EANS-News: Lenzing AG / Lenzing startet sehr solide in das Geschäftsjahr 2019

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Geschäftszahlen/Bilanz/QuartalsberichtHighlights -* Sehr positive Entwicklung des Spezialfasergeschäftes mit einem Umsatzanteilvon mehr als 47 Prozent* Marktumfeld für Standardviscose weiterhin sehr angespannt* Dividendenbeschluss: EUR 3,00 plus EUR 2,00 Sonderdividende pro Aktie* Ausblick bekräftigt: Ergebnis für 2019 in etwa auf dem Niveau von 2018erwartetLenzing - Die Lenzing Gruppe setzte ihre solide Entwicklung auch im 1. Quartal2019 fort. Trotz eines deutlich angespannteren Marktumfeldes erzielte dieLenzing Gruppe sogar ein leichtes Umsatzwachstum und stellte damit erneut unterBeweis, dass sie mit ihrer Unternehmensstrategie sCore TEN den richtigen Wegeingeschlagen hat. Die rückläufigen Preise für Standardviscose konnten beimErgebnis großteils kompensiert werden.Die Umsatzerlöse der Lenzing Gruppe stiegen im 1. Quartal 2019 im Vergleich zumVorjahresquartal um 1,8 Prozent auf EUR 560 Mio. Dieser Anstieg ist vor allemauf einen besseren Produktmix - der Anteil der Spezialfasern an denUmsatzerlösen lag mit 47,3 Prozent deutlich über dem Vergleichswert desVorjahres von 42,1 Prozent - und günstigere Währungsrelationen zurückzuführen,wodurch die rückläufigen Preise bei der Standardviscose mehr als kompensiertwerden konnten. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) ging um 9,5Prozent auf EUR 92 Mio. zurück. Neben dem Marktumfeld für Standardviscose wareninsbesondere Währungseffekte, die die Material- und Personalkosten belasteten,ausschlaggebend. Die EBITDA-Marge sank von 18,5 Prozent im 1. Quartal 2018 auf16,4 Prozent in der Berichtsperiode. Das Betriebsergebnis (EBIT) ging um 21,1Prozent auf EUR 54,4 Mio. zurück, was zu einer niedrigeren EBIT-Marge von 9,7Prozent (01-03/2018: 12,5 Prozent) führte. Das Periodenergebnis lag mit EUR 42,8Mio. um 14,5 Prozent unter dem Vorjahreswert von EUR 50 Mio. Das Ergebnis jeAktie belief sich auf EUR 1,65 (01-03/2018: EUR 1,89).Die 75. Hauptversammlung der Lenzing AG beschloss am 17. April 2019 die Zahlungeiner Dividende von EUR 3,00 je Aktie plus einer Sonderdividende von EUR 2,00 jeAktie."Unser Spezialfasergeschäft entwickelt sich weiterhin sehr positiv, wodurch wirheute deutlich widerstandsfähiger als noch vor einigen Jahren sind. Um nochresilienter gegen die Schwankungen des Marktes zu werden, treiben wir dieUmsetzung der sCore TEN Strategie samt der geplanten Großprojekte in Brasilienund Thailand weiter mit großer Disziplin voran", sagt Stefan Doboczky,Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe.Zwtl.: Erweiterung der Zellstoff- und LyocellkapazitätenDie Investitionen in immaterielle Anlagen und Sachanlagen (CAPEX) gingen im 1.Quartal 2019 um 22,4 Prozent auf EUR 45,7 Mio. zurück. Dieser Rückgang ist aufden Abschluss des Expansionsprojektes in Heiligenkreuz (Österreich) im Jahr 2018sowie die laufenden Planungen für die Großprojekte in Brasilien und Thailand,die sich erst in den kommenden Quartalen auf das Investitionsvolumen auswirken,zurückzuführen. Die technischen Planungen für den Bau der neuen Lyocellanlage inPrachinburi, nahe Bangkok, schreiten ebenso zügig voran wie die geplanteErrichtung des Zellstoffwerks in Minas Gerais.Zwtl.: Heiligenkreuz wieder im VollbetriebAm Standort Heiligenkreuz sorgte ein Brandereignis am 1. Februar 2019 für einenmehrwöchigen Stillstand der Lyocellproduktion. Für Sachschäden sowie Schäden,die aus der Betriebsunterbrechung resultieren, ist eine Versicherungsdeckunggegeben. Die Produktion am Standort läuft mittlerweile wieder im Vollbetrieb.Zwtl.: Innovation und Kundennähe noch stärker im FokusLenzing intensiviert weiterhin auch ihre Zusammenarbeit mit Next-Generation-Modedesignern in Asien. In Singapur wurde mit dem TENCEL(TM) Studio einDesigncenter für Mode aus TENCEL(TM) Fasern eröffnet. Dieses Center ist dernächste Schritt zur Erreichung des Ziels, Konsument/innen Innovationen und neueAnwendungen näherzubringen. Im Bereich der Vliesstoffe war der Start zurErrichtung eines Innovationszentrums in Deutschland ein weiterer Meilenstein.Die neue Versuchsanlage, die in Kooperation mit der Hochschule Hof entsteht,ermöglicht Lenzing die noch engere Zusammenarbeit mit ihren Kunden und Partnernin den Branchen Hygiene, Kosmetik und Medizin.Zwtl.: Nachhaltigkeit: Partner für den WandelDas Thema Nachhaltigkeit ist für Lenzing nicht nur ein Kernwert derUnternehmensstrategie, sondern auch ein wesentlicher Geschäftstreiber und dieTriebfeder für Innovationen. Der Fokus des Nachhaltigkeitsberichtes 2018, der imMärz dieses Jahres veröffentlicht wurde, liegt auf den vielfältigen Aktivitätendes Unternehmens, um die Textil- und Vliesstoffbranchen zu einem ökologischerenWirtschaftsmodell zu motivieren. Der Bericht trägt den Titel "Partner für denWandel" - jüngstes Beispiel für dieses Konzept sind die Kooperationen mit demSchweizer Einzelhändler Coop und den österreichischen Supermärkten der REWEInternational AG. Gemeinsam mit ihren namhaften Partnern bietet Lenzing denKonsument/innen mit neuen Mehrwegnetzen für Obst und Gemüse eineumweltfreundliche Alternative zu Plastikverpackungen. Die Mehrwegnetze ausLENZING(TM) Modalfasern bieten einen wesentlichen ökologischen Vorteil gegenüberherkömmlichen Plastikverpackungen, denn sie sind natürlichen Ursprungs und daherbiologisch abbaubar und kompostierbar.Zwtl.: AusblickDer Internationale Währungsfonds rechnet für 2019 mit einer Abschwächung desweltweiten Wirtschaftswachstums auf 3,3 Prozent. Hauptursachen dafür sind dieZunahme an protektionistischen Tendenzen und wachsende geopolitische Spannungen.Das Wechselkursumfeld bleibt in den für Lenzing wichtigen Regionen volatil.Die Nachfrage auf den globalen Fasermärkten ist nach wie vor positiv. DieLagermengen für Baumwolle werden nach vorläufigen Berechnungen für 2019 wiederumleicht sinken. Der Polyestermarkt erholte sich in den vergangenen Monaten vomschwächeren Wachstum zu Beginn des Berichtsjahres. Das Preisniveau für Baumwolleund Polyester wird als stabil eingeschätzt. Die Kapazitätserweiterungen bei derStandardviscose werden auf einem ähnlichen Niveau wie im Geschäftsjahr 2018erwartet. Dies führt trotz guter Nachfrage zu einer Zunahme des Überangebotes,wodurch sich der Druck auf die Preise weiter erhöhen wird. Für ihrSpezialfasergeschäft geht die Lenzing Gruppe von einer Fortsetzung der positivenEntwicklung aus.Die Preise für Natronlauge in Asien haben in den vergangenen Monaten bereitsdeutlich nachgegeben. In Europa ist diese Entwicklung allerdings noch nichtsichtbar. In Summe erwartet Lenzing bei den Schlüsselrohstoffen keinenennenswerten, ergebnisrelevanten Veränderungen.Trotz des deutlich angespannteren Marktumfeldes bei der Standardviscose geht dieLenzing Gruppe auf Basis aktueller Währungsverhältnisse weiterhin davon aus, dasdas Ergebnis für 2019 in etwa auf dem Niveau von 2018 liegen wird. Die LenzingGruppe sieht sich angesichts dieser Entwicklungen in der gewähltenUnternehmensstrategie sCore TEN bestätigt. Lenzing ist in diesem Marktumfeldsehr gut positioniert und wird die Umsetzung der Strategie mit dem fokussiertenWachstum im Bereich der Spezialfasern weiterhin konsequent vorantreiben.Wichtige Kennzahlen nachIFRS, auf Konzernbasis 01-03/2019 01-03/2018(in EUR Mio.)Umsatzerlöse 560,0 550,3EBITDA (Betriebsergebnis 92,0 101,6vor Abschreibungen)EBITDA-Marge in % 16,4 18,5EBIT (Betriebsergebnis) 54,4 68,9EBIT-Marge in % 9,7 12,5Periodenergebnis 42,8 50,0CAPEX1 45,7 58,931.03.2019 31.12.2018Bereinigte 58,6 59,0Eigenkapitalquote2 in %Anzahl der Mitarbeiter/ 6.876 6.839innen1) Capital expenditures: entspricht dem Erwerb von immateriellen Anlagen undSachanlagen laut Konzern-Kapitalflussrechnung2) Prozent-Verhältnis bereinigtes Eigenkapital zur BilanzsummeFoto Download:https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=mIssXYVDEEw0 [https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=mIssXYVDEEw0]PIN: mIssXYVDEEw0Rückfragehinweis:Lenzing AGMag. Waltraud KasererVice President Corporate Communications & Investor RelationsTel.: +43 (0) 7672 701-2713mailto: w.kaserer@lenzing.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Lenzing AGA-A-4860 LenzingTelefon: +43 7672-701-0FAX: +43 7672-96301Email: office@lenzing.comWWW: http://www.lenzing.comISIN: AT0000644505Indizes: ATX, WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Lenzing AG, übermittelt durch news aktuell