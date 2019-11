EANS-News: Marinomed Biotech AG schafft in Q1-3/2019 Basis für langfristiges Wachstum

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------- Investitionen in neue Marinosolv®-Produkte im Fokus- Gute Auftrags- und Umsatzentwicklung im Segment Carragelose®- Ergebnisse weiterhin von Zukunftsinvestitionen geprägtQuartalsberichtWien - 29. November 2019. Die Marinomed Biotech AG, ein global tätigesbiopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien, konnte in den ersten dreiQuartalen 2019 eine Reihe wichtiger Meilensteine erreichen. Nach Abschluss dererfolgreichen Phase-III-Studie für das neue Allergiemedikament Budesolvbereitete das Unternehmen die Zulassung und kommerzielle Verwertung desLeitprodukts vor. "Unser Ziel ist es, Budesolv zügig möglichst vielenAllergiepatienten zur Verfügung zu stellen. Im November 2019 wurden erstmalsdetailliertere Daten der klinischen Phase-III auf dem renommierten ACAAIKongress in Houston, USA gezeigt. Diese untermauern die Wirksamkeit unsererinnovativen Marinosolv®-Plattform. Wir sind zuversichtlich, dass wir dieTechnologie bei weiteren Projekten erfolgreich einsetzen können", so Dr. AndreasGrassauer, CEO der Marinomed. Mit den Produkten des Segments Carragelose®, derersten ursächlichen Behandlung gegen Erkältungen und grippale Erkrankungen,erzielte Marinomed in den ersten neun Monaten 2019 mit EUR 3,30 Mio. einleichtes Umsatzwachstum (1-9/2018: EUR 3,23 Mio.).Ergebnisse plangemäß negativ - Fokus auf ZukunftsinvestitionenUm die langfristigen Wachstumsziele zu erreichen, legte Marinomed in den erstendrei Quartalen 2019 den Fokus auf Investitionen in Forschung und Entwicklung.Diese waren mit EUR 3,19 Mio. deutlich höher als im Vergleichszeitraum (1-9/2018: EUR 2,11 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) war im Berichtszeitraum mitEUR -5,28 Mio. plangemäß negativ und spiegelte neben dem hohen F&E-Aufwandinsbesondere die einmaligen Kosten im Zusammenhang mit dem IPO wider (1-9/2018:EUR -3,09 Mio.). Das Periodenergebnis der ersten drei Quartale 2019 kam bei EUR-6,15 Mio. zu liegen, nach EUR -3,81 Mio. im Vergleichszeitraum. Die Bilanzsummeerhöhte sich von EUR 5,26 Mio. per 31. Dezember 2018 auf EUR 15,77 Mio. zumBilanzstichtag 30. September 2019. Die liquiden Mittel stiegen in den erstenneun Monaten 2019 auf EUR 10,34 Mio. (12/2018: EUR 1,72 Mio.).Ausblick 2019Marinomed verfügt zur Finanzierung der hohen Forschungs- und Entwicklungs-aufwendungen über eine äußerst solide Kapitalbasis. Diese wurde durch dieDarlehenszusage der Europäischen Investitionsbank in Höhe von bis zu EUR 15 Mio.nochmals gestärkt. Im Oktober 2019 nahm Marinomed die erste Tranche desDarlehens in Höhe von EUR 4 Mio. in Anspruch und wird diese vorwiegend fürweitere Forschung im Marinosolv®-Segment verwenden. Marinosolv® bietet diverseEinsatzmöglichkeiten, da eine Vielzahl von bestehenden Medikamenten durch diebessere Auflösung der Wirkstoffe optimiert werden könnte. Auch im SegmentCarragelose® plant Marinomed weitere Investitionen - in klinische Studien, indie Optimierung der Produktion und in die Fortsetzung des Zulassungsprozessesfür Carravin, einer Kombination aus Carragelose® und dem abschwellendenWirkstoff Xylometazolin.Marinomed erwartet für das Gesamtjahr 2019 eine weiterhin gute Auftrags- undUmsatzentwicklung. Aufgrund der planmäßig hohen Aufwendungen für Forschung undEntwicklung sowie einmaliger Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Börsegang sindjedoch auch für das Gesamtjahr 2019 operative Verluste zu erwarten. DieseVerluste sind geplant und wesentlich auf den Ausbau der Marinosolv®-Technologieplattform zurückzuführen. "Diese Investitionen und unsere Erfolge inder Produktentwicklung sind die Basis für zukünftige Wert- undErtragssteigerungen. Mit der konsequenten Umsetzung unserer Wachstumsstrategiesind wir auf einem sehr guten Weg, um diese in absehbarer Zeit auch in unserenFinanzkennzahlen sichtbar zu machen", so CEO Andreas Grassauer.Über Marinomed Biotech AGMarinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wienund notiert seit 1. Februar 2019 im Prime Market der Wiener Börse. DerUnternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im BereichAtemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschütztenTechnologieplattformen basieren. Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht dieWirksamkeit von schwer löslichen Wirkstoffen speziell für die Behandlung vonsensiblen Organen wie Augen und Nase. Die Plattform Carragelose® umfasstinnovative patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen derAtemwege. Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zurAnwendung, die mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 40 Ländernvertrieben werden. Weiterführende Informationen: www.marinomed.com [http://www.marinomed.com/].DisclaimerDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellenAnsichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AGüber zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagenunterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dassdie tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den indiesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder impliziertenErgebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen desManagements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagenoder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten","beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. ZukunftsgerichteteAussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed BiotechAG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltenezukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren,sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderenGründen.