EANS-News: Lenzing AG / MSCI ESG zeichnet Lenzing als „Nachhaltigkeits-Champion“ aus

Mit einem „AA"-Rating gehört Lenzing zu den besten sechs Prozent der Industrieweltweit. Die Bewertung ist ein weiterer Beleg für die führende Rolle derLenzing auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit.Analysten/UnternehmenLenzing - Die Lenzing Gruppe, weltweit führender Anbieter von holzbasiertenSpezialfasern, ist erneut für ihre Leistungen auf dem Gebiet der Nachhaltigkeitausgezeichnet worden. Die renommierte Ratingagentur MSCI stufte das Rating derLenzing Gruppe von "A" auf "AA" per September 2021 hoch. Lenzing gehört damit zuden besten sechs Prozent der bewerteten Unternehmen in ihrer Vergleichsgruppe."Wir sind überzeugt, dass sich die Faserindustrie ändern muss, damit sie auchden ökologischen und sozialen Anforderungen der Zukunft genügen kann. Das ThemaNachhaltigkeit ist seit vielen Jahren fest in unserer Strategie verankert undstellt einen elementaren Faktor für unseren wirtschaftlichen Erfolg dar. Lenzingist auf diesem Gebiet absolute Vorreiterin und wir werden auch weiterhin mitgutem Beispiel vorangehen", sagt Thomas Obendrauf, Chief Financial Officer derLenzing Gruppe.Durch das bessere MSCI ESG-Rating ergibt sich für Lenzing auch eine Verringerungdes Zinsaufwandes. Lenzing platzierte im November 2019 ein Schuldscheindarlehenüber EUR 500 Mio., das an die eigene Nachhaltigkeitsperformance gebunden ist.Das Unternehmen wird den gesamten Betrag der Zinsersparnis, der sich aus derNeubewertung ergibt, gemäß seiner Verpflichtung im Rahmen der Platzierung desSchuldscheindarlehens an ein von ihm unterstütztes Projekt spenden.Zwtl.: Vision einer CO2-freien ZukunftDie Ratingagentur MSCI, an deren Bewertung die Verzinsung gekoppelt ist, verwiesin der Begründung für ihr Upgrade insbesondere auf die ambitionierten Klimazieledes Unternehmens, dessen Ansatz zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft und dieüberdurchschnittlich gute Governance-Struktur.Lenzing leistet mit der Umsetzung ihrer Science-based targets einen aktivenBeitrag zur Bewältigung der durch den Klimawandel bedingten Probleme. Lenzinglegte sich 2019 strategisch fest, ihre Treibhausgasemissionen pro Tonne Produktbis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Die Vision für 2050 lautet klimaneutral zusein. Die Umsetzung der beiden Schlüsselprojekte in Brasilien und Thailand istein bedeutender Meilenstein auf diesem Weg, aber auch die Investitionen an denbestehenden asiatischen Standorten stehen im Einklang mit denDekarbonisierungszielen der Lenzing.Ein weiterer Meilenstein im Bestreben der Lenzing, ihre ambitionierten Klima-und Nachhaltigkeitsziele umzusetzen, ist die Kooperation mit dem schwedischenZellstoffproduzenten Södra. Die beiden Weltmarktführer, die sich seit vielenJahren proaktiv für die Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Modebrancheeinsetzen, bündeln ihre Kräfte, um dem Thema einen weiteren Schub zu geben undeinen entscheidenden Beitrag zur Lösung des globalen Textilabfallproblems zuleisten.Zwtl.: Platin-Status bei EcoVadisLenzing wurde 2021 gleich mehrfach für ihre Leistungen, insbesondere imNachhaltigkeitsbereich, ausgezeichnet: Hervorzuheben ist vor allem die Bewertungdurch EcoVadis im Bereich Corporate Social Responsibility. Lenzing erreichteerstmals den Platin-Status und ist damit weltweit unter den besten ein Prozentder bewerteten Unternehmen in Bezug auf die Aspekte Umwelt, faireArbeitsbedingungen und Menschenrechte sowie Ethik und nachhaltige Beschaffung.Die gemeinnützige Umweltorganisation Carbon Disclosure Project (CDP) honorierteeinmal mehr die Bestrebungen der Lenzing im Kampf gegen den Klimawandel. DiePlatzierung im sogenannten "Supplier Engagement Leaderboard" von CDP basiert aufder führenden Rolle des Unternehmens in der Zusammenarbeit mit Zulieferern.Foto-Download [https://bit.ly/3agcL48]PIN: yPdrYsCSEwxR