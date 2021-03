EANS-News: Lenzing AG / Update zu Hygiene Austria

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

Lenzing - Lenzing hat letzte Woche auf Basis der vertraglichen Vereinbarung mitPalmers versucht die operative Kontrolle von Hygiene Austria zu übernehmen. Dawir keinen vollständigen Zugang zu wichtigen Unterlagen sowie verlässlicherDokumentation erhalten haben, sieht sich Lenzing außer Stand, die operativeGeschäftsführung im Interesse der Kunden der Hygiene Austria auszuüben und diebeabsichtigte forensische Arbeit zur Aufarbeitung der Vorgänge umfassend und inder erforderlichen Qualität umzusetzen.Die dafür notwendigen Unterlagen befinden sich zum größten Teil in den Räumenvon Palmers, zu denen Lenzing weder Zutritt noch Zugriff bekommen hat. Trotzintensivstem Ressourceneinsatz seitens Lenzing, war die dringend erforderlicherasche Aufklärung mit belastbaren Resultaten ebenso wenig möglich, wie dietatsächliche Ausübung der Geschäftsführung. Lenzing sieht daher die Aufarbeitungder aktuellen Vorwürfe bei den zuständigen Behörden. Dabei wird Lenzing nachbesten Kräften unterstützen.Mit sofortiger Wirkung wird die Nominierung von DI Stephan Sielaff alsGeschäftsführer der Hygiene Austria zurückgezogen und Stephan Trubrich wird alsGeschäftsführer abberufen. Ein ehest baldig zu bestimmenderWirtschaftstreuhänder wird mit der Verwaltung der Lenzing-Anteile an HygieneAustria betraut.Im Vorstand der Lenzing AG wird künftig ausschließlich Stephan Sielaff für alleAgenden betreffend der Beteiligung an der Hygiene Austria zuständig sein.Sielaff wird alle Entscheidungen mit dem Aufsichtsrat abstimmen.Das Projekt Hygiene Austria wurde von Lenzing mit der tiefen Überzeugungmitgegründet, mit österreichischer Qualität einen wichtigen Beitrag zum Schutzder Bevölkerung in der größten Pandemie der letzten hundert Jahre leisten zukönnen. Das Versprechen "Made in Austria" wurde offensichtlich nicht durchgehendgewährleistet. Eine umfassende und schonungslose Aufklärung ist daherunabdingbar.