handelt es sich umleistungsbasierte und langfristige Incentive- undVergütungsinstrumente, die die mittel- und langfristige Wertschöpfungin der OMV fördern, die Interessen des Managements und der Aktionärein Übereinstimmung bringen und Risiken minimieren sollen. Dafür istes notwendig, in Bezug auf die für den LTIP 2014 und den MSP 2016verwendeten eigenen Aktien der Gesellschaft die allgemeineKaufmöglichkeit der Aktionäre auszuschließen. Der LTIP 2014 wurde vonder Hauptversammlung der OMV am 14. Mai 2014 genehmigt. Der MSP 2016wurde von der Hauptversammlung der OMV am 18. Mai 2016 genehmigt.Hinsichtlich der erwähnten Verwendung der eigenen Aktien überwiegtdaher insgesamt das Gesellschaftsinteresse den Nachteil der Aktionäredurch den Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit bei einerVerwendung bzw. Veräußerung der eigenen Aktien der Gesellschaft. DerAusschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit ist aus den dargestelltenGründen bei Abwägung aller zu berücksichtigenden Umständeerforderlich, geeignet, angemessen, liegt im Interesse derGesellschaft und ist daher sachlich gerechtfertigt. Wien, im Februar2017 Der Vorstand undder Aufsichtsrat