EANS-News: Lenzing führt Canopy-Ranking für nachhaltige Holzbeschaffung an

Kanadische Non-Profit-Organisation hebt in ?Hot Button Report? insbesondere dieInnovationskraft der Lenzing Gruppe, ihren aktiven Beitrag zur Walderhaltung undihr hohes Maß an Transparenz hervor.UnternehmenLenzing - Die Lenzing Gruppe belegt im "Hot Button Report" der kanadischen Non-Profit-Organisation Canopy neuerlich den ersten Platz und stützt damit ihreRolle als Nachhaltigkeitsvorreiter der Branche. In diesem viel beachtetenRanking stuft Canopy die 32 größten Produzenten holzbasierter Fasern weltweitnach ihrer nachhaltigen Holz- und Zellstoffbeschaffung ein. Holz und der darausgewonnene Zellstoff sind die wichtigsten Rohstoffe für die nachhaltigeProduktion von Cellulosefasern aus Lenzing."Wir sind sehr stolz auf dieses Top-Ranking. Es unterstreicht unsere führendePosition als Nachhaltigkeitsvorreiter in der produzierenden Industrie und in derFaserindustrie im Speziellen und gibt unseren Kunden das Vertrauen, dass wir dierichtigen Strukturen geschaffen haben, um Einkauf und Verwendung von Holz ausalten und gefährdeten Wäldern zu vermeiden", sagt Stefan Doboczky,Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe. "Umweltschutz und ein schonenderUmgang mit Ressourcen sind Teil unserer Verantwortung gegenüber der Natur undder Gesellschaft."Lenzing überzeugte die Non-Profit-Organisation Canopy in diesem Jahr vor allemmit ihrer Innovationskraft zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in derTextilbranche, ihrem aktiven Beitrag zum Schutz der Wälder und zum Erhalt derBiodiversität sowie ihrem hohen Maß an Transparenz bei der Zellstoffbeschaffung.Mit 26,5 Punkten (+3,5 Punkte im Vorjahresvergleich) erreichte Lenzing die"light to mid green shirt"-Bewertung (dt. "hell- bis mittelgrünes Hemd"). Diesbedeutet, dass bei der Verwendung von holzbasierten Cellulosefasern der LenzingGruppe die Gefahr, dass Holz aus Urwäldern und gefährdeten Waldbeständen stammt,sehr gering ist. In der von Lenzing veröffentlichten Richtlinie für den Holz-und Zellstoffeinkauf [https://www.lenzing.com/index.php?type=88245&tx_filedownloads_file%5bfileName%5d=fileadmin/content/PDF/08_Corporate_Governance/Richtlinien_und_Kodizes/DE/Richtlinie_Holz_Zellstoffeinkauf_DE.pdf] erklärt Lenzing, Holz und Zellstoffausschließlich aus unumstrittenen Quellen zu beziehen.