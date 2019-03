EANS-News: OMV Aktiengesellschaft / Bekanntmachung gemäß § 119 Abs 9 BörseG

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------kein StichwortWien - OMV AktiengesellschaftFirmenbuch-Nr.: 93363zISIN: AT0000743059Bekanntmachung gemäß § 119 Abs 9 BörseGÜbertragung von eigenen Aktien im Rahmen des Long Term Incentive Plans 2016 unddes Aktienteils des Jahresbonus 2018 ("Equity Deferral")Die OMV Aktiengesellschaft ("OMV" oder "Gesellschaft") beabsichtigt auf Basiseines Beschlusses des Aufsichtsrats vom 13. März 2019 und des am 22. Februar2019 veröffentlichten Berichts gemäß § 65 Abs 1b iVm §§ 171 Abs 1 und 153 Abs 4Aktiengesetz, eigene Aktien im Rahmen des (i) Long Term Incentive Plans (LTIP)2016 und des (ii) Aktienteils des Jahresbonus 2018 ("Equity Deferral", ehemalsMatching Share Plan) an Mitglieder des Vorstands und Führungskräfte der OMV zuübertragen.Die Gesellschaft gibt daher gemäß § 119 Abs 9 BörseG iVm derVeröffentlichungsverordnung 2018 (BGBl II 2018/13, "VeröffentlichungsV")Folgendes bekannt:1. Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung gemäß § 65 Abs 1b AktG:18. Mai 2016.2. Tag und Art der Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses: 18. Mai2016 elektronisch gemäß § 119 Abs 9 iVm Abs 7 BörseG und auf der Homepage derGesellschaft (http://www.omv.com [http://www.omv.com/]).3. Beginn und voraussichtliche Dauer der Übertragung: Die Übertragung der Aktienim Rahmen des Long Term Incentive Plans 2016 und des Aktienteils des Jahresbonus2018 erfolgt am 1. April 2019.4. Aktiengattung, auf die sich die Veräußerung bezieht: Auf Inhaber lautendeStückaktien der OMV.5. Beabsichtigtes Volumen (Stücke) und Anteil der zu übertragenden eigenenAktien am Grundkapital: Bis zu höchstens 746.547 auf Inhaber lautendeStückaktien, dies entspricht bis zu rund 0,2281% des Grundkapitals der OMV.Dies entspricht der Zahl der unter dem Long Term Incentive Plan 2016 und demAktienteil des Jahresbonus 2018 zugeteilten Aktien vor Abzug von Steuern undAbgaben aber nach Abzug von Zuteilungen bei denen - soweit gemäß dem jeweiligenPlan zulässig - für eine Barauszahlung anstelle einer Aktienübertragung optiertwurde.6. Höchster und niedrigster zu erzielender Gegenwert je Aktie: Keiner. DieAktien werden als Bonusaktien im Rahmen langfristiger Incentive- undVergütungsprogramme übertragen.7. Art und Zweck der Veräußerung eigener Aktien: Außerbörsliche Übertragung anMitglieder des Vorstands und Führungskräfte der Gesellschaft im Rahmen des LongTerm Incentive Plans 2016 und des Aktienteils des Jahresbonus 2018.8. Allfällige Auswirkung der Übertragung auf die Börsenzulassung der Aktien:Keine.9. Anzahl und Aufteilung auf Arbeitnehmer, leitende Angestellte und auf dieeinzelnen Organmitglieder der Gesellschaft oder des OMV Konzerns (vor Abzug vonSteuern):Vorstandsvorsitzender: 86.691Stellvertretender Vorstandsvorsitzender/Vorstandsmitglied zuständig fürUpstream: 43.334Vorstandsmitglied zuständig für Finanzen: 29.834Vorstandsmitglied zuständig für Downstream: 14.072Sonstige Führungskräfte: 572.616(davon entfallen 241.320 Aktien auf Personen, die derzeit zugleichOrganmitglieder in verbundenen Unternehmen sind und 85.313 Aktien auf Personen,die als leitende Angestellte im Sinne des § 80 Abs 1 AktG gelten)Die oben angegebenen Stückzahlen sind vor Abzug von Steuern und Abgaben, abernach Abzug von Zuteilungen bei denen - soweit gemäß dem jeweiligen Plan zulässig- für eine Barauszahlung anstelle einer Aktienübertragung optiert wurde.Die tatsächliche Zahl der übertragenen Aktien (nach Abzug der anfallendenSteuern und Abgaben) wird nach Übertragung gemäß § 7 VeröffentlichungsV auf derHomepage der OMV (http://www.omv.com [http://www.omv.com/]) bekannt gemacht.Änderungen der beabsichtigten Veräußerung eigener Aktien (§ 6VeröffentlichungsV) sowie die Veröffentlichung der im Rahmen der Übertragungeigener Aktien durchgeführten Transaktionen (§ 7 VeröffentlichungsV) werdenausschließlich im Internet auf der Homepage der OMV (http://www.omv.com [http://www.omv.com/]) bekannt gemacht.Rückfragehinweis:OMV AktiengesellschaftAndreas Rinofner, Public RelationsTel.: +43 (1) 40 440-21427; e-mail: public.relations@omv.comFlorian Greger, Investor RelationsTel.: +43 (1) 40 440-22421; e-mail: investor.relations@omv.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: OMV AktiengesellschaftTrabrennstraße 6-8A-1020 WienTelefon: +43 1 40440/21600FAX: +43 1 40440/621600Email: investor.relations@omv.comWWW: http://www.omv.comISIN: AT0000743059Indizes: ATXBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: OMV Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell